El armario de Paola: La tienda favorita de las influencers sevillanas

La calle Castilla es una de las que más encanto tienen de Triana. El que la transita sabe que debe detener la mirada en el patio de vecinos que colinda con San Jorge, santiguarse al pasar por la iglesia de la O y recrearse en el escaparate del El armario de Paola. Coqueto rincón casi al final de una de las arterias principales del arrabal, El armario de Paola se ha convertido en todo un must entre las influencers sevillanas, que encuentran en sus percheros los looks alternativos con los que luego triunfan en redes sociales. Aunque no sólo se pueden descubrir los mejores outfits en este coqueto espacio. El armario de Paola es esa boutique familiar como las de antaño en las que el tiempo se detiene nada más cruzar la puerta mientras se disfruta de las últimas tendencias.

Regentada por Anabel, esta acogedora tienda cuenta con las últimas tendencias, escogidas de forma exquisita y, además, la moda flamenca más actual. Pilares indispensables de la firma, la moda en general y la flamenca en particular, conviven de forma armoniosa en los percheros de la tienda para dar respuesta a las necesidades de las clientas, a las de siempre y a las nuevas incorporaciones, que llegan a través de Instagram.

Espacio favorito entre influencers como Bearuma, Pipa Porras o Aurora Muñoz, El armario de Paola es todo un reclamo entre las mujeres más estilosas, aunque no siempre han gozado del éxito y reconocimiento que tienen en la actualidad. Anfitriona de lujo, Anabel, junto con sus dos pilares fundamentales, Paola y Marta, nos cuenta cómo ha sido la travesía hasta llegar a ser la firma con entidad propia que es en la actualidad.

Orígenes vinculados a la moda flamenca

Asegura tener historias para escribir un libro, y no es para menos. Anabel, como la conocen sus clientas, lleva más de 25 años dedicada al mundo de la moda, aunque su proceso de crecimiento, como según ella misma explica, "ha sido a la inversa". "Mi marido y yo teníamos una fábrica de trajes de flamenca y surtíamos a granes almacenes y tiendas, nos iba bastante bien, pero llegó la crisis de 2008 y nos azotó muy fuerte. Lo pasamos bastante mal, pero Rafa y yo aprendimos que no debíamos tener los huevos en la misma cesta y que no sólo podíamos apostar por la moda flamenca", cuenta. A partir de ese momento tuvo claro que debía unir la pasión de Rafa, la moda flamenca, y la suya, la moda, para convertirla en la perfecta pareja.

"La moda siempre ha sido mi pasión y mi sueño era tener mi propia tienda, así que decidimos abrir dos líneas de negocio, pero esta vez en un espacio pequeño", explica. Duro trabajo, esfuerzo y sacrificio son los pilares sobre los que Anabel y Rafa cimentaron esta nueva andadura, que a pesar de ser un must entre las influencers lo tuvo bastante complicado al principio. "Compaginé mi trabajo en dos boutiques sevillanas con el proceso de creación de El Armario de Paola hasta que tuve que dejarlo para centrarme en exclusividad en la tienda. Había que trabajar duro y yo estaba dispuesta a hacerlo por cumplir mi sueño", reconoce.

Así, hace nueve años El armario de Paola se convirtió en una realidad de la que ahora Anabel presume muy orgullosa. "Fueron comienzos difíciles porque la calle Castilla es complicada, no es una zona de tiendas y teníamos que apostar por trabajar la imagen de marca", nos cuenta. Superadas las complicaciones de los comienzos, El armario de Paola sufrió un nuevo revés al llegar la pandemia, aunque esta crisis no pilló fuera de juego a Anabel. "Han sido dos años terribles, pero ahí fue cuando decidí que las redes sociales serían la herramienta con la que había que trabajar para mantenernos. Hicimos campañas y estudios para potenciar el tienda en Instagram y gracias a mis hijos, Paola y Rafa, cogimos mucho impulso en redes sociales", cuenta.

Bearuma, su talismán de la suerte

Ahora es una de las tiendas favoritas de las influencers sevillanas, pero al principio El armario de Paola tuvo que hacer un esfuerzo titánico para ser un must en Instagram. Aunque la flauta sonó de pura casualidad y la influencer Beatriz Ruiz (Bearuma, como se la conoce en Instagram) se convirtió en el talismán de la suerte. "Nunca tendré palabras suficientes para agradecer a Bea todo lo que ha hecho por nosotros y el impulso que hemos dado gracias a ella, aunque todo fue de casualidad. Un día estaba en la tienda y entró su suegra, que es una persona maravillosa, y se enamoró de nuestras prendas. Estaba eufórica y lo tuvo claro: tenía que contarle a Bea su nuevo descubrimiento", explica Anabel.

