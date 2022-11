Laura Escanes tiene el long bob más versátil y será el corte de pelo que pidas en la peluquería

Últimamente Laura Escanes es noticia día sí y día también. Con independencia de sus labores como influencer, la joven parece estar en el candelero de manera constante por asuntos del corazón. Parece ser que la infleuncer ha vuelto a encontrar la ilusión con el cantante Álvaro de Luna y no sabemos si tanta felicidad es la causante de que luzca un pelazo increíble. Con una de las medias melenas más envidiadas de Instagram (ya hablaremos de su ideal color de pelo), Laura Escanes se suma al selecto club de las influencers que se convierten en musas capilares.

Si ya nos habíamos inspirado en Rocío Osorno y habíamos encontrado en la influencer sevillana el flequillo más inspirador de la temporada, ahora repasamos el long bob de Laura Escanes para poder afirmar con conocimiento de causa que la joven tiene el corte de pelo más versátil y favorecedor de la temporada.

Atrevida y original, Laura Escanes ha pasado por diferentes etapas capilares. La conocimos, como a la mayoría de influencers, con una rubia melena en tamaño XXL que luego ha ido moldeando según sus preferencias. Un favorecedor pixie, una melena castaña oscura e incluso unas mechas rosas han sido las apuestas capilares que más nos han gustado de Laura Escanes. Ahora parece que la influencer ha dado con el corte de pelo perfecto y que mejor se adapta a todos sus looks. Como era de esperar, el corte de pelo versátil por el que se ha decantado Laura Escanes y que seguro pedirás en tu próxima visita a la peluquería no es otro que el favorecedor long bob, uno de los cortes de pelo más atemporales y que mejor sientan del mundo mundial.

Así es el longo bob versátil de Laura Escanes

Es cierto que los rasgos de la influncer la invitan a apostar por todo tipo de cortes de pelo porque su rostro acepta cualquier estilismo capilar, pero este long bob por el que se ha decantado le sienta especialmente bien. Consciente de que las medias melenas son la verdadera revolución capilar de los últimos años, Laura Escanes ha apostado por un long bob con el que puede conseguir cualquier estilismo capilar.

El long bob, con el que seguro ya estás muy familiarizada, no es otra cosa que un bob algo más largo (no confundir con el clavicut), recto y pulido. Muchas de las mujeres que apuestan por un long bob también desfilan su flequillo para darle algo de ligereza al look, pero Laura Escanes mantiene su flequillo largo para poder apostar por otra tendencia capilar: los flechoncitos (como ha denominado Carmeron, la que más sabe de Zara y de tendencias del mundo mundial, a los mechones que enmarcan el rostro al estilo años 90).

Laura Escanes con long bob, half bun y flechoncitos

Es uno de los peinado que más le gustan a Laura Escanes y a nosotras nos parece súper juvenil y favorecedor. Un half bun con dos mechones sueltos que enarcan el rostro es un peinado muy favorecedor y que sienta d emiedo con un long bob como el de Laura Escanes.

Laura Escanes con long bob efecto mojado

El efecto mojado es una tendencia que regresó para quedarse y Laura Escanes no ha dudado en apostar por ella cada vez que tiene que marcarse un look un poco más elegante. Con una media melena como la de ella queda mucho más favorecedora que con un melena XXL.

Laura Escanes con long bob y el pelo recogido

El largo del long bob le permite a Laura Escanes poder llevar el pelo recogido en un moño o coleta baja y tener uno de los peinados más favorecedores, sencillos y elegantes.