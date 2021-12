Horóscopo 2022: Estas son las predicciones en salud, dinero y amor según tu signo del zodiaco.

Nunca terminar un año ha causado tanto júbilo. A pesar de que 2021 ha sido bastante mejor de lo que esperábamos, tenemos las miras puestas en 2022 y todo lo bueno que esperamos que suceda (con que se estabilice la pandemia nos conformamos).

En ese sentido, muchos nos preguntamos qué nos deparan los astros en 2022. Según nuestro signo del zodiaco e incluso de los rituales de Fin de Año que llevemos la última noche del año y con lo trataremos de ahuyentar los malos augurios, las predicciones en salud, dinero y amor de cara a 2022 serán unas u otras.

A pesar de que a 2022 le pedimos salud (que nunca nos falte), no es lo único que nos preocupa en lo relacionado con las predicciones del horóscopo. Saber si, por fin, encontraremos el amor, si 2022 será el año en el que la estabilidad laboral llegue a nuestras vidas o tener constancia de que los acontecimientos menos positivos nos servirán para avanzar son algunas de las preocupaciones que tenemos a la hora de consultar las predicciones en salud, dinero y amor de cara a 2022.

Si eres de los que necesitan tener todas las cartas sobre la mesa a la hora de empezar un nuevo año y tener súper claras las predicciones en salud, dinero y amor según tu signo del zodiaco, atento al horóscopo 2022.

Horóscopo de 2022 para Aries (21 marzo - 19 abril)

Aries empieza 2022 con los objetivos muy claro, pero debe profundizar y reflexionar en aquello que de verdad desea para focalizrse en ello y evitar que otras se adueñen de sus metas y objetivos. Los nacidos bajo este signo no se rinden fácilmente, y esa determinación será clave durante 2022 para alcanzar los objetivos deseados. Aries está perdido, pero su inteligencia y creatividad le ayudarán a tomar el control de tu vida. A Aries le toca explorar su lado más fantasioso, creativo y soñador, aunque piense que en su vida real no hay lugar para la fantasía.

A pesar de que 2022 será un año intenso, dinámico y lleno de posibilidades, Aries debe conectarse con su interior, recuperar su confianza y amor propio porque los desafíos y retos no dejarán de sucederse. Aries no debe cerrarse puertas, porque la sorpresa será una constante ante la que debe estar preparado si quiere que el destino le sorprenda de manera grata.

Horóscopo de 2022 para Tauro (20 abril - 21 mayo)

Año decisivo para la estabilidad mental de Tauro, que cierra 2021 con mucha incertidumbre e inestabilidad debido a cambios recientes. Los nacidos bajo este signo han sentido el peso del mundo sobre sus hombros el último año y el hastío ha empezado a hacer mella. Pero Tauro no debe preocuparse, 2022 se plantea como un año diferente si decide tomar las riendas de su vida y cambiar el rumbo de los acontecimientos.

Tauro deberá dejar de ser un mero espectador de su propia vida, aunque tendrá que aparcar (o aplacar) esa naturaleza visceral que hace que ande a las grescas con los demás. Serenidad y sosiego para Tauro este 2022. El dinero y el amor son la estabilidad pura, que eso serene el espíritu temperamental de Tauro.

Horóscopo de 2022 para Géminis (21 mayo - 20 junio)

La paciencia de Géminis le hará triunfar en 2022 y será la clave para demostrar su valía en cualquier ámbito, sobre todo en el profesional, donde gozará de un reconocimiento más que merecido, pero no demostrado anteriormente. Aunque Géminis deberá hacer un alto en el camino en 2022, sobre todo en lo que respecta a su mente. Los proyectos nuevos darán su fruto, pero no tenerlo todo bajo control perturbará la paz mental de Géminis, que no debe estresarse si se escapa de su control algún aspecto incontrolable de su vida.

Enamoradizos, los nacidos bajo este signos dejará aparcado durante un tiempo sus sentimientos románticos para centrarse en su carrera profesional. Los solteros podrán permitírselo, los que tengan pareja deberán andarse con ojo. Ahora soplan vientos que inducen a Géminis a vivir nuevas experiencias en las que podrá desarrollar todo su potencial personal.

