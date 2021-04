Manual del autobronceador, todo lo que debes saber del mejor aliado para conseguir estar morena sin tener que tomar el sol

La llegada del buen tiempo invita a que prescindamos de pantalones y apostemos por faldas y vestidos. Si eres de las que no soportan las medias, estarás pensando en cómo ponerte morena sin tomar el sol. Sobre todo teniendo en cuenta lo peligroso que es exponerse a su radiación y más después de tanto tiempo sin haber tomado el sol. Aunque, ahora que en algunos rincones de España por fin se puede ir a la playa, muchas ven la ocasión perfecta para empezar a ponerse morena.

Pero no debemos olvidar una cosa, el uso de protección solar es imprescindible, no sólo para evitar la aparición de manchas en la piel y evitar el envejecimiento cutáneo, sino para prevenir impactos nocivos en nuestra salud. Aunque algunos tratamientos para eliminar manchas de la cara suelen ser bastante efectivos, es preferible no sobrepasarse con la exposición solar y hacerlo siempre con un buen protector solar.

Como ponerse morena no es algo que se consiga de la noche a la mañana y ahora mismo nuestro tono de piel es bastante clarito, no nos queda más remedio que recurrir al mejor aliado para estar morena sin haber tomado el sol: el autobronceador. En cremas, toallitas o en spray, el autobronceador nos ayuda a adquirir ese tono dorado y uniforme con el que nuestra piel se asemeja bastante a cómo la lucimos en verano.

Aunque a veces el autobronceador nos juega malas pasadas y cometemos ciertos fallos a la hora de aplicarlo. Para evitar caer en esos errores, hemos hablado con la farmacéutica Rocío Escalante, titular de Arbosana Farmacia, que nos ha desvelado algunos trucos para aplicar el autobronceador correctamente y empezar a lucir un bronceado seguro y saludable. Además de este manual del autobronceador para estar morena sin haber tomado el sol, ofrecemos dos alternativas a la hora de presumir de moreno: un bálsamo bronceador que huele a naranja y una loción hidratante con la que decir adiós a las medias.

"La piel bronceada tiene un aspecto más bonito, pero el sol, sin protección provoca envejecimiento cutáneo, manchas y cáncer. Por eso, la alternativa es utilizar autobronceadores", nos cuenta Rocío Escalante. "Los autobronceadores son productos seguros, con dihidroxiacetona que reacciona con la última capa de células de la piel, produciendo una oxidación y de ahí el cambio de tono. Los autobronceadores no producen daño solar, ni envejecimiento prematuro, ni cáncer de piel, pero tampoco protegen del sol", añade. Pero, ¿cómo debemos usarlos?

¿Cómo utilizar los autobronceadores?

Es esencial exfoliar la piel 24 horas ante s, así como hidratarla mucho. De esta manera conseguiremos un bronceado uniforme, bonito y duradero.

Conviene aplicar los autobronceadores con manopla (excepto en la cara), porque el resultado será más homogéneo.

No se debe utilizar un autobronceador corporal en el rostro.

. El bronceado se va produciendo de forma gradual, así que no conviene excederse con la cantidad, sino que debemos esperar a ver qué color va tomando nuestra piel y seguir aplicándolo si buscamos un tono más fuerte.

¿Se va el bronceado con el baño en la piscina, en el mar o incluso en la ducha de casa?

"No, los autobronceadores no son como un maquillaje que se eliminan fácilmente. Los autobronceadores actúan por oxidación. El bronceado se va de forma gradual con la renovación natural de nuestras células", nos explica la farmacéutica Rocío Escalante.

¿Si uso autobronceador no tengo que aplicar filtro solar?

"Sí, claro que tienes que aplicar filtro solar, con o sin autobronceador. El autobronceador no protege de los rayos solares, así que si vamos a estar expuestos, aunque hayamos aplicado autobronceador, debemos usar una crema con protección", nos recuerda la experta.

