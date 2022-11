Messy waves, las ondas con efecto despeinado virales de Instagram y cómo conseguirlas.

¿Cuántas hora puedes pasar en Instagram embobada con un mismo peinado? Lo has visto combinado con el flequillo de Rocío Osorno y sabes que al long bob de Laura Escanes le sentaría de miedo y ahora que por fin has apostado por las mechas dark roots tienes claro que las messy wavves también te sentarían de lujo. Aunque no tengas muy claro cómo conseguir las ondas con efecto despeinado más virales de Instagram.

Denominadas messy waves (que en español significa ondas despeinadas, literalmente, lo que son), esas ondas son muy fáciles de hacer y su efecto resulta muy favorecedor. De ahí que se hayan convertido en las ondas más virales de Instagram. Las has visto en perfiles de influencers, en las cuentas de celebs e incluso en las redes de tus amigas y a ti también te ha entrado el gusanillo de probar las ondas despeinadas más virales de Instagram.

A pesar de que parezcan complicadas, este tipo de ondas despeinadas resultan de lo más sencillo de llevar a cabo. Sólo necesitas tener claro cómo de marcadas querrás tu messy waves, una plancha (también valen unas tenacillas o un cepillo redondo) y algún producto fijador que le dé cuerpo y consistencia. A continuación te contamos paso a paso cómo se consiguen las ondas con efecto despeinado más virales de Instagram y así puedas estar a la última y con un peinado muy favorecedor.

Así se hacen las ondas con efecto despeinado más virales de Instagram

Es importante que para el proceso de peinado tengas el cabello seco y bien desenredado. Mientras se calienta la plancha o la tenacilla, es recomendable que apliques un producto que controle el encrespamiento y proteja el cabello del calor. Sobre todo esto último, ya que todo lo que implique una agresión externa al cabello puede resultar demasiado dañino (es mejor prevenir que curar).

Con tu raya habitual o sin ella (fundamental si quieres conseguir ese efecto despeinado), ve cogiendo mechones; mejor de atrás hacia delante y de abajo a arriba.

Una vez tengas claro el tamaño de los mechones (mientras más pequeños, mejor), coge la plancha, las tenacillas o un cepillo redondo (si lo haces con cepillo deberás tener mucha más mañana) con secador y marca una onda de un solo giro en la mitad baja de cada mechón (no lo hagas desde la raíz si no quieres que el rizo quede demasiado marcado). Puedes alternar el movimiento en cada sección —de dentro hacia fuera o al revés—; para que el efecto despeinado sea mucho más evidente.

Una vez hayas ondulado todo el pelo, rompe las ondas con los dedos para conseguir ese efecto despeinado que ha hecho que las messy waves sean virales en Instagram. Puedes aplicar algún aceite que te ayudará a que ese efecto despeinado no se te vaya de las manos (sobre todo si has marcado la onda desde la raíz o demasiado arriba).