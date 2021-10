No paras de darle vueltas, ha llegado el otoño y quieres marcarte un cambio de look apostando por algunos de los cortes de pelo más en tendencia de la temporada. Has visto lo inspirador que resulta un bob chop y quieres darle un aire transgresor combinándolo con con el color que está revolucionando los salones de belleza: el blorange.

Te entendemos porque a nosotras nos pasa igual, pero debemos prevenirte. Nos parece súper atrevido que quieras romper con tu estética habitual y que quieras marcarte un súper cambio de look ahora que estamos en otoño, pero es importante que tengas en cuenta la forma de tu cara a la hora de apostar por un corte de pelo si de verdad quieres acertar.

Sabemos que no es lo mismo una cara alargada que una redonda y que las facciones a resaltar en un rostro cuadrado nada tienen que ver con las de un rostro ovalado, por eso te invitamos a adentrarte en los diferentes cortes de pelo para que así descubras cuáles son los que mejor te sientan según la forma de tu cara y que, además, son tendencia este otoño.

Desde el clásico y favorecedor long bob hasta las microcapas desfiladas, pasando por la V invertida, estos son algunos de los cortes de pelo que mejor sientan según la forma de tu cara y que son tendencia este otoño. Mírate al espejo, observa tus rasgos, elige el corte de pelo que mejor te sienta y márcate el mejor cambio de look este otoño.

Cara cuadrada: Un corte de pelo long bob para un rostro cuadrado

El corte bob es uno de los que más variaciones experimenta. A su versión originales le salen muchas más opciones con las que poder adaptar este corte de pelo a cualquier tipo de rostro. Una de ellas es el long bob, que en una versión desenfadada y con ondas resulta muy favorecedor en rostros cuadrados.

Cara con forma de corazón: Un corte de pelo con mucho volumen

Los rostros con forma de corazón combinan a la perfección con cortes de pelo que les aporten volumen. La mejor forma de conseguirlo es apostando por las capas y, recuerda, mientras más corto lo lleves, mayor será el volumen. Puedes darle un toque apostando también por un flequillo de cortinilla, que le aporta al corte de pelo un aire retro muy favorecedor.

Cara alargada: Un corte de pelo con flequillo

Apuestas por los flequillos para acortar tu rostro, siempre y cuando no sea demasiado corto. Además, trazará una línea opuesta a la verticalidad de tu rostro dulcificando tu cara y dándole un aspecto realmente favorecedor. Juega a darle algo de movimiento al cabello con unas ondas sutiles para que tu aspecto sea desenfadado y menos sobrio.

Cara ovalada: Un corte con puntas desfiladas

Las caras ovaladas no suelen tener problemas a la hora de decantarse por un tipo de corte de pelo, ya que, prácticamente, le favorecen todos. Te proponemos un corte de pelo con puntas desfiladas para darle movimiento al cabello, sobre todo si apuestas por un largo que sobrepase los hombros. Aunque este corte de pelo y este tipo de cara admitan un peinado pulido, a nosotras nos gusta el aspecto desenfadado que dan las ondas y que potencian todavía más el movimiento.

Cara cuadrada: Un corte de pelo con mechones delanteros más cortos

Lo que más destaca en este tipo de rostro es la mandíbula, algo que se puede suavizar con un buen corte de pelo. Es preferible apostar por una melena midi y desfilar los mechones más próximos a la cara para dulcificar las facciones. Es preferible no enmarcar el rostro, por eso, los mechones delanteros quedan más cortos pero no llegan a ser un flequillo.

Cara con forma de corazón: Un corte de pelo a capas y con mechones delanteros más cortos

Los cortes a capas son muy favorecedores y a los rostros con forma de corazón le sienta fenomenal. Apuesta por un corte a capas por encima del hombro y deja los mechones delanteros algo más desfilados para darle mucho movimiento a tu melena.

Cara redonda: Un corte de pelo largo y liso

Al contrario que en las caras alargadas, este tipo de rostro necesita un corte de pelo que lo alargue visualmente. Por eso apostamos por un corte recto, quizás algo desfilado en las puntas, y con un largo que sobrepase bastante los hombros. En este caso, podemos potenciar todavía más el efecto con una melena lista y en la que no haya flequillo ni los mechones delanteros sean excesivamente cortos en comparación con el resto del cabello.

Cara alargada: Un corte con mucho volumen

Una melena con capas que le aportan muchísimo volumen, unos mechones delanteros algo desfilados y discretas ondas consiguen un efecto absolutamente favorecedor.

Cara ovalada: Un corte de pelo a capas y con flequillo

Ya hemos dicho que las caras ovaladas juegan con ventaja a la hora de hacerse un corte de pelo porque casi todos les favorecen. Es el momento de arriesgar y pasar a un corte de pelo muy corto en el que las capas tengan especial protagonismo. Dale más personalidad al corte de pelo apostando también por un flequillo, pero que tenga un aspecto poco pulido y más despeinado.

Cara cuadrada: Un corte de pelo en V invertida

Que tus facciones no te limiten a la hora de hacerte un corte de pelo. Es cierto que la melena corta marca todavía más los rasgos de una cara cuadrada, pero tenemos la solución. En lugar de apostar por un corte que enmarque tu rostro (con los mechones delanteros desfilados) hazte un corte de pelo en forma de V invertida. Es decir, deja que los mechones más próximos a la cara sean más largos, mientras que la parte trasera es más corte. Además de dulcificar el rostro, este corte de pelo te aportará mogollón de volumen,