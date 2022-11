Shullet, el corte de pelo a capas transgresor para una melena con mucho volumen

Los cortes de pelo no para de evolucionar. A pesar de que en muchas ocasiones pensemos que sólo existen tres variedades, las nuevas tendencias capilares nos demuestran que no. Con idea de adaptarse a las necesidades capilares, los cortes de pelo no sólo se vuelven transgresores, sino que buscan potenciar determinadas cualidades. Al igual que los cortes de pelo bob para una melena con maxi volumen serán la tendencias más destacada de 2023, otros estilismos capilares, como el clavicut de Rosalía o las mechas crochet blonde también sirven para dar las nuevas claves de estilo.

Aunque la verdadera novedad llega de la mano del shullet, un corte de pelo a capas que fusiona estilos y con el que conseguir una melena con volumen de la forma más transgresora. Mitad mullet (el corte de pelo desgreñado que arrasó en los 90), mitad shaggy (el corte de pelo a capas que revolucionó las peluquerías en los 70), el shullet es un corte de pelo moderno y vanguardista con el que las más atrevidas conseguirán una melena con volumen.

Como en otro tipo de cortes de pelo, el shullet también se presenta en diferentes versiones, desde las más extremas y minis a las más largas y con melena XXL. Hay un corte de pelo shullet para cada melena, sólo hay que ver cuál de ellos se adapta más a nuestro estilo.

Qué es un corte de pelo shullet

Se trata de una fusión de estilos muy modernos y vanguardistas, una simbiosis perfecta entre dos cortes de pelo con mucha personalidad: el mullet y el shaggy. Ambos cortes de pelo se unen para dar lugar al shullet. El resultado de esta fusión de cortes de pelo es un look con flequillo y muchas capas que enmarcan la cara, además de aportar mucho volumen en la parte superior y menos densidad en la zona de la nuca. De ahí que sea un corte de pelo tan transgresor y apto para las más atrevidas.

A quién favorece el corte de pelo shullet

Al igual que ocurre con otro tipo de cortes de pelo a capas, el shullet se convierte en un estilismo capilar que sienta bien a la mayoría de mujeres y rostros, aunque hay algunos truquillos para que nos veamos más favorecidas todavía. Si tienes la cara redonda, recomendamos apostar por un flequillo más ladeado y con mucho movimiento.

En el caso de tener el cabello demasiado fino y poco denso, es mejor que apuestes por un flequillo XXL y que no te cueles con las capas para que las puntas no se vean demasiado escasas. Las mujeres con cabellos gruesos o rizado también deben tener cuidado y limitar un poco las capas.

Cómo se consigue un corte de pelo shullet

El secreto del éxito de este corte de pelo está en sus capas, con las que se consigue mayor o menos volumen en función de lo que el peluquero quiera conseguir.

Si hablamos un un estilismo capilar básico, el shullet se consigue cortando la mitad superior hacia delante para crear muchas capas, muy desfiladas y con mucho movimiento. En el caso de las capas de abajo, se pueden ir cortando a navaja o con tijera para que queden lo más escalonadas posibles. Mientras más escalonadas, mayor será el efecto.

Cómo se peina el corte de pelo shullet

Para conseguir un mayor efecto de volumen, el secreto del peinado perfecto está en secar el cabello con secador y con la cabeza hacia abajo, haciendo especial hincapié en la zona de la raíz (llegando incluso a levantar la zona de la raíz con la yema de los dedos y aplicando calor a la vez).

Las que busquen una melena todavía más voluminosa, pueden apostar por colocar unos rulos en las capas superiores, sobre los que también puedes aplicar calor con el secador para ganar más volumen.

Lo peines como lo peines, una cosa debes tener clara, este corte de pelo transgresor gana mucho más si las capas bajas permanecen despeinadas.