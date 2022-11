Power bob, el corte de pelo liso y pulido con efecto rejuvenecedor al instante que aman las mujeres mayores de 50.

Su nombre ya lo dice todo para que te hagas una idea de todos los beneficios que tiene este corte de pelo. Power bob, una especie de supercorte de pelo con la capacidad de empoderarte nada más que el peluquero coja las tijeras. Casi nada. Aunque el verdadero don que tiene este corte de pelo completamente atemporal es el de rejuvenecer al instante, de ahí que se haya convertido en el corte de pelo favorito de las mujeres mayores de 50.

Con la base del clásico bob (la mayoría de los cortes de pelo mini tienen el bob como base), este estilismo no es para nada novedoso. Su corte liso y pulido ya lo han lucido infinidad de mujeres, siendo su principal representante Anna Wintour.

A pesar de que podamos confundirlo con el versátil long bob, el power bob nada tiene que ver con ese estilismo capilar que también triunfa entre las mujeres mayores de 50 por su enorme capacidad de quitar años al instante. Como imaginarás, la principal diferencia entre ambos estilismos es el largo, pero no es la única clave que hace que el power bob se convierta en el corte de pelo perfecto para rejuvenecer y sentar de miedo.

Qué es un corte de pelo bob power y por qué rejuvenece

En cuestiones de cortes de pelo con una base bob poco o nada queda por experimentar. Pulir la técnica, apostar por unas capas... En el caso del power bob, lo que hace especial a este corte de pelo es que, en cierta medida, elevan un poco el largo. Es decir, se trata de un corte de pelo recto (esto es fundamental) que cae justo en la zona de la barbilla, la esencia más pura del clásico bob.

En el caso del power bob, hay que destacar que se trata de un corte de pelo con efecto redondeado y muy pulido, de ahí que su resultado final sea tan liso y con tanto brillo. A pesar de que parezca un corte de pelo estático, la ausencia de capas es lo que remata este estilismo y hace que tenga el don de rejuvenecer al instante.

Sus formas redondeadas, además, dulcifican el rostro, algo clave a la hora de conseguir un look mucho más juvenil. Su efecto pulido y el resultado brillante del final hacen que, además, se trate de un corte de pelo muy elegante y en la línea de las preferencias capilares de las mujeres más maduras.

A quién favorece el corte de pelo bob power

Está claro que para apostar por un determinado corte de pelo sólo hay que tener ganas y actitud, pero es importante tener en cuenta nuestra propia fisonomía y las características de nuestro cabello para saber si un determinado estilismo nos favorece o no.

Es cierto que el power bob queda bien en la mayoría de rostros, pero los que son más redondeados no lo terminan de aceptar del todo. Una cara redonda, con un corte de pelo de efecto redondeado, puede volverse todavía más redondeada y, si bien es cierto que la redondez rejuvenece, no resulta tan favorecedora cuando es excesiva.

Al tratarse de un corte de pelo que tiene a la redondez facial, recomendamos peinarlo con la raya en el centro y las puntas hacia adentro para así remarcar todavía más su efecto pulido y liso. Si tienes el pelo demasiado rizado o con poco cuerpo quizás éste no sea tu corte de pelo, ya que sienta mucho mejor a las melenas lisas y con peso.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Anna Wintour (@wintourworld)

Famosas que ya han llevado un corte de pelo bob power

Ya hemos dicho que se tarata de un corte de pelo completamente atemporal, por lo que te imaginarás que famosas, celebs e influencers ya han optado por lucir este favorecedor corte de pelo power bob.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rosamund Pike (@mspike)

La primera en apostar por él y hacerlo su estilismo capilar de referencia fue Anna Wintour, a quien no se le conoce otro corte de pelo que no sea este. Pero también han apostado por él la actriz Rosamund Pike, que al igual que Wintour hizo de este corte de pelo un icono, Ivanka Trump o la influencer Alexandra Pereira, a a la que también sienta d lujo este cambio de look.