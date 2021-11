Clavicut, el corte de pelo más favorecedor para una media melena definida y con mucho movimiento

Que las medias melenas son tendencia esta temporada es un secreto a voces. A pesar de que el airy bob y el bob chop han llegado pisando fuerte, los cortes de pelo que mejor sientan y están más en tendencia de esta temporada apuesta por resaltar las facciones con una buena media melena. Aunque las medias melenas, a veces, no nos dejan sacarle el máximo partido a nuestro estilismo capilar. Al menos hasta el momento.

Después de ser uno de los corte de pelo más demandados en las peluquerías, ahora podemos afirmar que el clavicut es el corte de pelo más favorecedor para una media melena definida y con mucho movimiento, dos características, a priori, antagónicas. En el caso del clavicut, se consigue una media melena definida apostando por un corte recto que gana en movimiento gracias al leve y sutil desfilado en puntas. De est modo, el clavicut fusiona en un único corte de pelo lo mejor de una media melena definida y lo mejor de un cabello a capas, el movimiento de sus puntas.

Se trata de un corte de pelo a la altura de la clavícula (de ahí su nombre) que favorece a todo tipo de rostros y cabellos y cuyo secreto está en que se trata de una media melena definida y con mucho movimiento.

Al igual que otros estilos capilares, el término clavicut (podría recordarnos al collarbone, pero presentan diferencias muy evidentes) responde al punto donde la melena cae, es decir, la clavícula. En ese sentido, el clavicut tendrá un largo diferente en cada mujer, dependiendo de la largura de su cuello.

Este corte de pelo no es nuevo, ya que el otoño pasado supuso toda una revolución capilar. Aunque no es hasta ahora cuando nos ha llamado la atención más allá de su don para no requerir mantenimiento. Esa cualidad está bien (mucho más que bien), pero lo que realmente nos apasiona de este corte de pelo es que se presenta en una media melena muy definida, pero sin renunciar al movimiento. Ir a la moda (la de las medias melenas) nunca ha sido tan fácil.

Así es el clavicut, el corte de pelo de una media melena definida

Con mucho movimiento y volumen, hay que destacar, además, que el clavicut es un corte perfecto para las que desean hacer la transición entre una melena corta y larga con un punto súper elegante y sofisticado. Además, resulta súper cómodo (es apto para seguir llevando coleta) y requiere poco mantenimiento. Un golpe de secador bocabajo para eliminar el exceso de humedad y listo.

Además de tener un largo súper favorecedor (dulcifica las facciones y rejuvenece el rostro), hay varias razones extras que han hecho del clavicut el corte de pelo de moda esta temporada.

En primer lugar, el clavicut es un corte de pelo perfecto para las que no quieren arriesgar. En ese sentido, el clavicut ofrece la posibilidad de renovar el look y tener un aspecto mucho más fresco y a la moda sin sentir arrepentimiento.

Además, el clavicut es un corte de pelo que requiere poco mantenimiento, como ya hemos avanzado antes. Tiene un largo perfecto para dejarlo secar al aire y obtener buenos resultados y no es necesario que pasemos pronto por la peluquería para retocarlo, ya que un poco más largo también queda bien (el corte de pelo seguirá viéndose definido y las puntas mantendrán ese movimiento, a pesar de estar un poco más largo).

Por último, el clavicut es un corte de pelo que queda perfecto con cualquier peinado, desde unas buenas tousled hair, hasta las típicas ondas surferas, cualquier estilo capilar le sienta miedo. Aunque, si lo que de verdad buscamos es ese efecto definido y con mucho movimiento del clavicut, lo mejor será peinarlo de la forma más natural y juvenil.