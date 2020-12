Los diez peinados fáciles y de fiesta con los que brillar como una estrella esta Navidad

Ya sabemos que esta Navidad va a ser diferente. Que las reuniones serán mucho más reducidas y que los planes los podremos contar con los dedos de una mano. Pero, que la Navidad no vaya a ser como todos los años no es motivo suficiente para descuidar nuestros looks de fiesta. Es cierto que no vamos a ir a ninguna fiesta y que puede que los días más especiales de la Navidad los vayamos a pasar en casa, pero ¿es necesario tener un plan específico para marcarnos un lookazo? En absoluto, y menos este año, que nos merecemos brillar con highlighter durante toda la Navidad.

Todavía es pronto pero puede que ya hayas seleccionado los estilismos por los que apostarás en Navidad. Tienes tantas posibles combinaciones, que te resulta sencillo pensar en un outfit. Lo que puede que todavía no te hayas planteado es cómo te vas a peinar y eso es una parte fundamental de cualquier look. Sobre todo este año, que gastaremos menos en nuestros looks y evitaremos las grandes opulencias. Por eso, la clave está en el peinado.

Has pasado de llevar el pelo suelto en casa a hacerte maravillosos recogidos y has dejado de llevar la típica coleta cuando usas mascarilla para hacerte un recogido algo más elaborado. Sabes que actualmente el peinado es la clave que nos permite vernos guapas y apostar por looks diferentes, por eso a la hora de pensar en estilismos de Navidad es recomendable apostar por un peinado con mucho rollo.

No seas perezosa y date el lujo de llevar un peinado con estilo esta Navidad. Nosotras te proponemos unos peinados muy sencillos con los que brillar con luz propia esta Navidad. Además, son tan fáciles de hacer, que cuando volvamos a los grandes eventos y fiestas podrás apostar por ellos para darle un toque sofisticado a tu look.

Peinados fáciles para brillar en Navidad: Semirrecogido alto

Es el semirrecogido más en tendencia de todo el año. A pesar de que es un peinado que ya vivió su época dorada hace unas décadas, el semirrecogido alto cobra especial relevancia este año. Nos gusta porque, además de resultar muy fácil de hacer, despeja toda la cara, dando especial protagonismo a nuestro rostro. Para Navidad, en lugar de rematar en peinado con un moño, pule un poco la parte de arriba, dándole volumen y dejando la coleta suelta.

Peinados fáciles para brillar en Navidad: Moño bajo

El recogido bajo siempre es caballo ganador en lo que a peinados con estilo se refiere. A todas las mujeres les favorece y, además, le da un aire muy sofisticado a cualquier look. El que os proponemos resulta muy sencillo de hacer. Sólo tienes que cogerte una coleta baja, separar el pelo en dos por encima de la gomilla e introducir la coleta dentro. Remete los pelos que sobran con una horquilla y separa el moñito resultante para que tenga un poco de volumen. No tardarás ni cinco minutos en tener este súper peinado.

Peinados fáciles para brillar en Navidad: Ondas años 50

Los peinados (y los looks, los maquillajes...) estilo años 50 son nuestros preferidos. Cualquier estilismo sube de nivel cuando apostamos por un peinado años 50 y lo peta todavía más si el maquillaje también tiene reminiscencias de esta época. Este peinado resulta un poco más laboriosos que los anteriores, pero merece la pena.

El secreto está en que la melena quede perfectamente pulida. Necesitarás unas tenacillas con las que hacer las ondas, que luego irás colocando en la misma dirección con tus propias manos para conseguir ese aspecto tan distinguido. Puedes manipular las ondas hasta conseguir el efecto deseado aplicando algo de laca en tus manos. Así conseguirás fijarlas.

Peinados fáciles para brillar en Navidad: Moño alto muy despeinado

Es uno de los peinados preferidos de Elsa Pataky y va a convertirse en nuestro peinado preferido para esta Navidad. Es tan fácil de hacer, que una vez que nos lo hagamos por primera vez lo vamos a querer llevar siempre. El secreto del triunfo de este peinado es el efecto despeinado y los dos mechones sueltos que quedan alrededor de la cara.

