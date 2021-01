El roscón de Reyes del GoXo de Dabid Muñoz que ya se puede comprar en toda España

Si algo caracteriza a la Navidad, además de las luces, los adornos y las reuniones familiares (este año bastante más reducidas, eso es, sin duda, los dulces. Polvorones, mazapanes, turrón o alfajores se encuentran entre los dulces más típicos de la Navidad. A pesar de que todos los años nos proponemos reducir la ingesta de este tipo de alimentos, la Navidad de 2020 ha sido tan peculiar, que no hemos querido privarnos de nada (gastronómicamente hablando).

Nuestros menús de Navidad han sido muy elaborados, con recetas suculentas y platos originales, y nuestra entrada en 2021 ha estado protagonizada por las recetas más dulces. Por eso, el último coletazo que le queda a la Navidad también lo vamos a disfrutar con una buena dosis de dulces. Pasada Nochebuena, Navidad y Fin de Año (aunque los otros dulces también sigan siendo protagonistas) hace su acto de aparición el dulce de Navidad por excelencia: el roscón de Reyes.

Vale que es un dulce que podemos degustar durante toda la Navidad porque lo venden en todas las pastelerías, pero hay una ley no escrita por la que hasta que no se acerca el día de los Reyes Magos no se come roscón. A escasos días de que sus Majestades de Oriente se dejen caer por nuestras casas con sus regalos, nosotras ya tenemos ganas de probar un suculento roscón de Reyes con el que hacer de la espera un momento más dulce.

A pesar de que lo presentara a finales de diciembre, hasta el momento no hemos querido probar el roscón de Reyes que Dabid Muñoz ha elaborado para su proyecto de comida a domicilio GoXo. Esta hecho con chantilly de guayaba y frambuesas del bosque, tiene una pinta exquisita y lo puedes comprar aunque no residas en Madrid. Si esta Navidad te has atrevido con la tarta de queso de Cristina Pedroche, no puedes dejar de probar el roscón de Reyes de Dabid Muñoz.

Cómo es el roscón de Reyes de Dabid Muñoz

Según ha explicado el propio Dabiz Muñoz en su cuenta de Instagram, se trata de un roscón de limones verdes con chiles y jengibre escarchados, migas de galletas con mantequilla tostada con relleno de chantilly de guayaba y frambuesas del bosque. Quizás no se encuentre entre los roscones de Reyes más tradicionales y convencionales, pero por la pinta que tiene creemos que merece la pena probarlo. Total, a nadie le amarga un dulce y nosotras nos hemos propuesto probar todos los dulces que nos entren por los ojos.

Dónde se puede comparar el roscón de Reyes de Dabid Muñoz

Fue el propio Dabid Muñoz el que anunció a través de su cuenta de Instagram la posibilidad de reservar el roscón de Reyes de GoXo y que te lo envíen a cada a través de la app de Glovo. Un mecanismo bastante sencillo pero del que sólo pueden disfrutar los residentes en Madrid, que es donde se encuentra el establecimiento. Los que residan en la capital, también podrán adquirir el roscón de Reyes de Dabid Muñoz en el Club del Gourmet de El Corte Inglés de La Castellana. Pero, ¿qué ocurre con aquellos que quieran probarlo y no vivan en Madrid?

No te preocupes si no vives en Madrid, porque no tendrás que renunciar a probar este roscón tan transgresor y original ideado por la mente de este imaginativo chef. Desde el pasado lunes 28 de diciembre, el roscón de Reyes de Dabid Muñoz está a la venta en el Club del Gourmet de los establecimientos de El Corte Inglés de toda España.