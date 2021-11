De Stradivarius podríamos esperarnos encontrar el vestido más original de la temporada, por aquello de que es una de las líneas más atrevidas de Inditex, o incluso ese vestido mini efecto ante, pero no. Después de enamorarnos con su jersey multicolor que no nos hemos quitado cuando llevamos vaqueros (es el conjuntazo de la temporada), ahora Stradivarius arriesga y acierta con el vestido de terciopelo más bonito de su colección de fiesta (y, si me apuras, de todas las colecciones de fiesta que están lanzando las firmas low cost).

Con la Navidad a la vuelta de la esquina, la mayoría de firmas juegan todas sus cartas para rematar el año con sus colecciones de fiesta. Ya hemos visto algún que otro vestidazo, pero debemos reconocer que, después de haber visto el vestido de terciopelo de Stradivarius, no queremos ver nada más (ni siquiera el vestido de punto de 20 euros).

Con un diseño súper arriesgado, el vestido de terciopelo de Stradivarius más bonito de su colección de fiesta bien podría pertenecer a otras firmas del grupo Inditex. Su mezcla de tendencias de lujo hacen que la prenda sea súper arriesgada, pero todo un acierto. De hecho, tenemos claro que va a ser uno de los vestidos que más se van a vender estas fiestas.

Confeccionado en terciopelo (el tejido estrella de todas las colecciones de fiesta), el vestido de Stradivarius se presenta en una versión muy cortita. Nos ha quedado claro que esta temporada se llevan los vestidos en versión mini y las colecciones de fiesta no lo iban a dejar pasar. A un diseño súper corto y en terciopelo hay que añadirle las dos características que hacen que el vestido de Stradivarius sea todo un acierto y el más bonito de su colección de fiesta.

Sobre el terciopelo se observan unas flores bordadas que le dan un toque diferente a un diseño que, de ser en exclusividad de terciopelo, sería exactamente igual que el del resto de colecciones de fiestas. Además, las tirantas que se cruzan por la espalda y que dan como resultado un escotazo increíble, hacen que el vestido de terciopelo de Stardivarius resulte súper sexy.

Así, el terciopelo, el formato mini y los bordados conviven en un vestido con el que Stradivarius arriesga, acierta y gana.

Así es el vestido de terciopelo de Stradivarius más bonito de la colección de fiesta de Stradivarius

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido de terciopelo de Stradivarius más bonito de su colección de fiesta tiene un precio de 39,99 euros.