Todos los trucos de belleza que debes saber para tener la piel perfecta este verano aprobados por una dermatóloga.

Queda poco para que dé comienzo el verano y andamos como locas ultimando detalles para estar perfectas. Todavía no hemos pisado la playa, pero ya lucimos piel bronceada gracias a que los autobronceadores nos ayudan a estar morenas sin tomar el sol y podemos presumir de un rostro luminoso y libre de impurezas gracias a nuestra rutina de belleza. Aunque hay aspectos de belleza que todavía no controlamos para tener la piel perfecta este verano.

Sabemos qué hay que hacer para prevenir la aparición de manchas, pero ¿cuáles son los trucos de belleza para tener la piel perfecta este verano aprobados por una dermatóloga? Nos han dicho que debemos limpiar la piel siempre, aunque no hayamos usado maquillaje y que la protección solar es clave en verano, pero hemos hablado con una experta dermatóloga para que nos dé todos los trucos de belleza que debes saber para tener la piel perfecta este verano y aquí te contamos algunos.

En el marco de la celebración del Style Fest, uno de los eventos más esperados por los amantes de la belleza y el cuidado personal, la doctora Ana Molina ha desvelado algunos consejos imprescindibles para el cuidado de la piel. La doctora Ana Molina, que ejerce como dermatóloga en la Fundación Jiménez Díaz, es una de las voces más relevantes en el ámbito de las influ-ciencers. Durante la celebración del Style Fest, la doctora impartió su taller, Cuidado de la piel en verano, en el que compartió con los asistentes una serie de consejos para preparar la piel para este verano. Nos colamos en su taller para contarte todos los trucos de belleza que debes saber para tener la piel perfecta este verano.

Tipos de piel, un mito que hay que romper

¿Sabías que los tipos de piel no existen? Sorprendente, ¿verdad? Tal como explica la Dra. Ana Molina, "no hay una clasificación científica de los tipos de piel". A pesar de que se trata de una categorización muy útil en el ámbito de la estética, la doctora desvela que "a los dermatólogos no les gusta hablar de tipos de piel".

Si bien es cierto que el mito de los tipos de piel está muy extendido en la sociedad, es sorprendente saber que en el ámbito de la dermatología se habla de los "estados de la piel". Esto se debe a que, según nos cuenta la Dra. Ana Molina, debemos conocer "cómo está la piel en cada momento de la vida y según dónde nos encontremos".

Preparar la piel para el verano, una tarea progresiva

Con la llegada del verano, pasamos de nada al todo: interminables baños de sol, tardes de terrace’ y playa, sobre todo, mucha playa. A pesar de ello, la doctora nos recuera que preparar la piel para el verano es una tarea progresiva. "Hay que hacer una exposición solar progresiva, que no sea de golpe". Además, nos cuenta los beneficios de los nutricosméticos, como por ejemplo los fotoprotectores solares, unos antioxidantes en forma de comprimidos que ayudan a preparar la piel para el verano”.

Protección solar triple: ropa, crama y antioxidantes

Los efectos del sol en la piel pueden ser devastadores. Con la llegada del verano, sufrimos una exposición prolongada a los rayos UVA que puede causar daños en el órgano más grande del cuerpo. Por ello, la Dra. Ana Molina recomienda una triple fotoprotección, es decir, "conjugar la protección física, la protección en crema y la novedosa fotoprotección biológica, a base de antioxidantes, ya sean orales o tópicos".

Además, debemos tener en cuenta que no todos los fotoprotectores son iguales. La doctora nos desvela los fotoprotectores que más recomiendan los dermatólogos. En este sentido, destaca Heliocare 360º, de la marca Cantabria Labs. Tal como nos cuenta la doctora, este producto "tiene lo que se llaman fotoprotectores ultracompletos". En definitiva, una combinación perfecta para protegerse ante los rayos ultravioleta A, ultravioleta B, infrarrojos y luz visible, sin olvidar su contenido de antioxidantes.

Fotoprotectores capilares, la solución a los días de playa

¿Preocupada por la decoloración de tu cabello? Con la llegada de las vacaciones de verano, los días de playa y los chapuzones para mantener a raya el calor son inevitables. Lo que no tenemos presente, es que el cabello puede resentirse a estos elementos adquiriendo un tono amarillento o decolorándose. ¿Sabes que ese tono amarillo verdoso es consecuencia del sulfato de cobre que se añadía a las piscinas?

Pues bien, la Dra. Ana Molina nos trae la solución para que los daños de la melanina y la queratina no nos afecten. En este sentido, la doctora recomienda usar protectores capilares, que llevan filtros para el sol. Además, estos productos llevan sustancias emolientes, lo que significa que hidratan el cabello.

Ácido salicílico y mascarillas de algodón para evitar el acné

Tal como nos explica la doctora, el calor y la sudoración que producen las mascarillas, junto con el vapor que eliminamos en la respiración, provocan el crecimiento de bacterias, formando lo que ella denomina "un auténtico Amazonas bajo la mascarilla".

Todos estos factores favorecen la aparición de acné, por lo que recomienda usar mascarillas higiénicas con un interior de algodón, que permita absorber la humedad. En cuanto a productos que pueden mejorar los efectos negativos de las mascarillas en la piel, la Dra. Ana Molina recomienda productos con ácido salicílico como, por ejemplo, el producto de Crema Herrerías en colaboración con Cristina Mitre, Esencia Triple H.

Cómo mantener a raya los efectos de las fiestas en la piel

El verano supone más tiempo libre, lo que se traduce en noches interminables y fiestas desenfrenadas. La Dra. Ana Molina nos cuenta que el cansancio y el estrés inciden directamente en la salud de nuestra piel, que se traduce en lo que comúnmente llamamos mala cara.

Tal como nos explica la doctora, "la piel y el cerebro vienen de la misma capa en el embrión, concretamente, el neuroectodermo. Por ello, el cansancio se manifiesta en la piel con menos luminosidad y ojeras, entre otros síntomas de fatiga".

¿No quieres renunciar a la fiesta? La doctora nos da algunas recomendaciones para mitigar los efectos del cansancio en la piel como, por ejemplo, "incorporar cremas que no solo tengan vitamina C, sino un cóctel molotov de antioxidanes. Ejemplo de todo ello es la línea de sérums de la marca Sensilis que, según la doctora, contiene un montón de ingredientes que ayudarán a nuestra piel.

Alimentos ricos en antioxidantes y nada de azúcar, el secreto de una piel bonita

En los últimos meses, los nutricosméticos han incrementado su popularidad. A pesar de ello, la Dra. Ana Molina, recuerda que los dermatólogos solo recomiendan productos basados en evidencias científicas, como es el caso de los fotoprotectores orales. En este sentido, la doctora nos recuerda la necesidad de consumir alimentos ricos en antioxidantes y, sobre todo, evitar el azúcar. Según la doctora, "es importante evitar el consumo de azúcar libre o añadido en los alimentos, sobre todo en los ultraprocesados, porque se ha demostrado que envejecemos peor con el azúcar".