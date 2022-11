Los cortes de pelo bob para una melena con maxi volumen que arrasarán en 2023

Cuando las tendencias y las necesidades de estilo van de la mano se produce una conjunción planetaria y todo parece cobrar sentido. Con las melenas mini como principal tendencia de las últimas temporadas, ahora que toca hacer recopilatorio de los cortes de pelo que serán tendencia en 2023 no nos extraña que de nuevo el corte de pelo bob se convierta en protagonista.

El recién estrenado power bob o el clásico y superfavorecedor long bob continúan en la cresta de la ola, pero los cortes de pelo bob que de verdad van a arrasar este 2023 son los tres con los que conseguir una melena con maxi volumen.

Con las capas como principal secreto para conseguir esa melena con maxi volumen que tanto nos gusta, los cortes de pelo bob que arrasrán en 2023 no sólo apuestan por la densidad capilar, también por el movimiento y eso es clave a la hora de conseguir el efecto deseado. Choppy bob, windy bob y blunt bob, los aliados para conseguir una melena con maxi volumen en 2023, ya son los cortes de pelo más demandados en las peluquerías.

Choppy bob, melena con volumen y efecto despeinado

Denominado choppy, este corte de pelo fue el estilismo preferido de Lady Di (que ahora vuelve a estar súper en tendencia después del estreno de la quinta temporada de The Crown) por su don para conseguir una melena con maxi volumen y ya se postula como uno de los estilismos que arrasarán en 2023.

Fresco, juvenil, cómodo, voluminoso y bastante funcional, el choppy bob se ha convertido en uno de los que mejor sientan y ene l preferido de las que adoran las melenitas mini, pero buscan un efecto voluminoso. Se trata de un corte de pelo cuadrado a la altura de la mandíbula o unos centímetros por debajo. Como la mayoría de los cortes de pelo, el bob chop toma de base al clásico bob, pero la diferencia radica en que el acabado es más desenfadado, desfilado y despeinado.

En definitiva, se trata de un corte clásico pero con las puntas desfiladas y despeinadas para conseguir más movimiento y frescura pero, sobre todo, volumen.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @the_bob_haircut

Windy bob, volumen y movimiento en un sólo look

La principal característica del corte de pelo windy bob es que aporta muchísimo volumen a la melena y, como su propio nombre indica, este estilismo consigue un efecto aireado por el viento constante. Se trata de un corte de pelo que, además de conseguir un extra de volumen, se presenta como un soplo de aire en tu melena, lo que hace que el efecto movimiento sea perpetuo. A este corte de pelo tan favorecedor se le llama así porque las capas (era evidente que para conseguir volumen este corte de pelo debía contar con capas) y la forma hacen que sea un corte ligero y voluminoso, provocando el mismo efecto que si te estuviera dando el aire todo el rato. No le pierdas la pista a este corte de pelo en 2023, dará que hablar.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de @the_bob_haircut

Blunt bob para una melena desfilada y con maxi volumen

Este corte de pelo no es más que el clásico corte bob (quizás un poco más largo) que, en lugar de presentar un acabado pulido, termina en una versión más desfilada y capeada. Al igual que tes de pelo, el blunt bob no es más que una una apuesta por el mítico bob a la altura de la barbilla y combinado con unas puntas desfiladas para ganar en volumen y aportar movimiento.

El verdadero secreto de este corte de pelo con el que conseguir volumen y que arrasará en 2023 no es otro que realizar cortes secos. Después se desfilan las puntas para así lograr ese plus de volumen que no consigues ni con secadores ni productos milagros. El resultado es una melena cortita llena de volumen y movimiento que requiere muy poco mantenimiento.