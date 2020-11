Tres propuestas de estilo para tres planes diferentes con las que llevar a otro nivel tus 'looks' de Navidad

Sabemos que esta Navidad va a ser bastante peculiar y que los planes que habitualmente tenemos por estas fechas van a reducirse drásticamente. La situación lo requiere y ya habrá tiempo de celebrar por todo lo alto. A pesar de ello, podemos llevar a cabo algún que otro plan con el que, de forma segura y responsable, podamos pasar un buen rato, distraernos y olvidar por un momento este 2020.

Estamos acostumbradas a pasar mucho tiempo en casa, ya sea por el teletrabajo o porque nuestra vida social es nula, por eso estamos algo desentrenadas en lo que a estilismos se refiere. Vamos a salir poco esta Navidad, sí, y nuestros planes van a estar milimétricamente estudiados, pero si hay algo que no debemos dejar al azar son los outfits con los que nos enfrentamos a ellos.

Es el momento de dejar a un lado el chándal (o reconvertirlo), sacar los tacones, pintarnos los labios y salir a comernos el mundo. O por lo menos a mirarnos en el espejo y vernos guapas y libres de sudaderas con pelotillas. En este artículo te proponemos tres looks diferentes, teniendo en cuenta tres tipos de planes distintos que seguro llevarás a cabo esta Navidad. Una escapada al campo para disfrutar del aire libre (y evitar las grandes aglomeraciones), una cita especial o una salida con tus amigas (esas a las que hace tiempo que sólo ves por videollamadas) son los planes que sabemos que llevarás acabo esta Navidad. Por eso queremos ayudarte proponiéndote tres looks diferentes con los que brillar esta Navidad.

Un 'look sport' (y calentito) para los días más informales

La sierra y el campo están viviendo uno de sus mejores momentos. Frente a la imposibilidad de hacer nuestros planes habituales, muchos están optando por realizar escapadas campestres y disfrutar del aire libre. Los que ya lo hacíamos antes de que la pandemia limitase nuestros planes sabemos que el campo por esta época está precioso y que es un plan perfecto para hacer en Navidad. Si te decides a llevarlo a cabo, es importante que apuestes por outfits cómodos y abrigados.

Aunque lo sport no tiene por qué estar reñido con el estilo. Ya hemos comprobado que los plumíferos son la estrella esta temporada y que las zapatillas deportivas le ganan la partida a cualquier otro calzado. Apuesta por un look informal en el que todo el protagonismo lo tenga un plumífero chillón, como este que te proponemos, y combínalo con unas sneakers llamativas y un bolso lleno de letras, como éste de Virgil Abloh.

Nuestra propuesta de look:

Una propuesta 'lady' para una cita especial

Has quedado con esa persona especial y no sabes qué ponerte. Es normal, los nervios juegan malas pasadas y más ahora, que no estamos acostumbradas a arreglarnos en exceso. Pero lo único que necesitas es un poco de inspiración. Teniendo en cuenta que los planes esta Navidad serán de día, la opción de look romántico se convierte en una de nuestras preferidas.

Siempre suele ser un acierto, porque combina a la perfección distintos elementos de estilo que dotan al outfit de una halo de dulzura irresistible. Sólo tienes que apostar por prendas de corte romántico, como son las camisas de cuello redondo o cuello babero (súper de moda esta temporada) y combinarlas con alguna prenda que posea elementos florares. El toque final lo aporta el calzado que, en esta ocasión, pueden ser unos zapatos joya (nos vuelven loca). Apuesta por unas gafas de sol años 50 y pinta tus labios y tus uñas de un rojo intenso. No te preocupes por la mascarilla, hay pequeños trucos que evitan que el labial se nos estropee.

Nuestra propuesta de look:

Quedada con amigas a lo 'Emily in Paris'

Nuestro plan preferido: el que hacemos con nuestras amigas. Habitualmente no pensamos tanto nuestro estilismo cuando nos vamos a reunir con ellas, pero esta Navidad, después de tanto tiempo sin verenos, nos lo merecemos. De hecho, se nos antoja la ocasión perfecta para apostar por ese look de inspiración Emily in Paris que tanto nos gusta y que no nos atrevemos a lucir.

Ahora es la ocasión perfecta por apostar por el rosa y lucirlo en un traje sastre, la tendencia absoluta de la temporada. Este estilismo es femenino, atractivo y refinado y su intenso colorido hará que nos transportemos a cualquier serie en la que la moda acapara toda la atención de la ficción. Estamos seguras de que Carrie Bradshaw también apostaría por este look para cualquier velada con sus chicas.

Nuestra propuesta de look: