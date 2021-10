Los diez consejos para mantener a raya los granitos de la cara según los expertos.

Cuando nos miramos en el espejo queremos vernos guapas. De ahí que, muchas mañanas tiremos de trucos de maquillaje para mitigar los efectos de una noche de insomnio y que sigamos a rajatabla todos los consejos para cuidar la piel. Aunque hay veces que por mucho que sigamos las recomendaciones de los expertos o busquemos los mejores aliados contra el envejecimiento facial tenemos la mala suerte de que en nuestro rostro hagan acto de aparición los terribles y molestos granitos. Sobre todo ahora con el uso de mascarilla y la falta de transpiración de la piel. Pero nada como seguir los consejos de los expertos para mantener a raya los granitos de la cara.

El 80% de la población ha tenido acné en algún momento de su vida, pero sin duda, este año y medio ha sido el peor. El uso de mascarilla ha provocado un aumento significativo de problemas en la piel, sobre todo pequeños granitos que salen en la cara, ya que, el roce y presión que produce su uso, combinado con que la piel no transpira todo lo que debería al estar tapada, el aumento del vapor de agua que se produce al respirar con la mascarilla, y, el sudor que se genera, hace que haya más grasa y bacterias que provocan acné.

Ésta es una de las principales causas, pero también se debe al aumento del estrés. Según datos que maneja Nutritienda, la empresa on line de productos de salud y belleza, en los últimos doce meses han aumentado un 30% las consultas al dermatólogo por acné y dermatitis seborreica y se prevé que aumente un 15% más con el comienzo de las clases presenciales y la vuelta al trabajo en oficinas.

Pero su aparición se puede mitigar, por ello, los expertos de Nutritienda han elaborado una pequeña guía con todos los trucos que tenemos que tener en cuenta si queremos evitar el acné y lucir una piel más radiante. "Aunque es fundamental ponernos en manos de especialistas, hay una serie de consejos y alimentos que podemos tomar o usar para tratar de evitarlos. Sigue las indicaciones de tu dermatólogo, usa los cosméticos adecuados para tu piel y ten presente que una alimentación saludable y equilibrada siempre aportará más beneficios a todo tu organismo", explica Noelia Suárez, directora de comunicación de Nutritienda.

Respetar el tiempo de uso de la mascarilla

Aunque parece obvio y lo hemos escuchado mil veces en este año y medio, más de la mitad de los españoles no tienen en cuenta el tiempo de uso de la mascarilla, cuatro horas en el caso de las quirúrgicas y ocho en el de las FFP2, después de este tiempo es fundamental cambiarlas, y no solo por la protección ante el coronavirus, si no que también es fundamental en la lucha contra el acné que limitemos el contacto de nuestra piel con las bacterias y los gérmenes que se acumulan en ellas después de horas de utilización. Un consejo.

Si podemos, debemos intentar tomarnos un descanso de la mascarilla. Siempre que estemos en un lugar seguro, al aire libre, mejor solos y, si no, respetando la distancia mínima de dos metros con otras personas, y después de habernos lavado las manos, es recomendable quitarnos la mascarilla durante 15 minutos cada cuatro horas.

Limpieza profunda de la piel

Como hemos comentado, las mascarillas reducen la ventilación del rostro durante horas y es muy importante que la piel respire correctamente el resto del tiempo que no la utilizamos, por lo que es necesario hacer una limpieza profunda, preferiblemente doble y siempre, al llegar a casa.

El primer paso es limpiar el rostro con agua tibia y un jabón específico para el tipo de piel que tengamos, esto hará que los poros se abran y la piel se oxigene. A continuación usaremos agua micelar como segundo limpiador para que la piel recupere la vitalidad.

Se trata de una fórmula que contiene agua purificada y mínimamente mineralizada con un pH fisiológico, con unos tensioactivos no iónicos y glicerina, también puede tener agua de rosas o aceite de almendras. Por último, una vez acabada la limpieza, es conveniente hidratar la cara con la crema que mejor se adapte a nuestra piel.

