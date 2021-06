Verano, sol calor, playa, piscina... Estábamos deseando que todos esos factores confluyeran y, ahora que lo hacen, caemos en la cuenta de que son los peores para nuestro pelo. A pesar de que el verano es la mejor época para presumir de las trenzas más en tendencia o apostar por los mejores cortes de pelo, hay que reconocer que nuestra estación favorita no es tan benévola con nuestro cabello como desearíamos.

Sin embargo, al igual que seguimos los consejos de los expertos dermatólogos para tener la piel perfecta en verano, toca escuchar los que más saben para cuidar nuestro cabello en verano. Ya hemos dado algunas claves sobre cómo cuidar el pelo rizado en verano, pero hoy os proponemos los 20 trucos definitivos para cuidar el pelo en verano que más recomiendan los peluqueros.

Con independencia de cómo sea tu cabello, de si lo llevas teñido o eres de las que apuestan por lo natural, los trucos que más recomiendan los peluqueros son clave a la hora de cuidar el pelo en verano, ya que los efectos nocivos del sol, la sal y el cloro son idénticos en todas las melenas. Es cierto que no existen los milagros y que pasar por la peluquería cuando llegue septiembre es síntoma de que hemos pasado un buen verano, pero siempre podemos paliar los efectos nocivos que el sol, la sal y el cloro tienen en nuestro cabello.

Presumir de melena bonita este verano está al alcance de todo tipo de cabellos gracias a los 20 trucos definitivos que más recomiendan los peluqueros y que nosotras vamos a llevar a cabo desde el minuto uno. Algunos de los trucos parecen muy sencillos y simples, pero pueden ayudar a cuidar nuestro pelo en verano de forma intensiva.

1. Despídete del secador durante el verano

Deja que tu cabello se seque al aire y no utilices secador. Los utensilios de calor contribuyen en gran medida a la deshidratación del mismo. Hay cientos de trucos para peinarte sin ellos. Te adelantamos uno: cuando quieras llevar el pelo ondulado haz la técnica del enrollado y envuelve mechones alrededor de rollos flexibles cuando aún esté húmedo.

2. Atrévete con un buen corte de pelo

El verano es la excusa perfecta para actualizar nuestro peinado. Sumarse a modas como las de la melena midi o el bob largo es genial para sanear (¿qué tal probar un blunt cut, que es el mejor corte de pelo del verano?). Si no quieres cortarlo, recorta sólo las puntas antes y después del verano para mantener la salud de la fibra capilar. Las puntas abiertas aceleran la deshidratación.

3. Renuncia a los productos de fijación

Los productos de fijación, como los geles y espumas, tienen un alto contenido en alcohol, que deshidrata nuestro pelo. Una buena alternativa es usar aceite de argán, que ayuda a controlar el cabello y contiene vitamina C. Eso sí, no lo apliques si vas a exponerlo al sol.

4. Intenta lavarte menos el pelo

Cuando no vayas a la piscina ni la playa es conveniente que no te laves el pelo todos los días. Hacerlo elimina los aceites naturales del cuero cabelludo y eso estimula la producción, lo que provoca que el pelo parezca aún más sucio. Utiliza champús no agresivos contra el cabello elaborados con ingredientes naturales. El de jengibre nos encanta y es perfecto para eliminar la caspa y cuidar el cuero cabelludo.

5. Rocíalo con agua, aloe y aguacate para evitar el encrespamiento

Si te notas el pelo muy seco, puedes rociarlo varias veces al día con un spray casero de agua, aloe vera y aceite de aguacate. También va genial para controlar el encrespamiento. Recuerda no usar aceites si vas a estar al sol.

6. Enjuaga el cabello con agua fría

Aclarar el cabello con agua fría mejora la circulación del cuero cabelludo y ayuda a eliminar los residuos. El agua fría también contribuye a que el cabello brille más. No es necesario que todo el proceso de lavado sea con agua fría, sólo el último aclarado.

