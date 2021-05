Blunt cut, o por qué la media melena es el mejor corte de pelo para el verano y favorece a todo tipo de cabellos y rostros

Las melenas XXL han dejado de estar de moda, aunque algunas no se atrevan todavía a darse un buen tijeretazo. Ahora las tendencias en cabello pasan por las medias melenas y los cortes de pelo bob viven su máximo esplendor (te recomendamos que te estudies los cortes de pelo bob que más piden en las peluquerías para dar con el tuyo). Además, la proximidad del verano y la necesidad de apostar por un corte de pelo cómodo nos invitan a cortar por lo sano, estudiarnos todas las tendencias en cortes de pelo y arriesgar con un buen cambio de look.

Aunque, si lo que de verdad estás buscando es un estilo capilar que se convierta en el mejor corte de pelo del verano, que favorezca a todo tipo de cabellos y rostros y que encima sea súper cómodo, tienes que conocer el blunt cut. Se trata de un corte de pelo que apuesta por la media melena en una versión súper recta y que sólo necesita de los flequillos más en tendencia para las medias melenas para convertirse en el mejor corte de pelo para el verano.

El blunt cut tiene un largo perfecto para los días calurosos de verano. Nos despeja la zona del cuello, pero también nos invita a poder llevarlo en una coleta. Este corte de pelo, cuyo largo puede variar centímetro arriba, centímetro abajo, aporta mucho movimiento y volumen al cabello. A pesar de que no cuenta con capas ni está desfilado, el blunt cut reduce el peso de la melena y evita el efecto capas vacías que provocan algunos cortes de pelo desfilados. En ese sentido, éste se antoja un corte de pelo perfecto para ganar mayor cuerpo y despreocuparte de peinarlo.

El blunt cut hace que la media melena deje de ser anodina para convertirse en el mejor corte de pelo del verano por su comodidad. Lo mejor de todo es que su largo es perfecto para todo tipo de cabellos y rostros. Las mujeres con cabellos lisos verán en el blunt cut el mejor aliado para ganar en volumen, mientras que las que lo tenga rizado verán sus ondas mucho más fuertes y definidas.

En el caso de los rasgos del rostro, al ser una media melena puedes despreocuparte de tus facciones e incluso jugar con diferentes tipos de flequillo para conseguir un estilo que se adapte mejor a tu personalidad. Si quieres que la media melena se convierta en tu mejor aliada capilar, tienes que conocer el blunt cut, que ya se postula como el mejor corte de pelo para el verano.

Cómo se consigue un corte de pelo blunt cut

Este término proviene de las palabras inglesas blunt (directo) y cut (cortar). Se trata de un nuevo estilo capilar que apuesta por la media melena y que se obtiene gracias a la destreza del peluquero, que realiza cortes secos en el cabello para conseguir un corte recto con un trazado muy preciso y de bordes limpios.

Las puntas quedan bien alineadas sin ningún degradado para crear un peinado con un aire muy gráfico. Este look recuerda al corte de pelo tan mítico que seguro llevabas cuando eras pequeña. Ahí puede que no fueras consciente, pero tu madre fue toda una visionaria en lo que a tendencias capilares se refiere. Lo que más nos gusta de este corte de pelo perfecto para el verano (además de su comodidad, obviamente) es que sus líneas rigurosas y definidas dan un toque súper parisino a nuestro look.

El mejor corte de pelo para el verano reivindica la media melena

Otro de los aspectos que hacen que el blunt cut sea el mejor corte de pelo para el verano es que puedes apostar por la media melena sin importar tu tipo de cabello o los rasgos de tu rostro. Por un lado, le aporta cuerpo a las melenas lisas y, por otro, estructura los rizos en los cabellos ondulados o rizados.

Aunque es perfecto para que parezca que hay más cantidad si tienes el cabello fino, debes tener cuidado si tu melena es gruesa y densa. Este tipo de corte tiene tendencia a aportarle pesadez al cabello, así que tu peluquero deberá darle ligereza entresacándolo progresivamente en la zona de la raíz en vez de en las puntas para alcanzar el justo equilibrio al cabo de unos meses.

La clave del blunt cut está en que juega entre un long bob y una media melena, apostando por la longitud perfecta para que el cambio de look sea evidente, pero sin arriesgar demasiado. De hecho, es el corte perfecto para quienes no se atreven a pasar de un cabello largo a, por ejemplo, un bob, ya que es el punto intermedio perfecto para empezar a explorar nuevas posibilidades, sobre todo de cara al verano.

Otro toque que destaca del blunt cut es que lleva las puntas muy rectas pero ligeramente más largas por delante que por detrás, llevándolas peinadas hacia adentro y que los expertos suelen recomendar para todo tipo de rostros, ya que resulta muy favorecedor y versátil. En definitiva, el blunt cut tiene todo lo necesario para ser el mejor corte de pelo para el verano y sabemos que, en cuanto lo pruebes, se convertirá en tu estilismo capilar favorito del mundo mundial.