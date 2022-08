Las diez influencers sevillanas desconocidas a las que seguir la pista en Instagram

A estas alturas del partido es prácticamente imposible no saber quién es Rocío Osorno. Cornada como la influencer mejor vestida del verano 2022, la sevillana se ha convertido en todo un referente de estilo y no hay mujer en España que no haya apostado por alguno de sus looks para sobrevivir a la ola de calor con estilo. (Re)descubridora de la combinación camisa blanca y biquini, Rocío Osorno parece ser la influencer sevillana de referencia, pero debes saber que no es la única.

El mundo macro influencers deja poco lugar a que otras influencers con perfiles bastante más pequeñitos, pero realmente inspiradores, también nos sirvan de fuente de inspiración. Aunque sólo hay que saber buscar y estar atentas a redes sociales para descubrir a las diez influencers sevillanas más desconocidas a las que empezar a seguir la pista.

Puede que a alguna de ellas la hayas descubierto por casualidad, buscando complementos para la Feria de Abril, viendo los stories de tu centro estético de referencia o dejando que el algoritmo de Instagram te lleve hasta ellas, aunque puede que ni así hayas llegado hasta ellas y eso es una pena.

Con cuentas de Instagram bastante más pequeñitas que influencers como Rocío Osorno, estas influencers sevillanas poco o nada tienen que envidiarle a la reina de las redes sociales. Su contenido resulta muy interesante, la interacción es mucho más fluida y la inspiración está asegurada en cada nuevo post que cuelgan.

Macarena Silva, Pipa Porras, La Mar de Cuqui o Aurora Muñoz son algunas de las diez influencers sevillanas más desconocidas a las que empezar a seguir la pista. Es el momento de descubrir las novedades que Instgram tiene reservadas para ti y estas influencers sevillana son de lo mejorcito que encontrarás en esta red social.

Isa Ramos (@lisasimppson)

Su perfil, principalmente centrado en la moda, es una guía del estilo del momento. Trajes de flamenca cuando llega la Feria de Abril o el vestido para ser la invitada más top en la comunión de un familiar, además de peinados para todas y unas uñas que vas a querer fichar para verano.

Andrea Noguero (@andreanoguero)

En ella comparte look de todo tipo, especialmente looks de diario, pero sin olvidar los eventos o el cuidado del pelo, la cara y las uñas. Con un aire fresco e innovador ha captado la atención de las sevillanas y sus números no hacen más que crecer.

Pipa Porras (@pipaporras)

La sevillana Pipa Porras acumula más de 37.000 seguidores en su cuenta de Instagram, un perfil dedicado a la moda y su vida diaria con una buena dosis de humor. Sus propuestas de looks de invitada son top y no es de extrañar, ya que es responsable del taller de Fernando Claro en Sevilla.

Carmen Bazán (@lamardecuqui)

Madre de tres criaturas y súper fan de la moda flamenca, Carmen Bazán se dio a conocer por su colección de mantoncillos. En su cuenta de Instagram no duda en compartir tendencias flamencas (esta Feria de Abril la hemos podido ver presumiendo de barriguita vestida de flamenca) y servir así de fuente de inspiración para las sevillanas.

Beatriz Ruiz (@bearuma)

Compagina su vida profesional (es enfermera) con las redes sociales y no podemos estar más agradecidas. Sus propuestas de looks, ya sea para el día a día o para un evento más importante, nos parecen ideales y con mucha personalidad. Tiene una niña con la que comparte contenido en redes sociales.

María Segarra (@mariasegarr)

Como cualquier sevillana, esta influencer es amante de las firmas low cost y no duda en apostar por ellas en sus looks. Con líneas bastante sencillas, su estilo es perfectamente copiable.

Macarena Silva (@maracarenasilt)

Conocida en Instagram como @macarenasilt, esta sevillana graduada en Derecho lleva años enseñándole a sus seguidores sus looks y trucos de estilismo. Amante de la moda flamenca, los diseños que luce son verdaderamente inspiradores.

Rocío Pérez de Guzmán (@rocio.deguzman)

Looks bastante sencillos, pero con mucho estilazo, son los que se aprecian en la cuenta de Instagram de esta sevillana para la que la moda flamenca también es una fuente de inspiración.

Aurora Muñoz (@auromuoz)

Licenciada en Farmacia, esta influencer es todo un descubrimiento. Sus looks, sus rutinas de belleza, sus consejos dermoestéticos y hasta sus clases de flamenco hacen prácticamente imposible que dejes de mirar su perfil de Instagram.

María Soto (@msotoy)

Además de mostrar sus looks, esta influencer sevillana comparte sus experiencias con sus seguidoras, un plus a la hora de conectar con el público, que ve en ella a una influencer súper completa e inspiradora.

Belen Yñíguez (@belenyni)

Mamá de cinco niños, trabajadora (es ortodoncista) y una de las influencers sevillanas más inspiradoras del momento. Su día a día con los pequeños, sus looks, sus experiencias, la influencer saca tiempo para generar un contenido con el que no para de aumentar seguidores.