7. Apuesta por una buena alimentación

Una buena alimentación es clave para lucir tanto una piel radiante como un cabello brillante, fuerte y sano. Alimentos como la zanahoria y los frutos secos te aportarán nutrientes esenciales para mantener el pelo nutrido y sin daños.

8. Evita los aceites si vas a tomar el sol

No utilices aceites o sérums si tienes previsto estar bajo el sol. Llevar estos productos aumenta el riesgo de quemaduras en el pelo y el cuero cabelludo. En su lugar, utiliza sólo mascarilla y deja los aceites para la noche.

9. Hidratación extra después de tomar el sol

Tu pelo también necesita aftersun. Hidrata bien tu cabello después de la exposición solar. Un remedio casero muy eficaz es aplicar una mezcla de aceite de coco y aceite de oliva, un ungüento que aportará brillo y nutrición.

10. Utiliza protector solar

Si usas protector solar para la piel, ¿por qué no lo usas también para el pelo? Usar un buen factor SPF en el cabello lo protegerá de los rayos UV y evitará que se dañe.

11. Lleva la cabeza cubierta

Aprovecha las tendencias en accesorios del verano para usar turbantes, gorros y sombreros al salir. Ya sea a la calle, a la montaña o al mar, este tipo de complementos protegerán tu cabeza, cabello y orejas.

12. Si vas a la playa, lleva el pelo limpio

Lleva siempre el pelo limpio a la playa. Puede parecer una tontería, pero llevar el pelo con grasa, sudor o restos de productos perjudican al cuero cabelludo y empeora los efectos del sol sobre éste.

13. Renueva la protección capilar después del baño

Si llevas protección solar en el cabello cuando vas a la playa, no olvides que debes renovar la aplicación después de cada baño. Si no lo haces, la película protectora desaparecerá dejando el pelo a merced de los rayos UV.

14. Elimina siempre el cloro y el salitre

Lava siempre tu pelo después de mojarlo con el agua del mar o la piscina para eliminar el cloro y el salitre. Hidrátalo inmediatamente después con una mascarilla reconstituyente o algún remedio casero natural.

15. Humedece el pelo antes de bañarte

Moja tu pelo con un spray o aplica una mascarilla antes de entrar al agua. Esto ayudará a que tu pelo no absorba la humedad del mar o de la piscina, y con ella el cloro o sal.

16. Evita llevar raya en el pelo

No te peines con raya cuando vayas a la piscina o a la playa. La raya concentra la exposición solar en esa zona tan vulnerable y puedes sufrir quemaduras en el cuero cabelludo.

17. Lleva el pelo en un recogido suelto

Llevar el pelo recogido reducirá la superficie de cabello que recibe rayos de sol y evitará enredos. No debemos hacerlos muy tirantes o los cabellos mojados podrían partirse. No utilices accesorios metálicos, ya que pueden sobrecalentarse u oxidarse.

18. Si vas a nadar, siempre gorro

Si eres de las que pasan el verano haciendo largos en la piscina o de las que van a la playa para nadar y bucear, plantéate utilizar un gorro de natación. El cloro de la piscina y la sal del mar oxidan el cabello.

19. Para desenredar, peine de púas anchas

Asegúrate de cambiar el cepillo del neceser por un peine de dientes anchos. Cepillar el pelo estando mojado es fatal para los cabellos y cambiarlo por un peine de este tipo evitará estas roturas innecesarias.

20. Prevenir los reflejos verdes de los cabellos rubios

Si tienes el pelo rubio puede que sufras las famosas manchas verdes después de estar en la piscina. Esto pasa porque el pelo absorbe el cloro y puedes evitarlo entrando al agua con el pelo cubierto con mascarilla. Si te ocurre, utiliza este remedio casero: sumerge el pelo en un recipiente con aspirina esfervescente y luego aplica ketchup.