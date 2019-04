Horóscopo semanal de Acuario (8 - 14 abril)

¿Sientes que te aprecian, Acuario? Si la respuesta es no o tienes que pensarlo, quizás no estés relacionándote con la persona adecuada. No eres alguien que deba rendir pleitesía a otros y, en ocasiones, la persona a la que dedicas tu afecto te puede hacer sentir así. No mereces ese tipo de trato y no deberías permitir que continúe. Hazte valer, porque lo haces. Los cambios que has sufrido recientemente en cuanto a tu vida laboral te han venido genial y has recargado las pilas como nunca. Tienes energía por un tubo y ganas de comenzar mil proyectos nuevos, viajar y crecer como profesional. Es el momento, ¡no lo dejes pasar! No dejes que nada ni nadie te frene cuando se te abra esa puerta, porque podrías arrepentirte enormemente en un futuro no muy lejano. Tus metas son lo primero y debes darles prioridad.

Un consejo: No dejes que nadie te haga sentirte culpable por darte un capricho de vez en cuando. Trabajas duro y lo mereces.

Tu signo afín de la semana: Leo, Sagitario.