Clavicut, el corte de pelo de moda con el que las mujeres mayores de 50 se quitan diez años de encima

Las mujeres mayores de 50 lo tienen claro, a la hora de rejuvenecer su rostro, las melting nude son sus mechas preferidas. Aunque no sólo la coloración es un factor a tener en cuenta a la hora de quitarse años de encima. Por eso, las mujeres maduras se han vuelto todas unas expertas en cortes de pelo, mechas y peinados más en tendencia hasta dar con el estilo capilar con el que de verdad conseguir ese efecto rejuvenecedor. Por eso, y a pesar de que el blunt cut es el corte de pelo más demandado del verano, el clavicut se ha convertido en el corte de pelo de moda con el que las mujeres mayores de 50 se quitan diez años de encima, sin exagerar.

Todas tenemos claro que para rejuvenecer el rostro no hay nada mejor que aclarar un poco la melena y recurrir a un buen corte de pelo (no tiene que ser necesariamente muy corto) y el clavicut, combinado con unas buenas mechas (o no) es la mejor de las opciones. Pero, ¿en qué consiste exactamente el clavicut y por qué se ha convertido en el corte de pelo de moda entre las mujeres mayores de 50?

El clavicut llegó a nuestras vidas el otoño pasado y ya se ha convertido en uno de nuestros cortes de pelo preferidos por lo bien que sienta y su capacidad para quitar años de encima. Se trata de un corte de pelo a la altura de la clavícula (de ahí su nombre) que favorece a todo tipo de rostros y cabellos y cuyo efecto rejuvenecedor es más que evidente.

Al igual que otros estilos capilares, el término clavicut (nos vamos a volver locas con tanto nombre raro) responde al punto donde la melena cae, es decir, la clavícula. En ese sentido, el clavicut tendrá un largo diferente en cada mujer, dependiendo de la largura de su cuello (por eso no hablamos de un bob o un carré).

Este corte de pelo, como avanzábamos al principio, no es nuevo, ya que el otoño pasado supuso toda una revolución capilar. Aunque no es hasta ahora cuando las mujeres mayores de 50 no lo reivindican como el corte de pelo de moda con el que quitarse diez años de encima.

Con mucho movimiento y volumen, el clavicut es un corte perfecto para las que desean hacer la transición entre una melena corta y larga con un punto súper elegante y sofisticado. Además, resulta súper cómodo (es apto para seguir llevando coleta) y requiere poco mantenimiento (es el típico corte de pelo con el que puedes salir de la ducha y no tener que secar ni peinar tu melena).

Las razones por as que las mujeres mayores de 50 adoran el clavicut

Además de tener un largo súper favorecedor (dulcifica las facciones y rejuvenece el rostro), hay varias razones extras que han hecho del clavicut el corte de pelo de moda entre las mujeres mayores de 50.

En primer lugar, el clavicut es un corte de pelo perfecto para las que no quieren arriesgar. La mayoría de las mujeres mayores de 50 ya tienen un estilo capilar más que definido, por lo que cortar la melena en exceso no es algo a lo que todas se atrevan. En ese sentido, el clavicut ofrece la posibilidad de renovar el look y tener un aspecto mucho más juvenil sin sentir arrepentimiento.

Además, el clavicut es un corte de pelo que requiere poco mantenimiento (al igual que las mechas melting nude). Tiene un largo perfecto para dejarlo secar al aire y obtener buenos resultados y no es necesario que pasemos pronto por la peluquería para retocarlo, ya que un poco más largo también queda bien..

Por último, el clavicut es un corte de pelo que queda perfecto con cualquier peinado, desde unas buenas tousled hair, hasta las típicas ondas surferas, cualquier estilo capilar le sienta miedo. Aunque, si lo que de verdad buscamos es ese efecto rejuvenecedor del clavicut, lo mejor será peinarlo de la forma más natural y juvenil.