Las diez zapatillas deportivas que están más de moda y que no sabías que eran españolas

La revolución del mundo de la moda llegó cuando las zapatillas deportivas dejaron de ser un calzado exclusivo de las prácticas deportivas para convertirse en el calzado rey de absolutamente todos los looks. Empezaron protagonizando los outfits más informales y se convirtieron en la pareja perfecta de los vaqueros pero ahora las zapatillas deportivas son las protagonistas hasta en los looks más sofisticados. Hemos visto a las celebrities desfilar con ellas por la alfombra roja, a presentadoras que cambian sus tacones por unas originales sneakers y tú no te las quitas ni siquiera para ir a una boda. Está claro que el reinado de las zapatillas vive su mejor momento y que, por fortuna, le queda para rato.

A la hora de decantarnos por unas zapatillas hay varias cosas que tenemos en cuenta. Que sean cómodas, que resulten originales, que puedan llegar a ser muy versátiles y que estén de moda. Por eso, entre tus zapatillas puede que se encuentren modelos de Munich, Victoria, el Ganso o Muroroexe, entre otras.

Has reparado en sus colores y puede que hasta en los materiales en los que están fabricadas, pero tal vez nunca te hayas planteado de dónde proceden estas marcas. Ahora que todo parece haberse creado en EEUU y que si no viene del otro lado del charco no merece convertirse en tendencia, te descubrimos las diez zapatillas que triunfan en el street style y que no sabías que eran españolas.

Muroexe, zapatillas sostenibles hechas en España

Esta firma salió en 2013 y sólo en dos agotaron todas sus existencias. Muroexe nació de la mano de dos emprendedores que buscaron la comodidad mezclada con el minimalismo y apostaron por el equilibrio entre la funcionalidad y la estética. El resultado fue una una silueta híbrida, llamada Atom, que rompió los esquema del panorama street style.

Actualmente, la firma está presente en más de 50 países y tienen un crecimiento exponencial muy satisfactorio por todo el mundo. Un plus para esta firma es que otra de sus señas de identidad es la utilización de productos veganos de alta calidad en su materiales para la fabricación y que estos sean altamente reciclables. Una apuesta por la moda sostenible con sello español.

Munich, zapatillas 100% españolas, aunque el nombre engañe

Todo un clásico del panorama de las zapatillas, la Munich pueden despistar a algunos por su nombre alemán. Pero no, las zapatillas Munich son 100% españolas. Esta firma empezó siendo un referente deportivo que en el mundo del fútbol sala y la pista cubierta. De hecho, a día de hoy todavía lo siguen siendo. Su relevancia es tal, que a principios de milenio dieron el salto por todo el mundo con el modelo Gresca, el más mítico de la forma.

Poco después de su lanzamiento, estas zapatillas dieron el salto del mundo del deporte a las calles de toda Europa haciéndose un hueco en el mundo del street wear. Actualmente, cuenta con una línea de zapatillas que puedes personalizar y modelos retro que son perfectos para combinar con cualquier outfit.

Kelme, de los JJOO de Barcelona a la moda de calle

Kelme ha sido, es y será una de las firmas españolas más queridas de la Historia. Puede que la razón esté en que todos guardamos en el recuerdo la imagen del equipo olímpico español luciendo esta marca en los Juegos Olímpico de Barcelona aquel verano de 1992. Esta firma deportiva tiene su línea casual en la que puedes encontrar siluetas con aires retro y colores actuales.

Aires 'british' para las zapatillas de El Ganso

No es exactamente una firma de zapatillas, pero rara es la ciudad en la que no miras al suelo y ves uno de sus modelos. Esta firma española nació en 2004 y desde entonces no ha dejado de crecer. Sus fundadores se dieron cuenta durante un paseo por Londres que el estilo british podía encajar a la perfección en España y decidieron apostar por lanzar la firma. Desde entonces es una de las marcas preferidas entre los que aman la moda con reminiscencias británicas.

Victoria, un clásico de la infancia

Es una de las firmas de calzado más antigua de nuestro país. Victoria ha estado en todos los veranos de varias generaciones con sus alpargatas de loneta y suela de goma marrón y, poco después, con sus míticas zapatillas de cordones.

La etiqueta multicolor con su nombre de logotipo siempre ha estado muy presente en la calle y ahora ya no sólo fabrican aquellas entrañables zapatillas de lona. En su muestrario aparecen todo tipo de materiales y tecnologías.

Sneep Crew, zapatillas diseñadas y fabricadas en España

Sneep Crew es la firma española cuyos modelos apuestan más por un diseño sneaker. Creada en 2013, desde entonces está firma ha trabajado por ofrecer diseños 100% hechos en España. Cuentan con un proceso de fabricación íntegra en España, en sus propias instalaciones, situadas en una pequeña localidad de Alicante. En sus diseños apuestan por la artesanía y por incluir la última tecnología.

Aro, la línea de zapatillas de Vialis

Aro es la línea de zapatillas de la marca Vialis y nacieron en 2005 con la idea de aportar frescura y siluetas muy cuidadas. Seguramente las identifiques cuando te digamos que son esas zapatillas que tiene un circulo en la parte exterior. A nosotras las Joaneta y las Picada son las que más nos gustan porque tienen mucho rollo. Eso sí, son modelos para verano.

Fick, zapatillas personalizadas y sostenibles

En 2018 se creó Fick, las zapatillas conocidas por su suelas en impresión 3D. Estas zapatillas se pueden personalizar totalmente y están fabricadas sólo con electricidad, con materiales 100% reciclables y sostenibles y con un diseño exclusivo que se adapta a la pisada y proporciona el máximo confort.

HOFF, las zapatillas que se inspiran en lugares del mundo

HOFF nació en 2016 con el propósito de ajustar los precios a la calidad de sus zapatillas y tomando inspiración para sus modelos lugares icónicos del mundo. Desde entonces han vendido más de 250.000 en más de 70 países.

Yuccs, zapatillas que nacen de la naturaleza

Yuccs puede presumir de fabricar unas zapatillas 100% españolas, ya que se diseñan y se confeccionan aquí. La inspiración de las zapatillas viene de la naturaleza y se apoyan en la tecnología para crear materiales naturales únicos e innovadores para ofrecer una experiencia en confort. Su último modelo está hecho de lana merina y caña de azúcar.