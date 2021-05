Zara Beauty: Así es la nueva colección de maquillaje de Zara que nos morimos de ganas por probar

La semana no podía empezar mejor. Después de haber descubierto en Zara la falda midi de flores que por fin compite con los pareos, el buque insignia de Inditex nos ha dado la mayor de las alegrías con la que podíamos enfrentarnos a una nueva semana. Después de habernos sorprendido con una sudadera de rayas marineras para perros, por fin Zara lanza Zara Beauty, su nueva colección de maquillaje que nos morimos de ganas de probar.

Aunque la nueva línea de maquillaje de Zara ya es una realidad, todo parece indicar que tendremos que esperar al 12 de mayo para que los labiales, sombras de ojo y kits de make up que componen la nueva línea de maquillaje de Zara formen parte de nuestros rituales de belleza. Estamos seguras de que entre los productos que componen Zara Beauty, la nueva colección de maquillaje de Zara, encontraremos las sombras de ojo perfectas para combinar con la camisa con lazada y estampado patchwork que descubrimos hace poco también en Zara, dónde si no.

De este modo, Inditex también se lanza al mundo de la cosmética, y lo hace a través de su buque insignia, con quien también ha lanzado, como decíamos anteriormente, una colección para mascotas y con quien tiene una línea de hogar que siempre nos sirve de fuente de inspiración. La compañía ha anunciado este lunes el lanzamiento de Zara Beauty, su primera línea de productos cosméticos que complementará la oferta ya existente que tiene Zara tanto en sus tiendas físicas como en su canal on line.

Así es Zara Beauty, la colección de maquillaje de Zara

Bajo Zara Beauty, Inditex venderá artículos como barras de labios, kits de maquillaje, bálsamos, aceites, polvos solares, esmaltes de larga duración y brochas, desarrollados por un equipo propio de la compañía coordinado por la maquilladora británica Diane Kendal. El packaging ha sido desarrollado por la agencia creativa Baron & Baron, inspirándose en la icónica Z del propio logo de Zara, diseñándolo todo con ese grado de inclinación tan característico.

En la colección se pueden encontrar labiales mate, con fórmulas suaves y empolvadas, colores ricos y duraderos; satinados o en formato bálsamo con colores vibrantes. También aceites nutritivos labiales para hidratar y dar volumen a los labios, paletas de sombras de ojos que además, algunas son recargables; polvos iluminadores, eyeliners, coloretes, polvos bronceadores faciales con pigmentos resplandecientes, entre otros. Tampoco se han olvidado de las uñas, para las cuales han diseñado una completísima colección de esmaltes de uñas en 39 tonos, para todos los tipos de piel, persona o gustos. Todos, hechos con ingredientes naturales y con fórmulas de alta resistencia.

Además de crear una línea de cosméticos, la novedad reside en cómo la firma ha decidido adentrarse en todos los temas de actualidad, teniendo como mantra la frase There is no beauty only beauties, que apuesta por la diversidad. Pero la nueva colección de maquillaje de Zara no sólo aboga por la diversidad, Zara Beauty se ha realizado con fórmulas veganas y lo más limpias posibles y, el detalle más innovador, con envases totalmente reutilizables. Una apuesta por la sostenibilidad.

Dónde comprar la nueva colección de maquillaje de Zara

La venta de la nueva colección de maquillaje comenzará el próximo 12 de mayo precisamente a través de internet en todos sus mercados europeos y también en EEUU, Canadá, China, Corea del Sur, Japón, México, Australia y Nueva Zelanda, para después llevarlo progresivamente al resto del mundo. También estará a partir del día 12 en 22 tiendas físicas en las que incorporará una experiencia inmersiva con asesoramiento personalizado.

Ésta consistirá en espacios dedicados a esta línea de belleza dentro de las tiendas de Zara, que compartirán una línea cromática de suelo, paredes, techo y luces. En España estos espacios, que ya estarán preparados el día 12 de mayo, estarán en los establecimientos de Zara situados en el Centro Comercial Marina Banús en Marbella; en dos de A Coruña (Compostela 3-5 / Sánchez Bregua 2), en la ubicada en la Calle Serrano 23 de Madrid y en la situada en el Paseo de Gracia 16, en Barcelona.

Con Zara Beauty Inditex entra en el mundo del cuidado personal, en el que supone su mayor movimiento de diversificación desde que en 2003 lanzara Zara Home, con la que entró en el mundo del textil y complementos para el hogar.