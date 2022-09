Bob italiano: así es el corte de pelo elegante que más rejuvenece de 2022

Cuando una mujer se corta el pelo es que algo importante está por hacer. No sabemos si será un cambio de vida radical o será una pequeña decisión sin relevancia, el caso es que muchas estamos pensando en hacernos ese cambio de look radical con el que apostar, por fin, por esa mini melenita tan favorecedora. Con las tendencias en cortes de pelo sobre la mesa y teniendo claro que este 2022 los cortes de pelo a capas y el regreso de los flequillos son la propuesta más significativa, toca descubrir el corte de pelo más elegante y rejuvenecedor de todo 2022. Se llama bob italiano, es toda una revolución de estilo y seguro que ya has oído hablar de él.

Muy pulido y con efecto volumen inmediato, este corte de pelo llegado de Italia es una nueva versión súper favorecedora del clásico bob. A estas alturas puede que ya estés un poco perdida con tantos tipos de bobs, pero es que es un corte de pelo tan versátil que tomarlo como base para distintos cortes de pelo es todo un acierto. En el caso del bob italiano, hablamos de un corte de pelo a la altura de la mandíbula, recto, pero con un pequeño truco que consigue se sea súper favorecedor.

Con idea de crear movimiento para conseguir un efecto rejuvenecedor al instante, el corte de pelo bob italiano cuenta con unas microcapas internas e invisibles que le aportan mucho movimiento. Podríamos afirmar que se trata de un corte de pelo similar al french bob, ese que pusieron de moda nuestras vecinas galas y que hemos copiado infinidad de veces, pero no. El bob italiano resulta mucho más elegante y te vamos a explicar por qué es el que más rejuvenece.

Bob italiano: en qué consiste este corte de pelo

No hace falta que te expliquemos mucho porque ya tienes súper claro en qué consiste el corte de pelo bob italiano, pero consideramos que hay que aportar algunas nociones clave. Este corte de pelo con el que conseguir volumen y afinar el rostro se aleja del bob geométrico (más corto en la nuca y más largo, en degradado, hacia adelante). El bob italiano se caracteriza por ser un corte de pelo mucho más recto y pulido, de una sola línea, perfecto para cabellos finos porque da sensación de volumen.

Por qué el bob italiano es mejor que el french bob

Las primeras en tener su propio corte de pelo bob fueron las francesas, que se adueñaron de este corte de pelo y lo hicieron tan suyo que hasta le pusieron su nombre. Como ocurre con la ropa, que muchas veces recibe el nombre de quien la lleva, los cortes de pelo se han ganado la nacionalidad de aquellas mujeres que primero se atrevieron a llevarlos. De ahí que hablemos del french bob y nos planteemos cuáles son las diferencias con respecto a un bob italiano.

El corte de pelo french bob se ajusta a la zona del pómulo (ni más arriba ni más abajo), aportando al rostro una frescura y naturalidad que ayudan a la hora de restar años. En el caso del flequillo, éste ayuda a aportarle al corte de pelo ese je ne sais quoi que tienen nuestras vecinas francesas.

En el caso del bob italiano, se trata de un corte de pelo muy estiloso cuya prioridad es el volumen, el movimiento y la versatilidad de la propia melena. Se trata de un corte recto y cuya longitud acaricia la barbilla, sin embargo, este estilo sí esconde delicadas capas degrafiladas. Es la manera mas elegante de llevar una melena mini y conseguir un efecto volumen inmediato con el que, además, conseguir afinar el rostro.

En ese sentido, el bob italiano se presenta como un corte de pelo mucho más favorecedor que el french bob y, lo que es más importante, mucho más cómodo y fácil de peinar. Los dos estilismos capilares nos encanta, pero si este 2022 quieres apostar por un corte de pelo con melenita mini, te aconsejamos que te decantes por un siempre elegante bob italiano. Acertarás de pleno.