Horas después de que saliese de la tienda, Bea llamaba a Anabel, enamorada también de la tienda, para empezar a hacer colaboraciones. Desde entonces, Bea se ha convertido en una más de la familia, porque El armario de Paola es una familia, y no duda en compartir todos sus fichajes. "A Bea le encanta todo lo que tenemos y lo usa muchísimo. De hecho, hay unas pantalones con vuelta que ya los tiene desgastados del uso que les da", comenta Anabel.

Enamorada de las prendas de la tienda (agotó en un pestañeo un jersey rosa fucsia con efecto hombreras y metalizado), Bearuma es, en palabras de Anabel "una persona con una calidad extraordinaria que nos ha ayudado de la mejor de las maneras, compartiendo nuestro trabajo, tanto en redes sociales como con sus amigas". Tal es la relación que han desarrollado ambas, que el primer traje de flamenca de la hija de Bea es de El armario de Paola. "Y este año vestimos de flamenca a la madre y a la hija", remata Anabel.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Beatriz Ruiz Martinez (@bearuma)

El armario de las influencers

Después de Bea llegaron Pipa Porras y Aurora Muñoz, dos incondicionales de la firma a las que Anabel está realmente agradecida. Ambas tienen tan interiorizado el estilo de la firma, que es muy habitual verlas apostar por looks de la tienda en su día a día. "Ellas son un amor y todo lo que se llevan de la tienda lo incluyen en su armario de forma natural, no paran de usarlo y eso es muy positivo porque se ve que su estilo es similar al nuestro", destaca Anabel, quien ha visto en Instagram la mejor de las herramientas para acercarse al público.

Con independencia de si las influencers llevan o no su ropa, El armario de Paola tiene una presencia espectacular en redes sociales, todo gracias a la labor de Paola y Marta, las perfectas compañeras de travesía de Anabel. Ambas se encarga de generar un interesantísimo contenido en redes sociales con el que es imposible no interactuar. Ellas lucen los modelos, realizan las combinaciones de estilo y se encargan de mostrar las últimas tendencias de forma interactiva. De ahí que muchas de las compras se hagan a través de redes sociales. Hija y nuera de Anabel, Paola y Marta son también el alma de El armario de Paola, las caras conocidas y la primera toma de contacto que la clienta tiene con la firma. "Ellas son maravillosas y el trabajo que hacen es espectacular, no puedo estar más agradecida", comenta orgullosa Anabel.

Moda flamenca a medida y en tendencia

La moda flamenca siempre ha sido un pilar muy fuerte en El armario de Paola y ahora se encuentran en uno de los momentos álgidos. Junto a sus chalequillos y chaquetas de lentejuelas, ahora también se observa un revuelo de volantes que llena de todavía más alegría este coqueto rincón al que siguen acudiendo clientas de toda la vida. Con la temporada flamenca recién empezada, Anabel cuenta que el proceso creativo sigue dos vertientes diferentes en función de lo que se le pase por la cabeza. "Hay veces que veo la tela y se me ocurre un diseño y otras en las que tengo el diseño en mente y voy buscando una tela en concreto, aunque a veces es difícil unir ambos conceptos porque no todos los tejidos son aptos para todos los diseños", comenta.

Una vez que empieza el proceso creativo nace la colección, que bebe de las tendencias más actuales. "Este año hemos apostado por el blanco, que es un color muy presente en la moda flamenca de 2023, pero tampoco faltan los clásicos negros y rojos o los tan de moda colores vitamina", explica. Con volumen en las faldas, en liso o de lunares, los trajes de flamenca de El Armario de Paola se personalizan al completo. La clienta acude a una primera cita para ver diseños y tejidos, se le ofrece un presupuesto y luego empieza el proceso de creación.

"En El armario de Paola hay un traje de flamenca para cada mujer y cada mujer puede salir de la tienda para irse directa a la Feria", explica. La razón no es otra que el asesoramiento personalizado que hacen en la tienda a cada clienta para que descubra cuál es el traje de flamenca reservado para ella. Además, los complementos más originales también salen de El armario de Paola. Destacan los espectaculares pendientes, que valen para ir tanto de flamenca como de calle, y los mantoncillos de seda bordado, súper en tendencia en las últimas temporadas.

Looks de fiesta y outfits con estilo para el día a día

Además de moda flamenca, en El armario de Paola también destacan los looks de fiesta, ya sea para ir al pescaíto, a la Feria sin vestir de flamenca o a un evento más formal en el que haya que presumir de estilazo. Conjuntos de lo más variados y estilosos, fiel reflejo del buen gusto por la moda de la propia Anabel, se mezclan con otras propuestas pensadas más para el día a día pero sin perder un ápice de glamour.

Más información: C/ Castilla, 82. Cita previa para encargar el traje de flamenca en el teléfono 636440922.