Horóscopo de 2022 para Cáncer (21 junio - 22 julio)

Cáncer se convierte en 2022 en un signo que irradia energía positiva. Confiado y optimista, Cáncer se dejará sorprender este 2022, dejando a un lado los miedos e inseguridades que este año han marcado su vida. Ilusión y armonía para uno de los signos más fuertes del zodiaco. El esfuerzo realizado y las energías gastadas tendrán su fruto para Cáncer este 2022.

Respecto al ámbito social, pasará algo poco común, Cáncer se convertirá en una persona más abierta y sociable. En lo referente al trabajo, la carga de Cáncer será dura, pero será un guerrero más que capaz a la hora de librar la batalla. La renovación amorosa, tanto para los Cáncer solteros como para los que están en pareja será algo inesperado.

Cáncer tendrá que dejar a un lado todo lo que no le aporte para que su autoestima permanezca impávido. La vida le pedirá a los nacidos bajo este signo que den lo mejor de sí para que comprueben que, en la medida que se da, se recibe.

Horóscopo de 2022 para Leo (23 julio - 22 agosto)

Leo estará dinámico y con un carácter más arrollador de lo común, Es su momento, sobre todo después de todo un año sumido en un periodo de angustia y preocupación. Aunque de ese estado, los nacidos bajo este signo han aprendid a permanecer alerta y eso será clave durante 2022 Los Leo mostrarán su faceta más innovadora, enérgica y audaz para afrontar cualquier reto.

Eso sí, los nacidos bajo este signo verán recompensados todos sus esfuerzos este 2022. Los Leo llevan demasiado tiempo sin claudicar y 2022 será un año de cargado bendiciones, de recompensas. En cuanto al amor, Leo tendrá que equilibrar la parte afectiva y social de su vida con la profesional, en cuanto a los solteros, a partir de la segunda mitad del año habrá muchas sorpresas.

Horóscopo de 2022 de Virgo (23 agosto - 22 septiembre)

El 2022 se presenta para Virgo como una avntura de autodescubrimiento y exploración en la que soltará por fin amarras y reivindicará su esencia en estado puro. Nada de ataduras para Virgo en 2022, que vivirá unos primeros meses algo más complicados, pero de los que saldrá airoso gracias a su confianza en sí mismo.

Los nacidos bajo este signo serásn conscientes de que todo lo ocurrido en sus vidas con anterioridad les habrá servido de enseñanza para este 2022. Virgo ha aprendido mucho y este 2022 se dejará guiar por esos golpes de intuición de los que se ha nutrido y que le ayudarán a tomar decisiones brillantes.

En el amor, Virgo verá cómo la primera mitad del año va a ser complicada, una vez que replantee sus objetivos y deseos, todo se va a encaminar.

Horóscopo de 2022 de Libra (23 septiembre - 22 octubre)

El año de la adaptación de Libra, que demostrará que tiene un don para adaptarse al medio. En ese sentido, Libra también tendrá una especie de don para ver oportunidades donde el resto no verá nada. Intuición desmesurada la de Libra en 2022.

Libra tiene muy claro que el 2022 es su año ya que les traerá una gran paz al corazón y estabilidad en sus relaciones. A pesar de que Libra parece convertirse en un gurú de las buenas vibras, no deberá tomar decisiones demasiado impulsivas, sobre todo en lo relacionado con el corazón, terreno para el que Libra no parece haber desarrollado ese don de la intuición.

Por otro lado, este 2022 será un año en el que Libra deberá demostrar a los suyos que siempre estará ahí, haciéndoles saber también que poder contar con ellos para todo les hace más fuertes. Esa relación de dependencia ayudará a que Libra mantenga a raya sus miedos e inseguridades.

Horóscopo de 2022 de Escorpio (23 octubre - 21 noviembre)

Escorpio se enfrenta a 2022 como un desafío, algo que ya ha experimentado a lo largo de todo este año. Pero todas esas situaciones de inestabilidad y conflicto emocional han ayudado que los nacidos bajo el signo de Escorpio hayan salido de esa inercia en la que parece encontrarse muy a gusto y todo el potencial. Energía acumulada para 2022 y todo un año por delante para replantearse las ambiciones y metas. Escorpio debe buscar el equilibrio para encontrar la paza mental que a veces le desaparece. En ese sentido, 2022 llega para convertirse en una etapa de madurez para Escorpio.

