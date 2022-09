La Reina Letizia se marca el lookazo de alta ejecutiva con el que querrás ir a la oficina

La Reina Letizia siempre es una de nuestras máximas fuentes de inspiración a la hora de decantarnos por un determinado look. Enamorada de los tocados de la firma sevillana Cherubina, la Reina Letizia últimamente nos está dejando propuestas de estilo muy funcionales a la par que glamurosas. La última no ha sido otra que el vestido rojo de Zara que le copio a Marta Ortega.

Aunque los looks que más nos gustan de la monarca son los de alta ejecutiva, esos que consigue con los trajes de chaqueta que tiene en el fondo de armario y que nosotras le queremos copiar para ir a la oficina. El último lookazo de alta ejecutiva se lo ha marcado con un traje sastre ideal que ha lucido en una reunión de trabajo de la Fundación del Español Urgente, FundéuRAE.

Se trata de un acto que ha tenido lugar en la Real Academia Española y para el que su Majestad ha vuelto a darnos una lección en clave working con un look de ejecutiva sencillamente impecable. Tirando de fondo de armario, Doña Letizia ha lucido uno de sus trajes más aplaudidos, un modelo de Hugo Boss en color gris verdoso que estrenó en el año 2021. Un conjunto formado por pantalones tipo tobilleros y americana oversize con doble botonadura que le sienta como un guante y que hoy ha combinado con un sencillo top negro de discreto escote.

El look de alta ejecutiva de la Reina Letizia no sólo es ideal para ir a la oficina con un toque glamuroso, pero sin dejar a un lado la funcionalidad, también es perfecto para todos los eventos más formales en los que no tenemos nunca claro qué ponernos.

Un look de alta ejecutiva para ir a la oficina

Completando un estilismo que todas deberíamos tener en el armario para ir a la oficina en un día especial, uno de sus bolsos favoritos y los tacones más arriesgados de su vestidor. El modelo Marché de Nina Ricci -un bolso de piel negro con solapa de animal print y cadena dorada- y sus mules de Steve Madden con una gruesa tira de vinilo transparente en el empeine. Unos zapatos que estrenó en 2018 y que, cuatro años después, siguen estando de plena tendencia.

Con el pelo suelto presumiendo de canas -símbolo inconfundible de su melena- Doña Letizia ha lucido joyas discretas; su inseparable anillo dorado de Karen Hallam en el dedo índice de su mano izquierda y unos sencillos aros también en dorado.