María Pombo tiene la manicura que arrasará este verano aunque su padre la odie.

Aunque al verano todavía le quede un poco (las temperaturas parecen indicar lo contrario), ya es el momento de ir pensando en las tendencias estivales. Ya sea ese vestido blanco que siempre se lleva cada verano, las ondas surferas que cada año son más fáciles de hacer o la manicura que revolucionará los salones de belleza. Pionera en descubrir muchas de las tendencias que terminan haciéndose virales, María Pombo ya ha apostado por la primera manicura estival y, aunque a su padre parece no gustarle mucho, estamos seguras de que arrasará este verano.

"En la cabeza de Papín sólo entra la opción de que me haya pintado las uñas así si me han pagado una fortuna", puede leerse en el texto que acompaña el post de Instagram en el que María Pombo presume de manicura. Papín, que es como las hermanas Pombo llaman cariñosamente a su padre, es una figura clave en las manicuras de María Pombo, que siempre busca las recomendaciones (y la posterior aprobación) del patriarca del clan. Parece que, en esta ocasión, el padre de María Pombo no termina de estar de acuerdo con la decisión de su hija, pero lo que su progenitor no sabe es que la manicura de su hija va a ser la tendencia absoluta de este verano 2023.

Se trata de una manicura en la que se combinan las dos tonalidades más en tendencia de 2023: el naranja y el rosa fucsia. Las pasarelas han dejado claro que los colores ácidos siguen siendo la tendencia más fuerte y estos han dado el salto de las prendas de vestir a las manicuras. En lugar de apostar por llevar estos colores de una forma mucho más convencional (todas las uñas del mismo color, alternando una tonalidad con otra o añadiendo pequeños detalles), María Pombo juega a combinar en su manicura estas tonalidad en forma de degradado.

Una combinación de colores de lo más original y en tendencia que puede que al padre de María Pombo no le termine de convencer (los padres siempre suelen ser menos atrevidos que las hijas) pero que estamos seguras se convertirán en la tendencia revelación de este verano 2023. No sólo por los colores elegidos, sino por la forma en la que se combinan.

Así es la manicura de María Pombo que arrasará en verano

María Pombo va un paso más allá con su manicura y eso justo es lo que la convierte en la tendencia del verano. Un degradado que fusiona de forma muy natural las tonalidades y que ofrece como resultado una manicura atrevida y colorida, ideal para presumir de moreno este verano.