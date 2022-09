Víctor del Valle: "Los marrones cálidos serán la tendencia del otoño"

Cualquiera que conozca por encima el trabajo de Víctor del Valle se habrá dado cuenta de que tiene un don para conseguir las coloraciones más naturales. Sus mechas babyligths son ya todo un clásico y no hay famosa o influencer que no deposite su melena en sus manos. Responsable del boyfriend bob de Alba Silva, artífice de los looks de Victoria Federica o Rosario Domecq en el desfile de Dior en Sevilla, Víctor del Valle ahora, además, está de enhorabuena.

Después de casi 30 años dedicado en cuerpo y alma a su pasión (dice de su actividad que él no trabaja, él tragoza), ahora el peluquero de las influencers acaba de abrir un nuevo un espacio en Sevilla, uno de los más grandes de la ciudad. Alrededor de 200 m2 de estilo y un glamour fruto de una larga trayectoria que comenzó en el año 1994 componen el nuevo espacio de Víctor del Valle, que se ubica en la calle José Laguillo, 25.

El acto de inauguración contó con la presencia de muchas de sus clientas más top, como talla de María José Suárez o Raquel Revuelta, Aurora Muñoz, Alba Silva, Marta Marchena, Cris Llorens, Bearuma, Babigv, María Pérez Barber, que no quisieron perderse una cita tan importante. Sobre su nuevo espacio, la naturalidad de sus coloraciones, las tendencias en cortes de pelo y las razones de su abrumador éxito hablamos con Víctor del Valle, mucho más que el peluquero de las influencers.

-¿Cómo es el nuevo espacio y qué vamos a encontrar en él?

-Se trata de un espacio bastante amplio, de 200 m2. Disponemos de 18 tocadores, ocho lavacabezas, una zona espacial para las prótesis, otra zona para maquillar y hacer tratamientos, como nuestras icónicas babylights o los tan demandados baros... Está todo muy diferenciado en una zona concreta y, lo mejor, es que contamos con seis escaparates que dan a la calle.

-Lleva casi 30 años en el sector, ¿en qué ha cambiado? ¿Y usted?

-El balance que hago es bastante positivo porque ha habido una puesta en valor de la profesión, aunque se ha dado muy poco a poco. En mi caso, estoy muy orgullosos de haberme formado en lugares como Inglaterra y Holanda y poder seguir haciéndolo ahora aquí. Aunque, lo mejor de todos estos años es que ahora tengo la experiencia y la formación necesaria para llegar a todo tipo de clientas con seguridad. Me gusta la diversidad, experimentar, y a eso he llegado porque me siento seguro de mí mismo en todo lo que hago, porque tengo confianza. Me gusta decir que soy peluquero de vocación y empresario por obligación, que tragozo. He encontrado una fuente de realización inagotable y eso me gusta.

-Ha participado en CODE 41 y, el pasado junio, en el desfile de Dior de Sevilla, casi nada...

-Fue mucho más que participar en el desfile de Dior. Nos encargamos de peinar a Victoria Federica, Rosario Domecq, Laura Vecino y todas las influencers en el Hotel Alfonso XIII y el Hotel Colón. Para el desfile contaron con un peluquero español asignado a cada modelo, pero al final fueron estilistas franceses los que se encargaron. Se quedaron con la miel en los labios y nosotros participamos de pleno. De hecho, de aquella participación me llamó la mujer de Marc Anthony para que la peinara para el concierto del cantante en Sevilla.

-Por algo le llaman el peluquero de las influencers. ¿Cómo se llega a eso?

-Como mucha perseverancia, esfuerzo y constancia. Eugenia Martínez de Irujo, Eugenia Silvia siempre están entre nuestras clientas. Ahora, por ejemplo, Inés Domecq ha querido contar con nosotros para un editorial en el que va a presentar su nueva colección en la revista ¡Hola!

-Además del peluquero de las influencers, también es el que mejor domina el color. ¿Cómo consigue esa naturalidad que define 100% el estilo de Víctor del Valle?

-Nosotros llevamos haciendo las mechas babylights toda la vida, que es lo que nos caracteriza. Estas mechas son pequeños puntos de luz muy discretos repartidos por la melena que recuerdan al efecto del sol en el cabello de los niños. No hay nada más natural y favorecedor que eso. Es cierto que las llevamos haciendo siempre, pero también le damos un punto actual. Son unas mechas atemporales que siempre están en tendencia. El secreto está en saber integrarlas en el cabello para que se fundan con el color natural.

-A pesar de que todo gira en torno a esa naturalidad, ¿hacia dónde van las tendencias capilares?

-La tendencia más cañera, sin duda, bebe de los años 90, es lo que más vamos a ver. Pero hay que ser realistas, el público objetivo busca más la naturalidad.

-¿Un corte de pelo que siempre funcione?

-Los cortes de pelo midi siempre funcionan. Lo que se conoce como long bob, ese corte que se enmarca a la altura de los hombros y que resulta súper favorecedor. Casi todas las famosas lo han llevado porque es un estilo que no entiende de edades o fisonomías, queda bien a todo el mundo. A la hora de peinarlo se puede llevar liso, que es siempre un acierto, pero también se puede apostar por ounas ondas Hollywood Waves.

-¿Cuál es el principal error que cometemos las mujeres a la hora de elegir un estilismo capilar?

-Luchar contra el propio cabello es un gran error. La que tiene el pelo liso, lo quiere rizado, la que es morena, quiere ser rubia. Un clásico. Al final estás luchando contra la naturaleza de tu pelo y te vuelves una esclava porque creas unas necesidades inexistentes. Nunca queda bien porque no estás fundiendo tu estilismo con la propia naturaleza de tu pelo.

-Si hablamos de color, ¿qué se verá este otoño?

-Los marrones cálidos van a ser los grandes protagonistas.