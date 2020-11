Acné y mascarilla: Diez productos por menos de 10 euros para despedirte de los molestos granitos

Parece que va a ser un complemento que tarde mucho tiempo en dejar de ser indispensable. La mascarilla ha llegado a nuestra vida para quedarse y no hay una opción alternativa. Es importante utilizarla para estar protegidos y para proteger a los demás, además, su uso es absolutamente obligatorio. A pesar de que muchas ya nos hemos acostumbrado a ellas e incluso buscamos la opción más sostenible y protectora a la vez, a veces no reparamos en nuestra piel y en los efectos que el uso de mascarilla causa en ella.

Es probable que, a estas alturas, ya hayas notado el mayor de sus efectos y que sigas sin saber el motivo de por qué tu rostro se ha llenado de molestos granitos. Sobre todo porque la adolescencia ya te pilla demasiado lejos. Aun así, el acné de tu cara se ha multiplicado y, esta vez, las hormonas no son las responsables. El uso continuado de la mascarilla hace que la piel no transpire suficiente y puede irritarse más de lo normal o peor, lo que ya ha sido bautizado como el fenómeno de maskné. Los poros se asfixian y pueden aparecer erupciones con póstulas similares a los granos de acné.

Para prevenir este antiestético y molesto problema y darle una tregua a tu piel, los expertos recomiendan que hagas un pequeño descanso y te retires la mascarilla durante 5 o 10 minutos por cada hora que la lleves puesta (siempre y cuando puedas apartarte a un lugar seguro y mantener la distancia recomendada).

También es aconsejable que te limpies e hidrates bien la piel antes de ponértela y utilices un producto humectante o calmante cada cierto tiempo. Además, ahora más que nunca debes prestar especial atención a las rutinas de higiene facial y seguir un ritual de maquillaje específico para evitar la aparición de granitos. Si a pesar de todos estos cuidados te salen granitos, no te preocupes, que tenemos la solución. Hemos seleccionado 10 productos que te ayudarán a combatir el acné a causa de la mascarilla y, lo mejor de todo, es que todos valen menos de 10 euros.

Gel limpiador anti-imperfecciones de Ziaja

La limpieza facial es fundamental para mantener los granitos y las impurezas a raya, ahora que usamos mascarillas y antes. Acostúmbrate a lavarte bien la cara antes de ponerte la mascarilla. Este gel limpiador puede ayudarte, ya que tiene propiedades antibacterianas y está indicado para personas con problemas de acné. Este producto en concreto, ayuda a reducir el sebo y desbloquea los poros. Normaliza la actividad de las glándulas sebáceas, calma las lesiones de acné, mantiene el nivel óptimo de humedad, alisa la piel y restaura el pH natural de la piel. Su precio es de 4,49 euros.

Acniben® Teen Skin espuma limpiadora

La higiene facial no se reduce única y exclusivamente a cuando vamos maquilladas. La polución, el sudor... Todo se impregna en nuestro rostros aunque pensemos que, al no ir maquilladas, nuestra piel está limia y radiante. Por eso es importante lavar nuestra cara, tanto por la mañana como por la noche y uno de los productos que más nos gustan son las espumas limpiadoras. Si te gustan los productos que hacen espuma cuando te lavas la cara, no te resistirás a este limpiador de ISDIN. Utilízalo por la mañana y por la noche y notarás la diferencia. Te ayudará a eliminar el exceso de sebo que obstruye los poros y provoca la aparición de granitos y espinillas. No tengas miedo a utilizarla con frecuencia porque su fórmula es muy ligera y está pensada para ser utilizada a diario. Ahora tiene un precio de 8,95 euros.

Sébium H2O de Bioderma

Ya sabemos que la limpieza facial es la clave de la belleza, de ahí que la asiáticas realicen este proceso de manera doble cada vez que limpian su rostro. Una solución micelar como la de Bioderma elimina la acumulación de sebo (especialmente si tienes tendencia acnéica) y evita que se obstruyan los poros. Su composición incluye activos purificantes y seboreguladores, que mejora la eliminación de las impurezas cutáneas. Su precio es de 9,94 euros.