Sólo tienes que recogerte el pelo en un moño muy alto, sin tener especial cuidado a la hora de recogerlo, y dejar dos mechones sueltos en la zona de las patillas (como Elsa Pataky). Si quieres, antes de recogerte el pelo puedes cardar un poco la zona de la raíz para darle volumen.

Peinados fáciles para brillar en Navidad: Recogido con lazo

Que 2020 es el año de los lazos es algo que nadie puede discutir, por eso celebrar la Navidad con un peinado con lazo puede ser muy top. Además, lo bueno de recurrir a un lazo (los venden ya hechos y en forma de pasador, para las que no somos muy mañosas) es que el peinado puede ser súper sencillo. El lazo, nosotras apostamos por uno negro para darle un toque elegante al look, se convierte en elemento decorativo del peinado que hayamos escogido.

Nosotras te proponemos, si tienes el pelo largo, que te recojas el pelo en una coleta y te hagas una especie de moño bajo. Sobre la base, coloca el lazo y listo. Aunque las posibilidades de un peinado sencillo y con lazo son infinitas.

Peinados fáciles para brillar en Navidad: Recogido bajo despeinado

Un peinado muy sofisticado para la Navidad. De todos los recogidos que te proponemos, quizás éste sea el que más tiempo te lleve hacer, pero merece la pena. Para conseguir el efecto despeinado necesitas una plancha o unas tenacillas con las que hacer ondas muy pequeñas y marcadas.

Divide el pelo en zonas y coge mechones muy pequeños que irás ondulando poco a poco. Cuando tengas el pelo completamente ondulado, coge mechones sueltos y colócalos con horquillas y a tu antojo en la parte baja de tu cuello. Es importante que que dejes dos mechones sueltos que enmarquen tu rostro y le den ese aspecto sofisticado al peinado.

Peinados fáciles para brillar en Navidad: Coleta baja con pasadores

¿Cómo íbamos a hacer una lista de peinados para Navidad y no incluir la tendencia más top de todo el 2020? Sí, las horquillas y pasadores maxi con perlas o brillantes han sido una tendencia que nos ha acompañado durante todo el año, por eso nos parece una opción perfecta para nuestros peinados de Navidad. Sobre todo si vamos a apostar por un peinado muy sencillo, como es el caso. En esta ocasión, sólo necesitas recogerte el pelo en una coleta baja muy pulida y colocar en uno de los laterales tantas horquillas como desees.

Peinados fáciles para brillar en Navidad: Semirrecogido con lazo joya

Un peinado sencillo no necesariamente implica que sea simple, pasara eso están los complementos. Si las propuestas de peinados parten de la premisa de que tienen que ser fáciles de hacer, éste puede que sea el más sencillo de toda la lista. Por eso proponemos complementarlo con un lazo joya y hacer de un peinado simple y sencillo un súper peinado lleno de glamour y muy sofisticado.

Peinados fáciles para brillar en Navidad: Semirrecogido con estrellas

Blanca Suárez nos enamoró en el Festival de San Sebastián con un recogido súper sencillo decorado con mini cristalistos, que le daba un toque espectacular a su look. Pues esa es la idea. Hacer de un sencillo peinado un peinado espectacular. Igual que en el semirrecogido anterior, que lo convertíamos en un súper peinado gracias al lazo joya, en esta ocasión le damos rollazo a nuestro semirrecogido con pequeñas estrellas que adornan nuestro pelo. En forma de horquilla o de pinzas, las estrellas (o cualquier otro elemento con el que quieras adornar tu pelo) son súper fáciles de colocar.

Peinados fáciles para brillar en Navidad: Pelo suelto con maxi diadema

Nada combina mejor con un peinado sencillo que una buena diadema. Deja tu pelo suelto (puedes llevarlo en su forma natural, aunque nosotras te recomendamos unas sencillas ondas rotas) y colócate una maxi diadema. Aprovecha que estamos en Navidad para apostar por los tonos rojos, verdes o dorados y busca una diadema XXL que tenga muchas piedras de colores. Al igual que el lazo joya, la diadema joya eleva tu peinado a otro nivel.