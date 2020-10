La nueva colección de zapatillas deportivas de Diadora se inspira en los animales en peligro de extinción

Las zapatillas deportivas son nuestro nuevo calzado favorito. No es que ya no adoremos los tacones y las botas, es que hemos descubierto que las zapatillas son infinitamente más cómodas y combinan con todos nuestros outfits. Sobre todo esta temporada, que los looks ganan en funcionalidad y versatilidad. Por eso, este otoño, muchas hemos decidido aumentar nuestra colección de zapatillas deportivas con la idea de tener varias opciones a la hora de combinar nuestros outfits.

Es una de las firmas con zapatillas más originales y siempre ofrece las últimas tendencias y ahora Diadora se suma al animal print con una colección muy novedosa. Si a principios de este otoño ya nos sorprendieron con sus modelos en tonos tierra, ahora Diadora lanza una colección cápsula inspirada en animales en peligro de extinción. Una fantasía de colección perfecta para regalar estas navidades.

Se trata del lanzamiento de una nueva edición cápsula unisex pensada para estas navidades, llamada Animal pack bajo su línea Heritage, la línea premium de la casa que funden el made in Italy y la tradición del hecho a mano. Sofisticadas combinaciones que tienen sus raíces en una larga historia italiana y que responden a los gustos contemporáneos. Todo ello aplicado a los iconos del catálogo de la marca.

Animal pack está conformado por 4 modelos de zapatillas icónicas del catálogo de la marca: N9000, el protagonista principal del pack propuesto en 2 variaciones diferentes, Mi Basket y el modelo Eclipse. Las zapatillas se interpretan aquí en una versión made in Italy rigurosa dedicada a las especies de animales en peligro de extinción y han sido diseñadas en colaboración con Leo Colacicco —alias LC23— el diseñador de Puglia, que una vez más renueva su colaboración con Diadora.

Además de los originales modelos, lo mejor del Animal pack es que esta colección cápsula destinará parte de los beneficios a proyectos educativos sobre la protección del medio ambiente y la conservación de animales y plantas en colaboración con el Parque Natura Viva de Bussolengo, Verona. Esta actividad forma parte de los esfuerzos de Diadora por lograr un desarrollo sostenible y responsable que integre criterios éticos y objetivos de protección social y medioambiental.

Animal Pack se caracteriza por su elaboración impecable; el uso inteligente de los diferentes materiales y combinaciones de colores, técnicas artesanales y una experiencia única, son los rasgos distintivos que, desde siempre, han hecho de los modelos de la línea Heritage símbolos de una belleza atemporal. Las cuatro zapatillas están hechas de una mezcla de piel de gran calidad, ante y detalles de pelo ecológico.

El modelo N9000 inspirado por el oso polar y el león

El modelo original del catálogo running de los años noventa -todo un objeto de culto desde hace muchos años entre los amantes de las zapatillas- y que celebra este año su treinta aniversario. Para conmemorarlo, se han diseñado dos versiones especiales: una dedicada al oso polar, presentada en delicados tonos que van del blanco al gris y al azul claro realizadas en piel premium, ante con efecto pelo y con detalles en pelo sintético. La otra versión está dedicada al rey de la sabana, el león, y presenta sus cálidos matices.

La zapatilla Eclipse, toda una loba

Dinámica y ágil como este animal, la zapatilla se presenta en los colores vivos del entorno donde habitan los lobos y la solapa recuerda al pelaje del animal. Las Eclipse Lobo son las zapatillas Heritage made in Italy unisex realizadas en piel premium, ante con efecto pelo y con detalles en pelo sintético.

Modelo Mi Basket, inspirado en los gorilas

El modelo original del equipo Milano Basket de 1984, propuesto en una versión completamente negra que representa el gorila. Estas zapatillas deportivas unisex están realizadas en piel premium, ante con efecto pelo y con detalles en pelo sintético.