Mini bob con capas, el corte de pelo que menos mantenimiento necesita y el que mejor sienta.

Hay un corte de pelo completamente atemporal, que siempre es tendencia y que sirve de base para el resto de tendencias capilares. Efectivamente, hablamos del corte de pelo bob y, sí, es el look que más favorece y más inspirador de la historia del hairstyle. Cada temporada aparece una nueva versión de este corte de pelo, que encuentra en el bob italiano la más estilosa de sus versiones, aunque no todas las melenas están dispuestas a renunciar a un corte de pelo a capas. Sobre todo porque las melenas rectas y pulidas requieren mucho mantenimiento y no es algo por lo que estemos dispuestas a pasar.

En ese sentido y recién llegado a las peluquerías, encontramos el mini bob con capas, que no es más que un corte de pelo que tiene por base el clásico bob, en una versión más corta y con unas discretas capas. Bastante imperceptibles a simple vista, las capas de este mini bob no sólo le dan mucho movimiento a la melena, sino que hacen que el mantenimiento sea prácticamente nulo.

Una de las cosas que más coraje dan a la hora de apostar por un corte de pelo es su mantenimiento. tener que peinarlo y dedicarle mucho tiempo antes de salir de casa es algo que no nos apetece en absoluto, de ahí que este mini bob con capas se antoje perfecto para no tener que mantenerlo y salir de casa sin necesidad de invertir más de cinco minutos en nuestro cabello.

Cómodo, versátil, favorecedor, con mucho movimiento y sin necesidad de mantenimiento, así es el mini bob con capas que las chicas con menos tiempo y más prisa del mundo van a pedir en la peluquería sí o sí.

Qué es un mini bob con capas

El mini bob con capas es un corte de pelo fresco, divertido y muy estiloso, por eso se ha convertido en el preferido de las mujeres que menos tiempo tienen, que han visto en este corte de pelo al mejor de sus aliados. Se trata de un corte de pelo cuadrado a la altura de la mandíbula o unos centímetros por debajo. Como la mayoría de los cortes de pelo, el mini bob con capas toma de base al clásico bob, pero la diferencia radica en que el acabado del tradicional corte es más desenfadado, desfilado y despeinado.

El secreto para que este corte de pelo sea el que menos mantenimiento necesita es que se se trata de un estilismo clásico pero con las puntas desfiladas y despeinadas para conseguir más movimiento y frescura, de ahí que reste años y sume estilo. Este movimiento se consigue a través de unas capas muy pequeñas que le restan peso a la melena y hace que te olvides de tener que peinarte en mucho tiempo.

Cómo se consigue un mini bob con capas

Se trata de un corte de pelo a la altura de la mandíbula o unos centímetros por debajo con un efecto despeinado, una versión más fresca y juvenil del tradicional bob con las puntas bastante desfiladas y con un acabado ligero que se adapta muy bien a los rasgos de la cara (ya hemos dicho que sienta bien a todo tipo de rostros y que a los ovalados y los triangulares les queda todavía mejor).

Cómo llevar un mini bob con capas

Este tipo de corte es súper versátil, puedes adaptarlo a cualquier tipo de ocasión y, como no requiere de mucho mantenimiento ni que lo tengas que peinar en exceso, se convierte en un corte de pelo súper cómodo y estiloso. En función del efecto que desees conseguir, te recomendamos darle un acabado u otro.

Si buscas movimiento y volumen, te recomendamos que lo lleves con ondas surferas abiertas para que tu melena luzca más ligera y casual, con un aire desenfadado muy favorecedor. Pero no es necesario que marques en exceso las ondas ni que dediques demasiado tiempo al peinado. Recuerda que mientras más despeinado y desenfadado, mejor.

Si, por el contrario, buscas un estilismo mucho más estudiado y pulido, puedes optar por alisar tu melena y marcar las puntas hacia afuera. Es importante que no saques en exceso las puntas, ya que podrías conseguir echarte años encima.

Otro plus a la hora de sacarle partido al corte de pelo mini bob con capas es jugar a crear volúmenes con el color. Unas mechas le darán un toque de luz y profundidad especial. Te recomendamos también que te decantes por tonos castaños, miel o caramelo, ya que te ayudarán restar años con ese estilo del que hablábamos.