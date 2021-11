Tendencias de otoño: De París a tu armario, pasando por Primark y a precio de saldo.

Todas las temporadas ocurre lo mismo. A pesar de que las tendencias de otoño están más que claras, que las prendas básicas de otoño están más que definidas, las colecciones de nuestras firmas low cost preferidas siempre se inspiran en París para alguna de sus prendas más irresistibles. Como es el caso de Primark, que ya nos había dejado claro que llevaría París a tu armario con su americana de cuadros y que ahora nos confirma que los estilismos de inspiración parisina son, de nuevo, una de las tendencias de otoño más elegantes.

Así, entre todas las prendas funcionales, las tendencias de otoño van de París a tu armario, pasando por Primark y a precio de saldo. Porque, además de inspirarse en los looks parisinos, las nuevas prendas de Primark tiene en común que son súper baratas. Por eso, pecar y fichar algunas de las prendas de Primark que llevan París a tu armario no nos parece tan doloroso para nuestro bolsillo.

La nueva colección de imprescindibles de Primark está inspirada en París y en tus series y películas de culto favoritas, como Gossip Girl, Fuera de onda y la reciente Emily in Paris. Descubre la línea completa de Primark con inspiración parisina, donde encontrarás desde conjuntos de cuadros en color rosa hasta americanas de estilo preppy y accesorios a juego.

Estampado de cuadros, de París tu armario pasando por Primark

Un habitual de las pasarelas, el estampado de pata de gallo nunca pasa de moda. ¿Nuestra propuesta? Un top corto monocromático, una americana y unos pantalones cortos de cintura alta que puedes mezclar y combinar a tu gusto. Si eres valiente, vístete de pata de gallo de los pies a la cabeza. Si prefieres algo más sencillo, combina tus prendas de cuadros favoritas con vaqueros y tus básicos de diario.

El traje rosa fucsia de Primark de estilo parisino

Si quieres algo atemporal, apuesta por el tejido de rizo: lleva décadas siendo tendencia y es uno de los elementos favoritos de los diseñadores de alta gama. Nuestro traje en tejido de rizo de color fucsia y botones con detalle de perlas no pasa desapercibido. Ve a por todas y luce ambas prendas juntas, o combina la chaqueta con unos vaqueros y la minifalda con una camiseta de tu grupo favorito metida por dentro.

Si quieres conseguir un look de infarto, hazte con nuestro vestido de tejido de rizo y la boina a juego. Combínalo con botas hasta la rodilla y jersey de cuello alto para mantener el frío a raya. Los conjuntos de rebeca y top siguen pisando fuerte en otoño/invierno. Descubre nuestras calentitas versiones de punto de esta tendencia, perfectas para el tiempo más frío.

Primark tiene la clave del toque final de un look parisino

Puede que ya te hayas dado cuenta, pero el maximalismo es la clave de esta tendencia, así que acumula accesorios para completar tu look. No hay nada más francés que una boina, pero, si no es tu estilo, también tenemos sombreros de pescador a juego. Los bolsos monocromáticos de pata de gallo con detalle de cadena gruesa dorada son un accesorio estrella: combínalos con tu look o añádelos a cualquier conjunto para darle un toque especial.