Zara tiene los vaqueros anchos que más favorecen y que arrasan en Instagram

No busques más, los hemos encontrado para ti. Estarás aburrida de ver en Instagram a las influencers con unos vaqueros anchos de estilo dosmilero y muy favorecedores y no sabes dónde encontrarlos porque son la tendencia revelación y se agotan sin parar. Los ha lucido Tamara Falcó, se los hemos visto a Rocío Osorno y hasta tu vecina que se cree influencer también los tienes y tú no paras de preguntarte de dónde son los vaqueros anchos que más favorecen del mundo mundial y que arrasan en Instagram. Como no podía ser de otra forma, esos vaqueros son de Zara y no sólo arrasan en Instagram, también se han convertido en todo un fenómeno de ventas.

Con el talle bastante alto (hemos advertido en infinidad de ocasiones que es el que más favorece), los vaqueros anchos de Zara se presentan en una tonalidad muy oscura, algo a lo que la firma no suele acostumbrar, ya que son fans del denim más clásico.

Bastante anchos (lo que, unido al tiro alto, contribuye al efecto piernas infinitas), estos vaqueros cuentan, además, con un pequeño truco que los convierte en los que más favorecen del mundo mundial. Se trata de unas discretas pinzas que, además de darle un toque más elegante y restar informalidad, resultan de lo más favorecedores porque estilizan la figura.

Una de las influencer que más apuesta por este tipo de vaqueros es Bearuma, que lo mismo los combina con un jersey ancho, que se coloca una blazer y unos mocasines. Cómodos y favorecedores, lo bueno de estos vaqueros anchos es que los puedes combinar de todas las formas que se te ocurra.

Así son los vaqueros anchos de Zara

Disponibles desde la talla 32 hasta la 44, los vaqueros anchos de Zara resultan tan favorecedores y están tan en tendencia, que muchas de sus tallas ya tiene colgado el cartel de pocas unidades. Si eres de las que llevaban un tiempo buscando los vaqueros que arrasan en Instagram y has sentido esta conexión cósmica al verlos, no te lo pienses dos veces y no los dejes escapar.

Si necesitas más detalles sobre estos vaqueros, que tienen un precio de 29,95 euros, en la descripción de la prenda se advierte que se trata de unos jeans de tiro alto con bolsillos en delantero y espalda. Presentan un detalle de pinzas en delantero y pespuntes marcados a contraste. La pernera es bastante ancha y cuenta con un cierre frontal con cremallera y botón.