Exfoliación un par de veces a la semana

Una o dos veces por semana hay que retirar las células muertas que taponan los poros con una exfoliación. Hay productos específicos para eso, pero también se puede hacer casera mezclando copos de avena y miel y aplicarse con suavidad haciendo pequeños círculos en el rostro sobre la piel húmeda, se deja que actúe durante cinco minutos y se retira con abundante agua fría. La avena es buena ya que elimina las células muertas y la miel deja la piel hidratada y suave.

Aplicar mascarilla una vez a la semana

Además de una buena exfoliación un par de veces a la semana es importante aplicar una mascarilla adecuada para nuestra piel. En el mercado existen multitud de productos específicos para pieles con acné, pero debemos fijarnos en que tengan alguno de estos ingredientes:

Arcillas . Ya que purifican los poros y ayudan a absorber la grasa.

. Ya que purifican los poros y ayudan a absorber la grasa. Ácido glicólico y salicílico . Se encargan de equilibrar el nivel de grasa de la piel y bajar la inflamación.

. Se encargan de equilibrar el nivel de grasa de la piel y bajar la inflamación. Azufre . Muy útil por sus propiedades antibacterianas.

. Muy útil por sus propiedades antibacterianas. Carbón activo. Absorbe las impurezas y toxinas que nuestra piel acumula.

También podemos hacer una casera mezclando arcilla verde con agua, zumo de limón y dos cucharadas de aceite de oliva, esta mezcla se aplica sobre la piel limpia y se deja actuar durante 20 o 30 minutos. Después se retira con agua tibia.

Hidratación con aloe vera

Una correcta hidratación de la piel hace que ésta luzca más sana y calmada. Una buena opción es usar un producto que contenga aloe vera, ya que actúa sobre las tres capas de la piel, tiene un poder regenerador, calmante y refrescante. Si tenemos dudas, lo mejor es consultar con un dermatólogo para que nos recomiende una crema específica para nuestro problema. Además de hidratarse por fuera es importante hidratarse por dentro, beber dos litros de agua al día también ayuda a la piel.

Reducir o evitar el maquillaje

El maquillaje obstruye los poros y esto puede provocar la generación de más acné, por lo que es muy importante evitar o reducir el uso de maquillaje todo lo que podamos. En caso de tener que utilizarlo deberemos buscar que sean no comedogénicos o no acnegénicos y desmaquillarse al llegar a casa utilizando agua micelar o un limpiador suave. Pero además, es fundamental evitar los cosméticos elaborados con aceite de coco o mantecas. Para los labios es mejor que sean con acabado de cera para que no manchen la mascarilla.

Descansar lo máximo posible

Para lucir una piel radiante hay que descansar lo máximo posible, al igual que nosotros estamos cansados nuestra piel también se fatiga. La falta de sueño produce radicales libres que causan envejecimiento prematuro y provocan más granitos, así que, es muy importante dormir ocho horas diarias.

No tocarse los granitos

Parece obvio, pero no todo el mundo cumple esta premisa, especialmente cuando aparece un granito ese día que no debería estar y se tiene la tentación de reventarlo. Pues mucho ojo, porque al hacerlo el líquido infectado puede introducirse en las capas más profundas de nuestra piel provocando más infección, además, al romperlos, podemos dejar pequeñas cicatrices permanentes.

Llevar una alimentación equilibrada

Una dieta sana y equilibrada es clave para tener una piel sana y radiante. Existen estudios que evidencian que los alimentos con un índice glucémico alto pueden alterar el estado de nuestra piel ya que modifican la insulina que estimula las hormonas que lo desencadenan.

Por lo tanto, evitarlos e incluir alimentos con un índice glucémico bajo como los alimentos integrales, legumbres, vegetales o frutas son claves para prevenir el acné. También se recomienda reducir los lácteos si el acné que se padece es grave ya que existe una relación positiva entre el consumo de lácteos y su prevalencia. Estos mejores alimentos para combatir el acné.

Naranjas

Piña

Aguacate

Limones

Fresas

Brocoli

Ajo

Alcachofas

Zanahorias

Salmón

Cúrcuma

Acudir al dermatólogo

Por último, lo que debería ser el primer consejo. Acudir al dermatólogo para que nos recomiende el mejor tratamiento específico para nuestro problema, ya que es posible, que según la importancia del mismo haya que utilizar incluso medicamentos.