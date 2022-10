Rocío Osorno y su cambio de look más rápido y fácil con el flequillo viral de las influencers.

Puede presumir de tener una de las melenas más envidiadas de Instagram y no es para menos. Rocío Osorno, fuente de inspiración máxima para looks, estilismos y tendencias capilares, se acaba de sumar a uno de los cambios de looks más rápidos, fáciles y virales entre las influencers.

Vale que algunas, como Marta Lozano, hayan subido de nivel y se hayan atrevido con uno de los cortes de pelo bob más en tendencia de la temporada y otras, como Sofía Suescun, hayan revitalizado el bob cat y le hayan metido unas favorecedoras capitas, pero si hay una tendencia viral entre las influencers es la del flequillo cortina (María Pombo, estamos deseando ver cómo te queda este cambio de look).

Si con Laura Matamoros descubrimos que las mechas dark balayage eran las mejores para iluminar las melenas oscuras, con Rocío Osorno descubrimos que el secreto de un cambio de look rápido, fácil y súper favorecedor está en apostar por un flequillo cortina. Eso sí, un flequillo cortina en una versión actual y mucho más favorecedora. Tanto es así, que este flequillo se ha convertido en viral entre las influencers. Violeta Mar o Macarena Silva ya han apostado por él y ahora Rocío Osorno vuelve a rescatarlo de entre sus tendencias capilares preferidas y lo convierte en todo un must de la temporada.

Así se consigue el flequillo de Rocío Osorno

La influencer sevillana está inmersa en nuevo proyecto profesional y para ello no ha dudado en pasar por chapa y pintura previa. Además de pintarse las uñas de rojo, algo a lo que no suele acostumbrar, la sevillana ha acudido a The Red Beauty Club para hacerse un tratamiento capilar con el que ha potenciado todavía más ese brillo natural que tiene su melena y, además, innovar con un cambio de look, a priori, insustancial. Pero, ¡qué fuerza tiene un flequillo de cortina!

No es la primera vez que Rocío Osorno apuesta por un flequillo cortina, tendencia que le sienta fenomenal, ya que enmarca su rostro y lo dulcifica todavía más, pero si es una de las veces en las que ha obtenido mejores resultados. ¿El truco? Algo tan sencillo como cortar el flequillo en seco y desfilando mucho (muchísimo) las puntas. La idea de esta técnica es que el flequillo no quede como algo compacto, sino que se vea como algo ligero y con mucho movimiento.

El truco de Rocío Osorno para peinar su flequillo

Si la influencer recibiese un euro cada vez que le preguntan por su pelo sería millonaria (quizás ya lo sea), aunque una de las cuestiones que más interesan a sus seguidoras es cómo lo hace con el flequillo. Como es una de las preguntas que más le hacen al cabo del día, Rocío Osorno lo explicó en su cuenta de Instagram y nosotras lo rescatamos para que puedas marcarte un súper lookazo al estilo Rocío Osorno con algo tan sencillo como cortar tu flequillo.

Primero debes desenredar el pelo y el flequillo con un peina de púas largas. En segundo lugar, y muy importante para mantener el cabello sano y brillante como Rocío Osorno. A continuación, Rocío Osorno seca su flequillo con secador y nosotras recomendamos levantar el flequillo con los dedos en la zona de la raíz y aplicar calor para que quede más levantado.

Después se peina el flequillo hacia adelante para, a continuación, echarlo hacia atrás con un rulo ancho y asegurarlo con pinzas. Sigue secando el pelo y, de vez en cuando, dale un golpe de calor al flequillo para marcar más la onda y dar volumen. Por último, sólo tienes que soltar el flequillo y abrirlo con las manos. Listo, ya tienes el secreto de un flequillo de cortina al más puro estilo Rocío Osorno.