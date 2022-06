Cómodos y muy favorecedores, así son los flequillos que querrás llevar este verano 2022

Es verano y nuestro pelo lo sabe. Además de porque esta estación es muy dañina para el cabello y hay que llevar a cabo una serie de cuidados básicos del pelo para que no se nos estropee demasiado, el verano es la estación perfecta para los cambios de looks. Aunque no todas apostamos por los cortes de pelo más radicales y preferimos recurrir a otros cambios como unas mechas hair frosting con las que aclarar la melena de forma natural.

Súper en tendencia de un tiempo a esta parte (no tenemos pruebas, pero tampoco dudas de que Aita es la responsable de ello), los flequillos son esa apuesta sencilla por un cambio de look que nos proporciona un estilismo completamente novedoso sin tener que apostar por un cambio demasiado radical. Teniendo en cuenta que los flequillos no favorecen a todos los rostros por igual y que en verano es preferible apostar por estilismos capilares cómodos, tenemos preparados algunos de los flequillos más cómodos, favorecedores y en tendencia del verano 2022.

El flequillo tupido de Aitana, que puede ser más desfilado o con mucho volumen, el clásico ladeado, el siempre en tendencia de cortina... Estos son algunos de los flequillos más cómodos, favorecedores y en tendencia del verano que querrás llevar nada más los veas.

Flequillo de cortina y flequillo desfilado, las dos caras de la moneda

Se trata de dos tipos de flequillo similares para dos tipos de rostros distintos, de ahí que sean las dos caras de una misma moneda. En el caso del flequillo de cortina (uno de los más favorecedores) es recomendable que la raya no esté en el centro, sino un poco hacia el lado para estilizar el rostro y no dar una mayor sensación de redondez. Es recomendable que el largo del flequillo caiga sobre las mejillas para dar el efecto visual deseado.

En el caso del flequillo desfilado, hablamos de un tipo de corte perfecto para un rostro cuadrado, que presenta unas facciones bastante duras. De frente ancha, pómulos y mandíbula muy marcada, el rostro cuadrado necesita suavizar sus rasgos y un flequillo es la mejor opción. Un flequillo desfilado es ideal para darle movimiento a la zona de la cara y dulcificar así el rostro. La idea es que este flequillo sea muy ligero y que su largo llegue a las pestañas.

Flequillo recto y flequillo tupido, un dos en uno para dos tipos de rostro

¿Puede un mismo flequillo sentar bien a dos tipos de rostro diametralmente opuestos? Sí, rotundamente sí. A los rostros ovalados les siente bien cualquier corte de pelo y por eso un flequillo recto con un punto de volumen es una apuesta segura.

Em el caso de un rostro triangular, el flequillo recto, además, puede ser muy tupido. A la hora de apostar por un flequillo en este tipo de rostros, es recomendable aportar volumen en las zonas más estrechas, es decir, en la zona de la frente. Un flequillo recto y tupido por debajo de las cejas es una opción muy favorecedora, ya que disimula la parte alta de la cara y armoniza el resto del rosto. También es una opción ideal si tienes el rostro alargado para romper con la verticalidad.

Flequillo ladeado, el clásico de los flequillos

El mismo flequillo para un rostros alargado y para un rostro redondo. El flequillo ladeado es otra opción muy favorecedora si tienes el rostro alargado, ya que aporta equilibrio al rostro y le da un aspecto informal. Apuesta por desfilar sus puntas para crear sensación de movimiento y no juegues a acortar demasiado el largo, ya que un flequillo muy corto alargará todavía más tu rostro.

Este tipo de flequillo también es el que más favorece a los rostros redondos, ya que contribuye a crear un efecto asimétrico que potencia visualmente el alargamiento. Es una forma ideal de romper los contornos del rostro añadiendo una asimetría con el cabello. Puedes completar el estilismo capilar apostando por una media melena con las puntas algo desfiladas.