Hyséac Bi-Stick de Uriage

Además de la limpieza facial, también hay productos específicos para paliar los efectos del acné. Como es el caso del stick que la firma Uriage nos propone. Además de secar las imperfecciones, calma la piel gracias al agua termal. Además, por si esto fuera poco, contiene unos polvos con efecto luminoso y aterciopelado que disimulan las imperfecciones. Tiene un precio de 8,35 euros.

Mascarilla piel grasa de Apivita

El momento mascarilla es básico para huir del exceso de sebo en la piel y, por tanto, del acné. Esta mascarilla exprés de la firma Apivita es una solución ideal para controlarlo. Una aplicación a la semana o cada quince días puede ser decisiva para el buen estado de tu piel. Prevendrá los brotes de acné y conseguirá una piel más uniforme. Ahora tiene un precio de 2,81 euros.

Stop Akn Gel Secante de Babe

Para disminuir y cicatrizar el acné puedes recurrir a este gel secante de acción rápida. Actúa directamente sobre las imperfecciones y acelera su desaparición. Puedes utilizarlo varias veces al día. Tiene un acabado transparente, así que no tienes por qué preocuparte de los brillos. Ahora tiene un precio de 5,95 euros.

Acnises Young roll-on de Sesderma

Acnises Young roll-on está indicado para hacer desaparecer las impurezas causadas por las pieles con acné. Este práctico formato te ayudará a reducir las impurezas de la piel, ya que está especialmente indicado para pieles grasas y con acné. Su fórmula exfolia la piel, repara las zonas afectadas y calma la irritación desde la primera aplicación. Aplica el roll-on directamente sobre las imperfecciones e impurezas de la piel y no extiendas el producto. Se puede utilizar las veces que se considere necesario. Ahora tiene un precio de 6,24 euros.

Toallitas Purifying Cleanser Acne de Comodynes

Desaconsejamos por completo el uso de toallitas desmaquillantes en la rutina de higiene facial, aunque hay que reconocer que, a veces, son grandes aliadas. Si pasas mucho tiempo fuera de casa y no puedes lavarte el rostro todo lo que te gustaría, puedes usar estas toallitas. Las purificantes de Comodynes son perfectas, están humedecidas con agua micelar y basta una sola pasada con un suave masaje, para retirar todas las impurezas de un plumazo. Pero, recuerda, aunque uses estas toallitas para un momento puntual (que vienen muy bien) luego debes limpiar tu rostro con la rutina habitual. Ahora tienen un precio de 2,90 euros.

Exfoliante Dermopure Oil Control de Eucerin

La exfoliación es la mejor forma para retirar las células muertas de la piel y limpiar bien los poros y debe ser una acción complementaria en nuestra rutina de belleza (al menos una vez en semana). Este aceite exfoliante está formulado con micropartículas que afinan los poros, dejando el cutis visiblemente más limpio y fresco. Se trata de un producto eficaz y respetuoso con la piel que la exfolia sin dañarla y elimina la obstrucción de los poros, reduciendo espinillas y puntos negros. Ahora tiene un precio de 10,59 euros.

Mascarilla facial anti-acné de Himalaya Herbals

Si tienes la piel sensible, reactiva y con tendencia al acné, es importante que utilices productos respetuosos con tu piel y lo más naturales posible. La mascarilla facial anti-acné de Himalaya Herbals está formulada a base de ingredientes orgánicos, por eso es perfecta para combatir los granitos si tienes la piel sensible. Tras aplicarla, penetra en los poros tapados y los limpia en profundidad, reduce la inflamación y la formación de cicatrices y mantiene un aspecto joven y firme. Tiene un precio de 5,99 euros.