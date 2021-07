La coloración es un aspecto clave a la hora de sacarle partido a nuestros rasgos faciales, sobre todo si lo que queremos es conseguir un aspecto mucho más joven y fresco. Lo hemos visto entre las mujeres mayores de 50, que después de apostar por el corte de pelo clavicut para quitarse años de encima, han arrasado en la peluquería pidiendo las mechas más rejuvenecedoras del momento, las melting nude.

Una buena técnica de coloración, unida a un acertado corte de pelo (ahora que estamos en verano podemos apostar por alguno de los cortes de pelo a capas que más volumen dan), es el binomio perfecto a la hora de encontrar un estilismo capilar que no sólo nos favorezca, sino que también nos ayude a ofrecer un aspecto de nosotras mismas más rejuvenecido. En ese sentido, después de hablar con los expertos de L'Oréal, tenemos todas las claves para presentaros los colores de pelo que mejor sientan y más y rejuvenecen a las mujeres mayores de 50.

Hay algunas leyendas urbanas que invitan a que las mujeres mayores de 50 renuncien a los tonos oscuros a la hora de cambiar su color de pelo, pero a la hora de apostar por una coloración no necesariamente hay que hacerlo por los tonos rubios. Los caobas, chocolates o avellanas también son unos colores de pelo súper favorecedores y con el don de rejuvenecer perfectos para las mujeres mayores de 50.

Además, si quieres que estos colores de pelo te queden fenomenal, también te ofrecemos unos pequeños trucos para que tu aspecto se vea mucho más favorecido y rejuvenecido. ¿Lista para ver los colores de pelo que mejor sientan y más rejuvenecen a las mujeres mayores de 50?

Los colores de pelo que más rejuvenecen

Antes de ahondar en los colores de pelo que mejor sientan y más rejuvenecen a las mujeres mayores de 50, vamos a hacer un repaso por algunas de las cuestiones clave a la hora de cambiar la coloración de nuestro cabello sin echarnos años encima.

Mechas sutiles: Juega con los reflejos en tu pelo para suavizar tus rasgos y darle un extra de calidez a tu complexión. Decídete por mechas que se integren bien con el color natural de tu pelo: si eres castaña, unas vetas en color miel le darán una frescura natural a tu melena (las melting nude son las que mejor sientan porque son súper naturales); si eres rubia, prueba con unas babylights o incluso unas illuminage; y si, por el contrario, eres morena, apuesta por toques de luz en tonos bronce. Los colores que mejor sientan a las mujeres mayores de 50: Si dudas entre dos tonos de coloración parecidos, decídete siempre por el más claro de los dos, porque iluminará y le dará un toque rejuvenecedor a tus facciones. No te olvides de elegir los subtonos que mejor complementen a tu rostro:

Tonos cálidos : Si las venas de la parte interior de tus muñecas son verdes, eso significa que por norma general te favorecen más los subtonos cálidos como el dorado, el cobre, los marrones miel o los increíbles chocolate.

: Si las venas de la parte interior de tus muñecas son verdes, eso significa que por norma general te favorecen más los subtonos cálidos como el dorado, el cobre, los marrones miel o los increíbles chocolate. Tonos ceniza : Si las venas de la parte inferior de tus muñecas son azules, los colores fríos están hechos a tu medida, por lo que los rubios, los morenos o los castaños ceniza te favorecen.

: Si las venas de la parte inferior de tus muñecas son azules, los colores fríos están hechos a tu medida, por lo que los rubios, los morenos o los castaños ceniza te favorecen. Tonos ceniza y tonos cálidos: Si tienes una combinación de venas verdes y azules en tu muñeca puedes jugar con el color todo lo que te apetezca, porque te favorecen tanto los colores cálidos como los fríos.

Un color de pelo caoba para un aire fresco y juvenil

Si te da más miedo la rutina que los cambios, te recomendamos los tonos caoba, a caballo entre el castaño y el pelirrojo. ¿Por qué? Porque están de moda y le dan un toque pícaro y juvenil a tu cara.

Beneficios: favorece a diestro y siniestro, especialmente a las caras redondeadas. También aporta un halo de dulzura muy particular y rejuvenecedor.

Un color de pelo rubio que huye de convencionalismos

¿Te encanta ir sobre seguro e innovar pero en pequeñas dosis? Descubre el rubio ceniza, un tono natural pero poderoso, nada aburrido.

Beneficios: le sienta muy bien a las mujeres con tez clarita porque resalta las facciones de manera delicada y resta seriedad al rostro. Por otro lado, queda muy elegante tanto en pelo largo como en media melena y, lo mejor, aguanta estupendamente las raíces.

Un color de pelo chocolate para las mujeres morenas

Vas de aquí para allá con reuniones, eventos, viajes… No nos digas más: te mereces un chocolate, pero con leche, no puro, para no endurecer las facciones.

Beneficios: les va de maravilla a las pieles más oscuritas y a los ojos claros. Este color de pelo, además, aporta una mezcla de sofisticación, calidez y brillo —en el más amplio sentido de la palabra— muy potente.

Avellana, el color de pelo de las mujeres bohemias

Eres tranquila, soñadora, romántica y disfrutas de los pequeños detalles, ¿verdad? Pues tu color ideal se llama avellana.

Beneficios: favorece a las pieles claras —sobre todo con rostros aniñados— y crea unos destellos brillantes que cautivan. Además, al ser un tono muy natural, suaviza las líneas de expresión y ayuda a restar algunos años.

Trucos para que tu corte de pelo también te favorezca y te rejuvenezca el rostro