Rocío Osorno y compañía tienen los cinco básicos de esta primavera (y este verano) que necesitas en tu armario.

En primavera hay una ley no escrita que dice que los buenos fondos de armario deben tener una serie de prendas básicas. Con independencia de las tendencias, de si se vuelve a llevar el vestido blanco o si las camisas de flores han sustituido a las camisetas a la hora de bajar a la playa, hay ciertas prendas básicas (muchas de ellas que ya tienes en el armario o que son muy low cost) que se han convertido en imprescindibles esta primavera y darán mucho que hablar este verano.

Descubrir esas prendas de la mano de nuestras influencers de cabecera nos facilita mucho la tarea a la hora de combinarlas porque, no sólo las localizamos, también nos inspiramos en su modo de llevarlas. Así, buceando por los perfiles de Instagram de Rocío Osorno, María Pombo, Marta Lozano, Mery Turiel, Teresa Andrés Gonzalvo o María F. Rubíes descubrimos los cinco básicos de esta primavera y este verano que necesitas en tu armario. Si ya tienes estas prendas imprescindibles, sólo tendrás que rescatarlas.

El conjunto de crochet de Rocío Osorno

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de ✨Rocío Osorno✨ (@rocioosorno)

No es primavera si no has fichado uno. El de Rocío Osorno, además de estar súper en tendencia primaveral, se sale un poco de lo común en cuanto al diseño y los colores.

El chaleco de María Pombo

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MARIA POMBO (@mariapombo)

Los hemos visto en todas sus variantes y de todos los colores, así que no hay duda: los chalecos son la tendencia definitiva de esta primavera verano.

El top con cuello halter de María F. Rubíes

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MARÍA FERNÁNDEZ-RUBÍES SOLER ♡ (@mariafrubies)

Es uno de los cortes que más favorecen y, además, con un estampado como el de la influencer resultan muy sofisticados. Ideal para llevarlo con unos pantalones de tiro alto, ya sean negros, blancos o vaqueros, y tener el lookazo de la primavera verano.

La blusa de tirantas de Mery Turiel

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de María Turiel Soler (@meryturiel)

¿Quién no ha llevado una blusa como ésta en su adolescencia? Amantes de lo retro, las blusas dosmileras vuelven a ser tendencia esta primavera verano y si no, que se lo digan a Mery Turiel.

El biquini sofisticado de Marta Lozano

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de MARTA LOZANO (@martalozanop)

Adiós a la ropa de baño anodina, hola a los biquinis y bañadores elegantes. Si el año pasado los bañadores ya experimentaron un auge por lo especial de sus diseños, esta primavera verano le toca el turno a los biquinis, que se llenan de adornos y elevan su talle, como el de Marta Lozano.

El vestido de plumas de Teresa Andrés Gonzalvo

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Teresa Andrés Gonzalvo (@teresaandresgonzalvo)

¿Quién no ha soñado marcarse el lookazo con un vestido de plumas? Ahora que se han convertido en tendencia, es el momento de apostar por uno.