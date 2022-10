Del bob al clavicut, los cortes de pelo más rejuvenecedores que adoran las mujeres mayores de 40

Un buen corte de pelo tiene el don de cambiar nuestro aspecto de forma radical. Ya sea para rejuvenecer nuestro rostro, para darnos un aire más rockero o para asemejarnos al personaje de alguna icónica película. Aunque, lo que la mayoría de las veces buscamos al apostar por un determinado corte de pelo (con independencia de si es tendencia o no) es su capacidad para quitarnos años de encima. De ahí que el corte de pelo bob cat se haya convertido en uno de los más demandados en las peluquerías.

Aunque no sólo buscamos parecer más jóvenes y tener un look más fresco a través de nuestro corte de pelo, también nos gusta sacarle todo el potencial a nuestra melena y, a ser posible, no tener que dedicarle demasiado tiempo a nuestro look (para eso el corte de pelo mini bob con capas es el mejor).

A pesar de que cada mujer tiene claro cuál es su estilo capilar y hacia dónde quiere llevar su melena, siempre es un buen momento para plantear otros estilismos capilares con los que vernos mucho más favorecidas y con un aspecto mucho más rejuvenecido.

A la hora de conseguirlo hay cortes de pelo como el bob (en todas sus versiones) y el clavicult (que también se denomina collarbone) que tienen el superpoder de quitarnos años de encima y por eso se han convertido en los favoritos de las mujeres mayores de 40. Pero no son los únicos.

Entre los cortes de pelo que más rejuvenecen también hay lugar para las melenas XXL y para las medias melenas, de ahí que estas propuestas hayan conquistado a las mujeres de más de 40 (y a las de cualquier edad).

El corte de pelo bob en todas sus versiones

Es un corte de pelo completamente atemporal y que siempre triunfa. Más corto en la zona de la nuca, este corte de pelo funciona muy bien a la hora de crear sensación de alargar el rostro, ya que guía la mirada hacia la barbilla. Elegante, sofisticado y con un toque parisino, el bob es un corte de pelo ideal para parecer más joven, ya que, mientras más corto llevemos el pelo, más años nos estaremos restando. A diferencia que el corte de pelo anterior, éste requiere algo más de mantenimiento, ya que su aspecto pulido es la clave a la hora de lograr el efecto deseado.

Clavicut y collarbone, el triunfo de las medias melenas

Se le llaman así porque terminan en la clavícula y a nosotras nos encanta. Es el corte de pelo perfecto para todo tipo de caras y funciona de maravilla para hacer la transición del pelo corto al pelo largo. Este corte de pelo es perfecto para parecer más joven porque su estilo fresco y natural que cae sobre los hombros con gran movimiento tiende a enfatizar las líneas de los hombros, el cuello y las clavículas.

Un corte de pelo mini y con capas

Las capas han regresado y no podemos estar más contentas. Además de ser un corte de pelo que nos ayuda a ganar volumen, resulta muy rejuvenecedor, sobre todo si apuestas por llevarlo corto. Su aire desenfadado nos da un aspecto juvenil que podemos potenciar todavía más si apostamos por añadirle al corte de pelo un flequillo de cortinilla. Este corte de pelo es muy cómodo para el día a día, ya que no necesita que lo peines de forma meticulosa. Seca tu cabeza bocabajo y lista.

Un favorecedor corte de pelo recto y a los hombros

Ya hemos dicho que el pelo corto resta años. Si no te atreves con las capas, apuesta por un corte recto a la altura de los hombros, todo un acierto. El largo no debe ir más allá de los hombros, ya que lo que queremos conseguir con este corte de pelo es enmarcar el rostro. En esta ocasión, también podemos apostar por un flequillo a la altura de las cejas. Para conseguir el efecto rejuvenecedor, te recomendamos que apuestes por unas ondas surferas muy deconstruidas. Le estarás dando movimiento a un corte de pelo excesivamente simétrico y el efecto será juvenil y desenfadado.

Melena XXL, pero con capas

Renunciar a una larga melena es una de las cosas que más trabajo nos cuesta, pero sabemos que el pelo corto es el que más rejuvenece nuestro rostro. Aunque hay veces que, por mucho que nos sepamos las reglas y trucos de estilo, una fuerza mayor nos impide llevarlos a cabo. No pasa nada. Si quieres seguir manteniendo tu melena pero también quieres darle ese aspecto joven, apuesta por las capas. Las capas siempre son las aliadas a la hora de darle un aspecto fresco a nuestra imagen, ya que le dan movimiento, volumen y textura a nuestro pelo. En esta ocasión, te recomendamos que apuestes por un flequillo desfilado para darle un aspecto más sofisticado.

