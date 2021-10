Airy bob, el corte de pelo con efecto movimiento que mejor le queda a las chicas rubias.

Una de las cosas que más te gustan de tu melena es su irresistible color rubio, pero, a pesar de tener uno de los colores de pelo más envidiados, no terminas de dar con un corte de pelo que te convenza.

Has pensado apostar por el recién reinventado bob chop y combinarlo con un blorange para ver si cambiando el tono de tu coloración consigues ese efecto movimiento deseado y te tienes más que estudiados los cortes de pelo según la forma de la cara que más te pueden favorecer y no terminas de dar con la tecla. El problema es que has enfocado mal tu nuevo estilismo capilar.

Olvida tus facciones y el cambio de color, apuesta por darle todo el movimiento del mundo a tu melena con el corte de pelo que mejor le queda a las chicas rubias. Se llama airy bob, es el rey del efecto movimiento en una melena y llega a las peluquerías como un soplo de aire fresco para las chicas rubias (nunca mejor dicho).

Qué es un corte de pelo airy bob para rubias

La principal característica del corte de pelo airy bob es que aporta muchísimo volumen a la melena, pero eso no significa que el airy bob sea un corte de pelo no apto para cabellos gruesos (sólo hay que aplicar unos pequeños trucos para llevarlo a cabo y que el resultado sea superior). Como su propio nombre indica, este corte de pelo es como un soplo de aire en tu melena, lo que hace que el efecto movimiento sea perpetuo. Un aspecto muy a tener en cuenta en el caso de las melenas rubias.

A este corte de pelo tan favorecedor se le llama así porque las capas y la forma hacen que este sea un corte ligero y voluminoso, provocando el mismo efecto que si te estuviera dando el aire todo el rato (ahora vas a poder sentirte Beyoncé con todas las de la ley). A las chicas rubias este corte de pelo es el que mejor les queda porque hace que una melena luminosa gane en movimiento y así los diversos puntos de luz se vayan repartiendo por el rostro. Eso sí, antes de hacértelo debes saber unas cuantas cosas.

Trucos para tener el mejor corte de pelo airy bob

Es el corte de pelo que ha conquistado a las chicas rubias porque le da movimiento a una melena en la que la luminosidad es la clave y unir luminosidad y volumen es todo lo que una cabellera rubia necesita. Pero, ¿el airy bob es un corte de pelo apto para todo tipo de cabellos? Rotundamente, sí.

Las chicas de cabello grueso necesitarán disminuir un poco del peso de la melena para que sea más fácil obtener ese efecto movimiento tan deseado. Por el contrario, las chicas con cabello fino tendrán que apostar por un airy bob que tenga el mismo largo en todos los ángulos y recurrir a alguno de los trucos capilares que te contamos más adelante.

Al igual que otro tipo de cortes de pelo bob (ya hemos perdido la cuenta de cuántas versiones existen), el airy bob también tiene un pequeño truco a la hora de peinarlo y con el que potenciar todavía más el movimiento (que, en definitiva, es lo que ha conquistado a las chicas rubias de este corte de pelo).

Sólo tienes que apostar por un spray texturizador con el que darle ese estilo aireado, ligero y voluminoso que tanto gusta. Auque, si no te gustan este tipo de productos, sólo tienes que recurrir a un cepillo redondo de gran tamaño y peinarlo en el sentido contrario al crecimiento del pelo para darle ese efecto movimiento voluminoso que nos ha conquistado.

El secreto para un airy bob sobresaliente

El verdadero secreto del éxito de este favorecedor corte de pelo que sienta de miedo a las rubias es que en la peluquería jueguen con capas sutiles (¿has oído hablar de las capas invisibles?) para dar vida a través del corte, apoyar el volumen desde la raíz y movimiento. Para conseguir aligerar el cabello, el corte se puede realizar a navaja o con tijeras finas.

El movimiento es siempre de arriba a abajo; es decir, de forma vertical a lo largo de todo el mechón para disminuir su peso. De esta forma no se cortan las puntas, como ocurre en los cortes tradicionales. Al estar cubiertas bajo una capa de cabello más largo, no se ven, pero sí generan volumen.