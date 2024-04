¿Qué es el corte químico en el pelo y cómo tratarlo?

Para muchas personas tener un pelo bonito es fundamental, aunque muchos tratamientos de belleza no son compatibles con tener un pelo sano, especialmente si se abusa de tintes o alisados pueden dañar el cabello y que pueda llegar a romperse. Esto es lo que se conoce como corte químico: la ruptura (casi un desprendimiento) de mechones de pelo como consecuencia de un debilitamiento de la fibra del cabello por su exposición a los químicos presentes en tintes, alisados permanentes y otros procedimientos agresivos, que se hayan aplicado con más asiduidad de la debida, en un pelo ya dañado o que se haya debido a una reacción entre productos, entre otros factores.

¿Cómo puedes saber si tu pelo sufre de corte químico?

El cabello que ha sufrido estos daños y sufre de corte químico exhibe señales que pueden percibirse a plena y que son la principal pistas de que es el momento de buscar un tratamiento adecuado. Además de la rotura de los mechones, el pelo podrá mostrar falta de brillo y puntas secas y abiertas dobles o triples. También son notables los cambios de textura y del grosor del cabello afectado que se da en estos casos.

¿Qué soluciones hay para el corte químico en el pelo?

En caso de sufrir cortes de pelo químicos es el momento de dejar de lado, al menos temporalmente las prácticas (tintes, alisados, etc.) que están causando daño al cabello y acudir en busca a un buen profesional que aconseje cuál es el mejor tratamiento para salvar la salud del pelo dañado.

Lo más probable es que una de las pocas soluciones que se puedan encontrar en la peluquería sea sanear el cabello cortando las partes más dañadas y acompañar este casi obligatorio cambio de look con la rutina capilar adecuada, ya que así se refuerza y cuida todo el cabello haya sido o no dañado por los químicos de productos anteriores. Con este tratamiento no solo se busca recuperar la buena apariencia externa del pelo, sino que se puedan también fortalecer las fibras.

Por otra parte, no es recomendable aplicar tratamientos que puedan ser agresivos al poco tiempo de terminar el tratamiento. Y cuando vuelvan a usarse estos tratamientos, es importante acudir a un profesional para que realice un análisis del cabello para saber si es el momento adecuado para ello y asegurarse de dejar tiempo suficiente entre tratamientos agresivos.