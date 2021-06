Ondas surferas, el peinado más natural y en tendencia de este verano al alcance de todas las melenas

Ni veraneamos en California, ni nos gusta el surf, pero sabemos que las ondas surferas son el peinado más en tendencia del verano. Puede que a estas ondas súper naturales le hayan salido competidores (las tousled hair están pegando bien fuerte), pero cuando vamos a la peluquería y apostamos por las mejores mechas para aclarar el cabello no podemos imaginarnos con otro peinado que no sean unas ondas suferas.

De un estilo súper natural (la idea es crear el efecto que el mar deja en nuestro cabello), las ondas surferas son ese peinado súper natura, que va bien con todos los cortes de pelo del verano y está al alcance de todas las melenas. Como no podemos estar todo el día en la playa y nuestro pelo necesita cuidados especiales en verano, debemos intentar hacernos las ondas surferas en casa y sin esperar a que el mar haga sus efectos en nuestra melena.

Como las ondas surferas son el peinado más natural y en tendencia del verano, las técnicas para conseguir este efecto se han ido haciendo cada vez más sencillas, duraderas y accesibles para todas las melenas. Para tener las claves para hacer las ondas surferas más naturales y en tendencia del verano hemos hablado con los expertos peluqueros de L'Oréal, que nos han desvelado cómo hacer unas ondas surferas en cuatro sencillos pasos y al alcance de todas las melenas.

Tanto si te gusta el surf como si no, tenemos una noticia que darte: las ondas surferas serán uno de tus looks estrella del verano. Y es que no podemos negar que una buena ondulación con un toque despeinado nos encanta en cualquier época del año y es ahora —con el calor instalado en nuestras vidas— cuando esta tendencia tan natural y fácil de hacer cala más hondo y con más fuerza en el street style. Palabra de ojeadores.

Hay que admitirlo, desde hace varias temporadas es casi imposible no caer en las redes de la estética surfera. Melenas XXL (y también medias melenas) salvajes, pero cuidadas y llenas de brillo, que se tiñen de tonos dorados y cobre con el reflejo de los rayos del sol y que hacen de las ondas surferas su santo y seña.

Toda una combinación ganadora que resalta el bronceado y hace que desprendamos —más si cabe— nuestra belleza natural. Así es la textura que arrasa entre los peinados top para este (y todos los veranos). Largas melenas, cortes mini o medias melenas abrazan la tendencia más irresistible del verano y hacen que las ondas surferas transporten nuestros looks directos a California.

Cómo hacer unas ondas surferas súper naturales paso a paso

Una de las ventajas de las ondas surferas es que admiten todo un mar de posibilidades. Puedes lucirlas con la melena al viento, en una coleta dejando mechones sueltos o aprovecharlas para trenzar tu pelo de forma desenfadada con esa textura surfera y gruesa. Pero antes de pensar el acabado que quieres, primero, toma nota de cómo puedes ondular tu pelo en clave de surf.