Los mejores cortes de pelo para llevar con canas y presumir de un look súper fresco y actual.

Desde que has descubierto las grey blending y te han hablado de las silver balayage lo tienes claro: Ha llegado el momento de dejar los colores de pelo que mejor sientan y presumir de canas con tu cabello al natural. El confinamiento sirvió para que muchas dieran el paso y se atrevieran a presumir de canas y el regreso de las alfombras rojas ha terminado de confirmar que las canas son tendencia y que presumir de ellas es sinónimo de apostar por un look súper fresco y actual.

La última en conquistarnos con su melena plateada ha sido Andie MacDowell, que nos dejó boquiabiertas con su espectacular lookazo en el Festival de Cannes y nos ha lanzado la última señal que necesitábamos para atrevernos dejar nuestras canas al descubierto.

Si eres de las que ya lo tienen más que decidido y vas a por todas con tus canas, es el momento de que eches un vistazo a los mejores cortes de pelo para llevar con canas y presumir de un look fresco y actual. Porque lucir canas no es sinónimo de un estilismo aburrido y anodino.

Haberte decidido a presumir de canas sólo significa eso, que quieres que tu melena luzca lo más natural posible, por eso no debes renunciar jamás a llevar un corte de pelo original y atrevido, con el que te sientas a gusto y sea un fiel reflejo de tu personalidad.

Tampoco es necesario que lleves el pelo súper cortito, las medias melenas y las largas cabelleras también son aptas para lucir canas. Sólo tienes que dar con el mejor corte de pelo para llevar canas que mejor se adapta a tu estilo y lanzarte a por él. Es el momento de marcarte el lookazo más fresco y actual del mundo mundial

Melena XL para presumir de canas

Andie Macdowell ha sido la última en dejarnos claro que tener canas y querer lucirlas no es sinónimo de renunciar a una melena XL. Si tu larga cabellera es tu seña de identidad, no dejes que las canas te obliguen a renunciar a ella. Apostar por presumir de canas con un cabello largo es un acierto, pero debemos tener en cuenta que tendremos que cuidar mucho más nuestro cabello para que se vea fuerte, sano, con volumen y con brillo.

Corte de pelo bob para lucir canas

Que el bob es el corte de pelo que mejor sienta es un hecho innegable, que en una melena gris (o blanca) luce espectacular es algo que nadie puede rebatir. Puedes apostar (y acertar) con un clásico bob y darle un punto desenfadado con un flequillo desfilado. Un corte de pelo súper elegante para presumir de canas con estilo fresco y actual.

Corte de pelo jagged bob para presumir de canas

Reinterpretación del corte de pelo más clásico y atemporal de la historia, el jagged bob es el corte de pelo perfecto para conseguir una melena voluminosa y, además, olvidarte de tener que peinarla para siempre. E jagged bob juega a desfilar los mechones ofreciendo una versión sofisticada del común trasquilón. Volumen, movimiento y frescura en un corte de pelo para presumir de canas con un estilo fresco y actual.

Corte de pelo pixie para presumir de canas

El corte pixie es todo un clásico y una apuesta segura a la hora de presumir de canas. Mucho más corto por la parte trasera, este corte de pelo no sólo es cómodo, también es uno de los que más personalidad tienen. Puedes apostar por su versión más cortita y jugar a desestructurar la parte superior con cera o un producto texturizador.

Corte de pelo con media melena a capas para lucir canas

Tener canas o lucir una melena grisácea no implica, necesariamente, que debamos llevar el pelo muy corto. Las medias melenas siempre son una apuesta segura y esta temporada se han convertido en las verdaderas protagonistas. Si eres de las que no arriesgan demasiado con sus estilismos capilares, pero quieres presumir de canas con un look fresco y actual, apuesta por una media melena con capas. Ganarás en frescura y en volumen.

Corte de pelo con flequillo para presumir de canas

El cabello corto, además de cómodo, puede resultar súper actual y fresco si sabemos jugar con las texturas, por ejemplo, apostando por un maxi flequillo con volumen. Bastante cortito, este corte de pelo juega a darle todo el protagonismo a un maxi flequillo bastante voluminoso, que es la verdadera clave del éxito del look.