En el amor, será todo muy positivo en la vida de Escorpio, que dará lo mejor de sí mismo a los que estén a su alrededor. Aquellos Escorpio que están solteros deberán estar atentos a la segunda mitad del año.Escorpio debe recordar que 2022 es el momento de escapar de todas esas angustias del pasado que le paralizan para aprovechar las nuevas oportunidades que pueden llegar este 2022.

Horóscopo de 2022 de Sagitario (22 noviembre - 21 diciembre)

Sentimientos encontrados los de Sagitario a la hora de poner el broche final a este año y aventurarse en el próximo. El nuevo 2022 invita a que Sagitario deje atrás todas las desilusiones y empiece a cerrar etapas y abrir nuevos ciclos. A la hora de enfrentarse a estos nuevos retos, los nacidos bajo este signo deberán apoyarse en su entorno y trabajar las relaciones personales y profesionales, que se verán muy favorecidas por esa actitud comunicativa que tendrán los Sagitario. Aunque, eso sí, Sagitario necesita expresar sus emociones de forma serena y templar su temperamento para evitar desavenencias y desencuentros.

Si mantiene la fe, Sagitario verá grandes befenicios en 2022, sobre todo en lo relacioando con el dinero y el trabajo, que también deberá verse dosificado si Sagitario quiere encontrar el equilibrio entre lo personal y lo profesional.

Los primeros meses de 2022 serán especialmente estresantes, por lo que Sagitario deberá buscar algo que le ayude a olvidar las obligaciones por un momento y le ayude a reuperar las energías perdidas.

Horóscopo de 2022 Capricornio (22 diciembre - 19 enero)

Una nueva faceta en la vida de Capricornio parece hacer acto de presencia este 2022, el año en el que los nacidos bajo este signo dieron un giro de 180 grados a sus vidas para vivir toda una aventura. Innovación y originalidad, una rara avis en la vida de Capricornio, marcarán las pautas de su caminar este 2022.

Año de dicotomías el de Capricornio, que verá cómo sus grandes celebraciones vendrán siempre acompañadas de algún pequeño trance más amargo. Los nacidos bajo este signo no se deben agobiar ante este tipo de contratiempos, que deberán ayudar a que la confianza en sí mismos se vea reforzada. Capricornio debe creer en sí mismo y valorarse, dejando brotar ese espíritu perspicaz con el que atrapar todas las oportunidades.

En lo referente al amor, parece que en 2022 todo está destinado a salir bien para Capricornio. Aquellos que tengan formalizarán relaciones y darán un paso más allá en su relación, en el cado de los solteros, el amor pornto llamará a sus puertas.

Horóscopo de 2022 Acuario (20 enero - 18 febrero)

Los nacidos bajo este signo se ven influenciados de manera positiva este 2022, aunque todavía tienen muchos retos pendientes. Como es habitual en Acuario, y para poder llevarlos a necesitará hacer gala de esa personalidad innovadora y transformadora que hace que los nacidos bajo este signo no se detengan ante nada. La mente de Acuario estará enfocada en lo positivo y será ese optimismo el que le ayude a replantearse metas y alcanzar objetivos.

En lo referente a lo laboral, 2022 tendrá un comienzo bastante existos para Acuario, aunque eso no implique que los nacidos bajo este signo se puedan acomodar. Acuario debe evolucionar en lo laboral, no quedarse anclado en aquello que ya controla.

Los nacidos bajo este signo vivirán una metamorfosis que llevará a que la mayoría de los Acuario encuentren (o refuercen) el amor antes de que acabe 2022.

El horóscopo de 2022 de Piscis (19 febrero - 20 marzo)

Tras un año complicado y de mucha inestabilidad (laboral, mental y sentimentalmente), la prioridad de Piscis es encontrar la paz mental que tanto ansía. Equilibrio emocional y estabilidad, los pilares sobre los que piscis quiere cimentar su 2022 y que conseguirá en la medida en la que cambie sus valores y actitudes. Intuitivos y creativos, los nacidos bajo este signo vivirán una intensa reflexión durante 2022 y a través de ella reconectarán con su propio ser.

En lo relacionado con el amor, los Piscis que tengan pareja disfrutarán de pasiones irrefrenables, en el caso de los solteros, toda su vida sentimental dará un vuelco a partir de la segunda mitad de año. Paciencia, que todo llega.