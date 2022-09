Los flequillos más en tendencia del otoño 2022 que te morirás por llevar.

Si hay algo que simbolice el cambio de una estación a otra, sobre todo del verano al otoño, eso son los cambios de looks. Ya sea cambiando la coloración (después de probar todas las mascarillas caseras para salvar la melena toca matizar la coloración) o apostando por uno de los cortes de pelo a capas que serán tendencia este otoño 2022.

Aunque no se trata del cambio de look más atrevido o transgresor, apostar por darle un nuevo aire a tu aspecto a través de un flequillo puede resultar mucho más interesante de lo que crees. Sobre todo si ya has apostado por uno de los cortes de pelo más cómodos del verano y todavía no consideras oportuno tener que cortar de nuevo. En ese sentido, este otoño 2022 se presenta como la estación en la que los flequillos toman las peluquerías y salones de belleza para convertirse en ese pequeño toque con el que dar un cambio a tu look.

Los flequillos consiguen cambiar la proyección de nuestro rostro y resaltar nuestros rasgos. Además, conocedoras de su potencial, muchas se han cortado el flequillo en un momento de cambio. Los más suaves y ligeros permiten matizar las líneas duras de la mandíbula y los laterales darle dimensión a los rostros redondos. En definitiva, hay un flequillo para ti y antes de que te lances a por el tuyo, te contamos cuáles son los flequillos más en tendencia del otoño 2022 para que, además de verte súper favorecida, vayas a la última moda.

El flequillo años 70 fusionado con el más noventero

Este flequillo tiene una gran reminiscencia de los 70 que se mezcla con otra de los 90. El resultado es tan atractivo como novedoso. "Este flequillo se lleva largo, aireado y desfilado y con los lados con una longitud que se va alargando gradualmente simulando fusionarse con la melena. A la hora de recogerlo, lo dejamos suelto consiguiendo así que se enmarque el rostro y que los mechones caigan a los lados, un efecto muy 90. A los rostros que más favorece son los cuadrados y corazón, les hace resaltar los ojos", asegura Raquel Saiz de Salón Blue by Raquel Saiz desde Torrelavega (Cantabria).

El clásico y favorecedor flequillo de lado

Este flequillo es un clásico, por eso siempre funciona, tanto en melenas largas, bobs o pixies. "Este flequillo es ideal para frentes estrechas, ya que cubre solo una parte. Además, la línea en diagonal enmarca el rostro con más suavidad que los flequillos rectos. También es adecuado para rostros redondos, ya que equilibra los rasgos y los asemeja a los rostros ovalados. Se puede llevar con un acabado pulido o bien más natural. También se pueden incluir clips u horquillas para crear uno o facilitar la sujeción si es muy largo", asegura Rafael Bueno de Rafael Bueno Peluqueros desde Málaga.

Flequillo básico y rizado para melenas curly

Los flequillos rizados nos acompañan con diferentes estilos, desde los más descarados a los más sutiles. "El flequillo es protagonista con melenas sueltas como con recogidos con los que siempre quedarán sueltos sobre la frente y a los lados. Si bien los flequillos más largos y densos son recomendables para rostros alargados, los más ligeros lo son para los cuadrados", comenta Rafael Bueno de Rafael Bueno Peluqueros desde Málaga.

Flequillo corto y hacia un lado, el nuevo babybang

Los flequillos más cortos, los de bebé, se actualizan formando un nuevo flequillo lleno de formas. "Los babybangs se cortan desfilados, con capas y se peinan hacia el lado con melenas como mullets, shaggys o bobs. Esta reinvención del babybang es muy moderna y adecuada para rostros ovalados y redondos", indica Raquel Saiz de Salón Blue by Raquel Saiz desde Torrelavega (Cantabria).