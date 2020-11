Los zapatos hechos en España en los que 'Emily in Paris' invertiría para completar sus 'looks'

Es una de las series de la temporada y ahora Emily in Paris acaba de confirmar una segunda temporada para Netflix. Querida y odiada a partes iguales, la ficción acapara opiniones para todos los gustos. Pero, con independencia de su temática, del desarrollo de sus tramas y personajes e incluso de su verosimilitud, hay una cosa en la que todas las prescriptoras de moda coinciden: los estilismos de Emily in Paris son una absoluta fantasía.

Este hecho no nos ha extrañado a ninguna, ya que la responsable del vestuario no es otra que la que se encargaba de diseñar los estilismos de las chicas de Sexo en Nueva York, Patricia Field. Y, si los looks de Sarah Jessica Parker nos enamoraron a todas a principios de los 2000, lo mismo ha ocurrido con los estilismos de Lily Collins en Emily in Paris.

Estilismos atrevidos, abrigos de colores (la prota de la serie nos ha hecho rendirnos de nuevo ante el rosa), labiales intensos y unas cejas súper pobladas y, cómo no, su característica boina, son las señas de identidad de la protagonista de Emily in Paris. Y, si habitualmente las series y películas se convierten en nuestra fuente de inspiración a la hora de arriesgar con un look, con la ficción de Netflix no iba a ser menos.

Además de sus estilismos, nos encanta cómo el personaje de Lily Collins, Emily Cooper, no tiene miedo de completar sus vibrantes outfits con un calzado igualmente atrevido. Seguro que tú también te has fijado en ellos y, al igual que Emily, piensas que con un zapato adecuado puedes elevar tu look a otro nivel. Con independencia de si apuestas por un estilismo más o menos informal, apostar por unos zapatos con un toque de color es la clave del éxito.

Las tonalidades de sus zapatos, definitivamente, aportan el equilibrio perfecto en la mezcla de colores de todos sus looks. El estilo de Emily evoluciona a lo largo de cada capítulo. La protagonista pasa de usar vestidos con estampados básicos a intensificarlos probando estilos más parisinos como tweeds, colores neutros y blazers de cuadrados. A pesar de su cambiante estilo en cuanto a moda se refiere, sus zapatos son la prueba de que lo mejor es invertir en un par versátil. Nosotras hemos encontrado los zapatos hechos en España en los que, sin duda, Emily Cooper invertiría para darle ese je ne sais quoi a sus estilismos parisinos.

Se trata de la firma Scandal 54, creada por Oihana Maíz. Zapatos de fiesta llenos de color y fantasía con los que Emily Cooper completaría todos sus looks y en los que nosotras podemos invertir sin la necesidad de tener que desplazarnos hasta París. Al igual que los que luce la protagonista de Emily in Paris, los zapatos de Scandal 54 buscan que puedas rematar con estilo cualquier look.

Zapato fucsia para el mítico abrigo de Emily Cooper

Es uno de los estilismos más míticos de la serie. Una de las apuestas más arriesgadas de la protagonista de Emily in Paris pero que a nosotras nos encanta. No tienes por qué apostar por un look total pink, pero siempre puedes recurrir al rosa en tus zapatos para darle una nota de color a un estilismo más sobrio. Un outfit en negro con un salón en fucsia es todo un acierto.

Zapato verde para combinar con un 'tweed'

Es un estilismo de lo más sencillo pero que a Emily Cooper le funciona de maravilla. Una blusa blanca con un vaquero que gana en sofisticación al apostar por una chaqueta tweed y combinarla con unos tacones en verde azulado. Un estilismo muy sencillo que puede copiar al completo.

Tacones nude para un 'outfit' informal

Es llegar el otoño y convertir el tándem jersey + vaqueros en nuestro outfit preferido, un look que cambia por completo en función de los zapatos con los que lo combinemos. Haz como Lily Collins y colócate unos mom jeans, un jersey de punto y súbete a unos taconazos en color nude para conseguir el look con más rollazo de la temporda.

Zapatos joya para una ocasión especial

Para acudir a la ópera, Emily muestra su lado más sofisticado con un sobrio vestido negro de silueta A de Christian Siriano, una creación que combina con un bolso joya de Rosantica y una diadema brillante colocada a modo de tiara junto a su moño de bailarina, un guiño a Audrey Hepburn en Funny Face. Un estilismo al que nada hay que añadir pero que se convierte en todo un icono gracias a unos zapatos joya como estos de Scandal54.