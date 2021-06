No entendemos el verano sin un buen cambio de look. Ya sea a través de uno de los cortes de pelo más en tendencia, apostando por unas mechas para aclarar nuestra melena o tirando de creatividad con el peinado más original del verano. Da igual el modo en el que apostemos por ese cambio de look que tanto apetece con el cambio de estación, lo que tenemos que tener claro es cuáles son las tendencias capilares que arrasan este verano 2021. Cortes de pelo hay muchos (muchísimos), pero ¿cuál es el corte de pelo que más está triunfando en las peluquerías este verano? ¿Realmente se vuelve a llevar el flequillo? Si vamos a aclarar nuestro cabello, ¿cuáles son las mechas más en tendencia del verano? ¿Hay unas mechas en tendencia pensadas específicamente para las morenas? Resuelve éstas y otras dudas con todo lo que debes saber sobre las tendencias en cortes de pelo y mechas que arrasan este verano. Encuentra tu corte de pelo ideal y tus mechas perfectas y márcate el mejor cambio de look del verano 2021.