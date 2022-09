La Reina Letizia le copia el vestido rojo de Zara a Marta Ortega en un look sobresaliente

La Reina Letizia no suele tener competidoras en lo que estilo se refiere y, además, suele ser ella la que sirva de inspiración para el resto de mortales. Fiel seguidora de la moda española, la monarca siempre apuesta por hacerle un guiño a nuestro país en forma de look sobresaliente.

En el funeral de Isabel II ha vuelto a apostar por un tocado de la firma sevillana Cherubina, en su encuentro con la Primera Dama de EEUU se decantó por un diseño de lunares del también sevillano José Hidalgo y ahora se bate en duelo con Marta Ortega con un vestido rojo de Zara perteneciente a la colección cápsula de Narciso Rodríguez.

De largo midi, con cuello de barco y una especie de drapeado en la zona del pecho, el vestido que la monarca ha elegido para su visita a Nueva York ya lo habíamos visto anteriormente en la mismísima Marta Ortega, presidenta del Grupo Inditex, que eligió el diseño para la presentación de la colección de Narciso Rodríguez para Zara. No es de extrañar que la Reina Letizia le copie el look a la hija de Amancio Ortega, el diseño ofrece como resultado un look sobresaliente.

Así es el vestido de Zara de la Reina Letizia que ya llevó Marta Ortega

Sencillamente perfecta, Doña Letizia ha hecho un guiño a nuestro país con un estreno que dará mucho que hablar, un vestido de la colección cápsula de Narciso Rodríguez para Zara que recientemente le vimos a la mismísima Marta Ortega. Un diseño rojo anaranjado, de largo midi, con cuello cerrado, un favorecedor drapeado en la cintura y abertura en el bajo.

Un modelo de 139 euros que está agotado en la web de la firma, algo que no nos extraña, ya que su versatilidad lo hace perfecto para cualquier ocasión. Completando su estilismo, la Reina Letizia ha lucido en varios momentos una americana oversize negra sobre los hombros y, al contrario que durante la mañana - cuando apostó por lucir su melena suelta - una coleta alta que enmarca sus facciones y la rejuvenece.

Disponible desde la talla XS hasta la XL, el vestido rojo de Zara diseñado por Narciso Rodríguez está agotado en muchas de sus tallas, mientras que en otras quedan las últimas unidades. La Reina Letizia y Marta Ortega han sabido hacer de la prenda una necesidad de estilo básica para el resto de mortales de forma sobresaliente.

Pero, además de por su espectacular look, Doña Letizia se ha convertido en protagonista de la reunión por el impecable discurso en inglés que ha ofrecido en la UNICEF House, demostrando su compromiso con la salud mental en niños y adolescentes al hacer un llamamiento para que se actúe de manera urgente a nivel mundial con el objetivo de garantizar su derecho al bienestar y a la salud mental en su entorno familiar, social y especialmente, en el educativo.