Vans y el MoMa vuelven a llenar de arte las zapatillas deportivas más icónicas de la firma

El street style, mucho más que la pasarela, es el que dicta las tendencias de la temporada. Lo que vemos en las calles (y luego se refleja en Instagram) es lo que verdaderamente se lleva y lo que nos sirve de inspiración en nuestro día a día. De un tiempo a esta parte, esa moda callejera nos ha dejado constancia de que las zapatillas deportivas son el calzado más top a la hora de conseguir un lookazo. Prueba de ello es que influencers y celebs hayan incorporado las zapatillas deportivas a la mayoría de sus looks.

Las firmas son conscientes de la fuerte demanda de este tipo de calzados y por eso intentan ofrecer modelos originales y llamativos. Como Vans, que el pasado septiembre presentó la primera entrega de su colección con el MoMa (Museum of Modern Art) y este 11 de noviembre lanza al mercado una segunda colección cápsula con zapatillas inspiradas en obras de Edvard Munch, Jackson Pollock, Lybov Popova y Faith Ringgold. La amplia y variada selección de obras elegidas para la ocasión ha sido minuciosamente plasmada en los diseños de moda y calzado clásicos de Vans.

"Nuestra colaboración con el MoMA ha resultado ser una auténtica cooperación en la que hemos tenido que trabajar de manera conjunta para elegir tanto las obras artísticas que queríamos plasmar como los modelos de calzado en que estas serían plasmadas, a fin de garantizar una verdadera conexión entre ambos", asegura dijo Angie Dita, Vans Head of Global Footwear Design for Lifestyle Footwear.

Vans y el MoMA han unido sus fuerzas para inculcar la expresión creativa y promover la educación artística a través de una colección de artículos exclusivos especialmente diseñados para la temporada de otoño y el periodo navideño.

Del lienzo a las zapatillas más icónicas de Vans

El grito de 1895, la obra más conocida de Edvard Munch, captura ese angustioso grito infinito que el artista dijo haber sentido atravesando la naturaleza, ahora Vans lo reinterpreta en sus zapatillas causan un efecto similar al que el artista experimentó al pintarlo.

Jackson Pollock realizaba sus obras lanzando, de forma enérgica, cuerdas previamente sumergidas en pintura sobre sus lienzos, una técnica que hizo que se convirtiera en uno de pioneros de la llamada pintura de acción. Su obra Uno: Número 31, 1950 ha sido la elegida para transformar las Vans Authentic.

Para Popova, la pintura constituía un acto de construcción en el que, a través del uso de distintos colores, líneas y formas diversas, se podía crear un trabajo dimensional capaz de expresar el movimiento y el dinamismo. Como parte de su colección conjunta, Vans y el MoMa han decidido utilizar su obra Sin título, 1917 para crear los estampados de las Vans Sk8-Hi.

Faith Ringgold es una aclamada pintora, escritora, escultora, artista escénica, educadora y activista cuyas obras reflejan sus propias experiencias con el racismo y la injusticia social. Sus carteles feministas, como el titulado Woman Free Yourself, de 1971, es el utilizado para las zapatillas Vans Era. La obra de Ringgold queda reflejada también en otro modelo de calzado, las Classic Slip-On, cuyo diseño se ha inspirado en la primera serie de pinturas abstractas de la artista, titulada Seven Passades to a Flight.

Si las zapatillas deportivas habían llegado para quedarse, con las nuevas propuestas de Vans parece que el reinado de este tipo de calzado será muy largo. A la comodidad y versatilidad de unas zapatillas deportivas le sumamos la originalidad de los nuevos modelos y el resultado es un calzado con mucho rollazo, perfectamente combinables en todos tus looks y con los que darles un toque de originalidad a los estilismos más sencillos. Con unos vaqueros, una sudadera, un abrigo colorido y estas zapatillas deportivas llevarás tu outfit a otro nivel.