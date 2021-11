Estábamos esperando este día como agua de mayo. Las ofertas del Black Friday 2021 están a la vuelta de la esquina y no podemos estar más contentas. Los grandes descuentos con los que las firmas nos sorprenden durante el Black Friday (que este año se celebra el 26 de noviembre) nos ofrecen la posibilidad de hacer esas compritas de las que nos hemos privado durante el otoño.

La sudadera verde más viral de la temporada (sí, esa que no paras de ver por Instagram), los vestidos cortos más en tendencia del otoño para tus botas altas... Cualquiera que sea tu antojo puede ser saciado con las ofertas del Black Friday 2021.

Muchas de las firmas que año tras año participan con sus ofertas en este viernes negro ya han empezado a adelantar propuestas y nosotras sabemos cuándo empiezan las ofertas del Black Friday 2021 en Zara, Mango, Cortefiel y el resto de tiendas. Aunque todavía queda bastante tiempo y nuestras firmas preferidas todavía nos pueden sorprender.

Cuándo empiezan las ofertas del Black Friday en Zara

Aunque todavía no ha anunciado la fecha oficial, lo normal es que en Zara empiecen a aplicar sus descuentos la noche antes del Black Friday a través de su página web. La experiencias pasadas nos hacen pensar que a través de la app se podrán disfrutar de las ofertas mucho antes. Es el momento de adelantarnos a la Navidad y hacernos con ese traje satinado que es perfecto para nuestros looks navideños.

Cuándo empiezan las ofertas del Black Friday en Massimo Dutti, Uterqüe, Stradivarius y el resto de Inditex

Massimo Dutti, Uterqüe, Stradivarius, Bershka, Pull and Bear y Oysho lanzaran ofertas muy interesantes como hicieran el año pasado, entre las que se llegó a alcanzar un 50% de descuento. Nos basamos en anteriores ediciones del Black Friday para esperar que esos descuentos tan irresistibles duren del jueves 25 de noviembre hasta el famoso Cyber Monday del día 29 de noviembre.

Cuándo empiezan las ofertas del Black Friday en El Corte Inglés

Las ofertas del Black Friday de estos grandes almacenes serán el mismo día del evento, aunque ya han anunciado que se extenderán a lo largo de todo el fin de semana. Además, el lunes 29 de noviembre lleva el Cyber Monday.

Cuándo empiezan las ofertas del Black Friday en Mango

La firma ya cuenta en su web con diferentes descuentos de Black Friday, aunque las mayores ofertas se darán durante el 26 de noviembre. ¿Preparada para poder fichar el abrigo de cuadros más viral del otoño a un precio bastante más económico?

Cuándo empiezan las ofertas del Black Friday en Springfield

La firma de ropa tiene una cuenta atrás que va hasta el 26 de noviembre, momento en el que comenzarán las ofertas del Black Friday en todas sus tiendas físicas y digitales.

Cuándo empiezan las ofertas del Black Friday en H&M

La firma todavía no ha anunciado en su web el día en el que comenzarán los descuentos, por lo que no se conoce la fecha oficial, aunque todo indica que las ofertas del Black Friday en H&M serán a finales de noviembre. Mientras anuncian los descuentos y no podemos deleitarnos con algunos de su vestidos de invitada para bodas alternativas.

Cuándo empiezan las ofertas del Black Friday en Primark

Estos grandes almacenes también tienen ya, a día de hoy, algunos descuentos que se adelantan al Black Friday, a la espera de que llegue el 26 de noviembre. Es el momento perfecto para fichar las tendencias de otoño tan parisinas que ha lanzado Primark estos días.

Cuándo empiezan las ofertas del Black Friday en Parfois

El año pasado sus descuentos rondaron de media el 20%, pero para todas aquellas personas que son socias de Parfois, lanzaron preventas exclusivas y descuentos extra que hacían aún más bajos sus precios. Si ya fichaste en su momento sus pantalones de pana rosa, el Black Friday es la ocasión perfecta para hacerte con una de sus bufandas XXL.

Cuándo empiezan las ofertas del Black Friday en Women'secret, Cortefiel y Pedro del Hierro

Las firmas del grupo Cortefiel ya cuentan los días para el Black Friday con un contador en su web. Además, han desvelado que ya podemos hacer nuestra lista de favoritos en sus webs, que las compras realizadas durante el Black Friday se podrán descambiar hasta el 24 de enero y que si descambias las prendas en tiendas físicas de Cortefiel, contarás con una tarjeta regalo con el 20% de descuento para próximas compras.

Cuándo empiezan las ofertas del Black Friday en Tous

La firma de joyas catalana ha anunciado a través de su página web que aplicará descuentos en sus joyas, bolsos, relojes y accesorios sólo el 26 de noviembre.

Cuándo empiezan las ofertas del Black Friday en Asos

La firma también se suma a la celebración desde el 26 de noviembre al 29 de noviembre, con rebajas de hasta el 70%.

Cuándo empiezan las ofertas del Black Friday en Zalando

La compañía ha añadido una pestaña en su página web en la que anuncia que también se suma a la semana de los descuentos, aunque por el momento no ha dado más detalles.

Cuándo empiezan las ofertas del Black Friday en C&A

Adelantándose al Black Friday de 2021, C&A ya cuenta con descuentos en su web para ir abriendo boca. Desde la firma aseguran que ya lo tienen todo preparado para el día de las grandes ofertas y hasta nos hacen algunas recomendaciones de compra, como estar atentas a su app.