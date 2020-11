Levi's y New Balance se unen y crean la colección de zapatillas y ropa más icónica de este otoño

Cuando una tendencia triunfa en el mundo de la moda las reproducciones se multiplican una y otra vez. De hecho, algunas fórmulas triunfan tanto que sobreviven después de décadas. Sólo hay que ver cómo los iconos más tops de los 60, 70, 80 y 90 conviven en perfecta armonía con las tendencias más actuales. Algo similar ocurre con dos firmas potentes se unen de forma esporádica para crear una pequeña colección, algún artículo específico o una nueva tendencia.

Es el caso de Levi's y New Balance, que han realizado una colaboración y el resultado es fabuloso. Tras el éxito de su tándem en 2019, en pocas semanas podremos echar mano de la segunda colaboración de Levi's x New Balance, que promete convertirse en el nuevo icono para una nueva generación del lifestyle.

Celebrando los iconos de la próxima generación en un estilo que combina la estética vintage con la modernidad, Levi's y New Balance han presentado una colección que incluye zapatillas, una Trucker Jacket y una camiseta, todo ello explotando al máximo la iconografía de las marcas.

Levi's y New Balance, dos de las marcas más fuertes del panorama de la moda y del deporte, se vuelven a unir este otoño-invierno para sacar una colección que adorarán de los amantes de la moda urbana y que apunta hacia las tendencias de la próxima generación, tomando su conocida iconografía y combinándola para interpretar lo clásico y, a la vez, lo contemporáneo.

Para esta colección, New balance añade sus zapatillas NB 327, que están siendo la sensación de la temporada dentro del mundo de las zapatillas y de la moda, agotándose algunas de las colecciones de este modelo nada más salir a la venta. Estas nuevas zapatillas Levi's x New Balance 327 combinan el estilo retro de la década de los años setenta con un diseño asimétrico.

Este modelo está disponible en tres colores distintos: azul marino-índigo/blanco-azul marino, blanco/gris y gris-azul/cielo-blanco, siendo esta última con el tallaje de chica. Las NB 327 presentan una suela retro con la N lateral de New Balance en contraste. Otros detalles que se incluyen son la etiqueta de la lengüeta tradicional New Balance con el logotipo clásico NB en azul y blanco y el Red Tab de Levi's en el lateral.

Levi´s aporta sus clásicas Trucker Jackets, una de las chaquetas más icónicas del street wear. Cada una de las chaquetas son reversibles y presentan un lado clásico en denim Levi’s panelado en distintos tonos de azul índigo. Por el otro lado, las chaquetas incorporan un acolchado New Balance en distintas combinaciones de color, con un logo gigante de New Balance en gris tonal en la parte posterior del lado acolchado, cosido con costuras reflectantes 3M como un guiño a los elementos reflectantes de las zapatillas de running New Balance.

Esta nueva colección también incluye una edición especial de una camiseta con un print Levi's x New Balance en la que se ha diseñado un collage de la clásica publicidad de Levi's y de New Balance 320.

La nueva colaboración Levi's x New Balance otoño-invierno 2020 saldrá al mercado el próximo 3 de diciembre y estará disponible en su web y tiendas seleccionadas especializadas en zapatillas y moda vaquera. Las zapatillas tendrán un precio de 130 euros, mientras que la chaqueta reversible costará 150 euros y la camiseta, 45.