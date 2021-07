El nuevo pintalabios rotulador de Mercadona con efecto voluminizador que arrasa en TikTok.

Desde que TikTok llegara a nuestras vidas la red social se ha convertido en un nuevo termómetro con el que medir las últimas tendencias. Además de para disfrutar las coreografías que se marcan algunas o reírnos con las parodias de los más avispados, TikTok es una herramienta ideal para conocer las últimas tendencias en maquillaje. De hecho, ha sido en esta red social donde hemos descubierto el nuevo pintalabios rotulador de Mercadona con efecto voluminizador más top del verano. Perteneciente a su nueva colección de maquillaje, el pintalabios rotulador se presenta en tres colores, tiene efecto mate y su efecto voluminizador es tan brutal, que las usuarias de TikTok han arrasado con él.

Aunque los pintalabios rotulador (el formato nos encanta) no son los únicos productos que componen la nueva línea de maquillaje de Mercadona. Bajo el nombre Sun Party, la colección de maquillaje cuentan con nueve productos dentro de una colección limitada elaborada a base de plantas. Entre los productos que compiten con los labiales de Mercadona destacan un sérum para cejas y pestañas, una máscara de pestañas, un sérum para uñas y cutículas, los ya citados labiales, un fijador y una paleta de sombras para iluminar el rostro que son súper top.

A pesar de que toda la colección de maquillaje de Mercadona es irresistible y se ha ganado un lugar privilegiado en nuestro neceser de verano, hay que reconocer que los pintalabios en formato rotulado están causando auténtico furor hasta incluso llegar a agotarse en muchos supermercados gracias a las reseñas de la red social TikTok (y al favorecedor efecto volumen, claro).

Así es el pintalabios rotulador de Mercadona que causa furor en TikTok

Una de las virtudes más destacadas por lo usuarios de TikTok es su gran calidad por un precio más que asequible, ya que se encuentran a la venta por 5 euros. Disponible en 3 colores, rosa, rojo y morado, muchas de las influencers de esta red social han recomendado su compra, propiciando que esta aumente exponencialmente.

Estos labiales se encuentran disponibles en 3 barras de labios con un formato de rotulador. Este envase permite que sea muy cómodo de transportar para su uso en cualquier momento y además su punta gruesa y redondeada permite llegar a cualquier resquicio de nuestros labios, lo que permite un acabado perfecto incluso para la zona de las comisuras.

Mercadona propone un producto que se fija de manera eficaz y con una gran duración, además de contar con una composición cremosa y muy agradable con un sutil olor a vainilla gracias a sus ingredientes naturales.

Los pintalabios disponibles de la colección Sun Party son el Lip Tint Merker Deliplus 01, el Lip Tint Merker Deliplus 02 y el Lip Tint Merker Deliplus 03. El 01 se refiere a un pintalabios rosa con un brillo ligero, el 02 es de un tono fucsia y el 03 un color rojo bastante intenso.

Estos pintalabios incluyen características muy versátiles como que su aplicación no produce manchas y tienen valor permanente en su uso, lo que hace que el labial no se transfiera. Esto último es realmente importante dado que aunque las mascarillas en muchas circunstancias no son obligatorias sí que existen situaciones donde es necesario llevarlas, incluso durante largo períodos de tiempo.

Influencers como @secretodemaria han destacado todas las virtudes anteriormente citadas, destacando el citado aplicador que permite un acabado profesional incluso para principiantes. Las líneas de cosmética lanzadas por Mercadona cada vez ganan más seguidores en las redes sociales y Sun Party empieza a convertirse con paso firme en uno de los productos estrella de este presente verano.