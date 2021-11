Black Friday 2021: Guía para comprar cosmética de calidad.

Hace tiempo que tenemos muy claro que los productos que empleamos en nuestra rutina de belleza deben ser de calidad, naturales y respetuosos con el medioambiente. De ahí que las firmas veganas cada vez estén más en auge. La cosmética natural se ha convertido en un básico indispensable de nuestro neceser y, aunque estamos súper concienciadas con estos productos, a veces nos gusta hacernos con ellos a un precio algo más económicos.

Por eso el Black Friday 2021 nos parece una ocasión perfecta para comprar cosmética de calidad a un precio económico. Aunque hay que tener en cuenta algunos aspectos clave para que esa compra se convierta en una buena inversión.

Desde LICO Cosmetics, la firma española que fusiona lo mejor de la ingeniería y la naturaleza, han elaborado una pequeña guía para saber invertir en cosmética de calidad y no dejarnos llevar únicamente por los descuentos del Black Friday. Toma nota para que tu wishlist beauty del viernes más negro del año se convierta en la mejor inversión.

Desde la firma española LICO Cosmetics (Laboratorio de Ingeniería Cosmética) han apostado siempre por una cosmética de calidad, por ello no escatiman a la hora de recorrerse medio mundo en busca de los mejores ingredientes del planeta consiguiendo fórmulas limpias y efectivas a la máxima concentración permitida que son el resultado de la mejor combinación de la ciencia y la naturaleza.

En Lico recomiendan comprar cosmética siempre con cabeza, no dejándonos llevar por modas y atajando siempre cualquier preocupación o problema real de nuestra piel. Por este motivo, han elaborado una pequeña guía que se resume en cinco sencillos puntos para que acertar en tus compras este Black Friday y no dejarte llevar por los grandes descuentos o el marketing, sea una realidad.

En palabras de Estefanía Ferrer, ingeniera química y CEO de LICO Cosmetics: "La cosmética que todas queremos es esa de la que no te arrepientes de haber invertido tu dinero. Esa cosmética que no abandonas nunca por pereza y que aplicarla se convierte en el momento más esperado del día porque ves resultados reales".

1. No compres por comprar

Define bien qué productos necesitas, haz una lista con aquello que utilizas a diario y lo que te gustaría probar. Esto te ayudará a no caer en las compras compulsivas y focalizar en aquellos productos en los que realmente merece la pena invertir.

2. Busca asesoramiento por parte de la firma

Si optas por el canal online recurre siempre a webs que te ofrezcan ayuda o soporte a la hora de la compra. Si además son activos en redes sociales y la comunicación es fluida y rápida tendrás un buen asesoramiento. En el caso de Lico Cosmetics "la comunicación con las clientas es constante, nos gusta asesorar y que nos cuenten sus experiencias", explican desde la firma.

3. Mira las reseñas de otros clientes

Revisa siempre las opiniones de otros consumidores, aunque cada piel es diferente te ayudará a tener una idea global sobre lo que te ofrece cada marca.

4. Valora el descuento en base a calidad-precio

Analiza el descuento ofrecido y valora la calidad de lo que vas a comprar. El valor diferencial de cada marca será un punto a su favor. "En Lico apostamos por una formulación basada en la ingeniería sostenible, algo muy novedoso", nos cuentan desde la firma.

5. Busca la calidad y transparencia

Apuesta por la efectividad y la transparencia, di sí a las marcas que se atreven a compartir los resultados de sus testeos y comparten los resultados sobre su eficacia.

Así será el Black Friday en Lico Cosmetics

Bajo esta filosofía, en LICO, una firma que ha nacido en la era digital, y cuyo principal canal de venta es su propia web, trabajan a diario para que la comunicación entre clientas y marca sea lo más fluida posible y la usuaria se sienta acompañada siempre en todo el proceso, desde la intención de compra asesorando hasta el feedback tras la utilización de sus productos.

"En LICO somos todo oídos y sus necesidades son las nuestras. Partiendo de ese problema en la piel comienza todo el proceso interno estructurado en varias etapas: I+D, testeo in vivo, in vitro, análisis de resultados, ensayos de producto, etc., hasta llegar al consumidor final", asegura Estefanía Ferrer.

Desde Lico Cosmetics nos cuentan que participarán en el Black Friday con unos descuentos en su propia web que irán del 15 % al 25%. Una buena oportunidad para probar algunos de sus productos icónicos como son su célebre sérum con bakuchiol, Amazonian Essence,Bio Vit-A, el aceite African Essence Antiox Oil o, su reciente lanzamiento un sérum para el contorno de ojos, Icelandic Essence E-Peptide Eye Serum que se ha convertido en la alternativa tópica a la blefaroplastia.