¿Si tengo la piel clara me quedará un color artificial?

"No. El bronceado sube cada día, podemos controlarlo, cuando llegue el momento en el que no quieras potenciarlo más, solo hay que dejar de aplicarlo a diario", advierte la experta farmacéutica.

Bálsamo bronceador para ponerse morena con olor a naranja

Conseguir un bronceado bonito y sano sin exponerse al sol es posible gracias a los autobronceadores y este best seller de la firma polaca Mokosh con olor a naranja es uno de nuestros preferidos. Se trata del Bronzing Body & Face Balm Orange & Cinnamon, un bálsamo autobronceador que mejora la pigmentación natural de la piel.

Con este bálsamo podremos lucir un tono natural al cabo de unas horas, tanto en el rostro como en el cuerpo, gracias a un innovador compuesto de origen natural conocido como melanobronze, un derivado del extracto de agnus castus que mejora la pigmentación natural de la piel estimulando la producción de melanina en melanocitos.

Bronzing Body &Face Balm Orange & Cinnamon es un bálsamo nutritivo e hidratante con una fragancia oriental de naranjas y canela, que ofrece a la piel un bonito y natural tono bronceado. La abundante cantidad de aceites naturales (baobab, girasol y zanahoria) impide que la piel se seque, el aceite de bayas hidrata de forma activa y el aceite de flores maceradas de naranja amarga revitaliza y alivia las irritaciones.

Además, contiene aloe y vitamina E que actúa como un antioxidante y además, se ha enriquecido con un compuesto innovador de origen natural, el melanobronze, con un extracto de vitex agnus castus que aumenta la pigmentación natural de la piel estimulando la producción de melanina en los melanocitos. Gracias a estas características, la piel se oscurece de la misma manera que tomando el sol, sin necesidad de exponerla a la radiación ultravioleta.

Aplicación. Masajear una pequeña cantidad sobre la piel de cuerpo y rostro con movimientos circulares. Utilizar una vez al día o cada dos días. Se recomienda el uso de un exfoliante facial y corporal antes de la aplicación. Después de su uso, lavarse las manos prestando especial atención a su parte interna.

Una loción hidratante para broncear y decir adiós a las medias

Se trata de la propuesta Glowme, de la firma polaca MIYA Cosmetics y es muy probable que con ella ya puedas decir adiós a las medias. Y es que, con la llegada de la primavera y a pesar del calor, a veces nos cuesta renunciar a ellas porque nuestra piel no se encuentra en su mejor momento.

La clave está en una dosis extra de hidratación y un poco de luz. En ese sentido, Glowme es una Loción corporal hidratante e iluminadora que nutre, reafirma, suaviza y reduce la apariencia de las manchas a la vez que proporciona brillo, tu aliada para presumir de piernas.

"Tras una sola aplicación la piel está hidratada, suave como la seda y radiante. Las manchas e imperfecciones se vuelven menos visibles. El uso continuado de esta loción mejora claramente la hidratación, su apariencia y condición y proporciona luminosidad. Devuelve el confort y la vitalidad", aseguran desde la firma de cosméticos polaca.

La composición de esta loción es rica en mantecas, aceites, extractos de plantas y vitaminas, mango, manteca de karité, aceite de almendras dulces, de naranja amarga y dulce que hidratan suavizan y proporcionan a la piel un acabado sedoso al tacto. El jugo de Aloe, la vitamina E y la provitamina B5 mantienen la hidratación adecuada de la piel, mejoran el confort y la vitalidad. La mica dorada ilumina y añade un toque de brillo sensual. La agradable consistencia del bálsamo se extiende perfectamente y se absorbe rápidamente. ¿Lo mejor? No es pegajoso ni deja una capa aceitosa, tampoco ensucia la ropa. Con su aplicación diaria consigue una piel aterciopelada, suave y luminosa para decir adiós a las medias.